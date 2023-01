El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió estar "en estado de shock" tras la noticia de que el exfutbolista azulgrana Dani Alves ingresó este viernes en la cárcel después de declarar ante los Mossos d'Esquadra y el juzgado de instrucción a causa de la denuncia de una mujer de 23 años por una presunta violación en la discoteca Sutton de Barcelona.

"Es difícil comentar una situación así. Como todo el mundo, estoy sorprendido, impactado, en estado de shock. Conociendo cómo es Dani es un tema que me ha sorprendido. Me sabe muy mal por él. Es un tema de la justicia y la justicia dictará lo que sea, no podemos entrar en eso", añadió sobre este asunto el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Getafe.

Xavi y Alves se conocieron cuando el brasileño llegó al club azulgrana en el verano de 2008. Ambos coincidieron en el vestuario del equipo catalán como jugadores desde entonces hasta 2015, cuando Xavi se marchó. En 2022, volvieron a formar parte del Barcelona al mismo tiempo. Esta vez, con Xavi como entrenador y Alves como futbolista.

Tras la decisión de la jueza de imponerle la cárcel provisional a Alves, su actual club, el Pumas mexicano, decidió rescindirle el contrato. El presidente de la entidad explicó en una rueda de prensa que la rescisión fue "por una causa justificada". El 1 de enero, Alves había renovado el contrato con Pumas hasta el próximo 30 de junio.