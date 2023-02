El presidente del CB Gran Canaria, Sitapha Savané, cree que su equipo “tiene que sacar muchísimas lecciones”, tras una derrota “especialmente dolorosa” como la vivida ante el Lenovo Tenerife la pasada semana en cuartos de final de Copa del Rey.

“La primera lectura” tras el partido ha sido “felicitar” al rival, “que fue superior a nosotros”, ha señalado Savané este miércoles durante la limpieza de la Playa de Bocabarranco, en Jinámar, enmarcada en el proyecto social ‘Compromiso Granca’ que ha puesto en marcha el club esta temporada.

El presidente de la entidad amarilla ha dicho que “Roma no se construyó en un día” y ha recordado que el proyecto grancanario con Jaka Lakovic “lleva cinco meses”, mientras que “el de Chus Vidorreta con Lenovo Tenerife lleva cinco temporadas”.

“Cuando te llevas una derrota, especialmente una muy dolorosa, tienes que sacar muchísimas lecciones”, ha dicho para insistir en la necesidad de “aprender” de ella y que “sirva de motivación para volver a la liga regular, a Eurocup e ir a por las siguientes metas”.

Savané ha reconocido que la derrota “fue un momento muy duro” para el equipo que, “en esos momentos es cuando más apoyo necesita, desde su propia directiva a la afición”.

“Ellos eran conscientes de que no han podido dar lo mejor de sí mismos aquel día y les he dicho que este dolor no hay que olvidarlo, hay que aparcarlo en una parte de nuestros corazones y nuestras mentes para que sea una motivación para todo lo que queda”, ha explicado.

Tras la derrota, ahora el ‘Granca’ “está centrado en dónde está ahora mismo, que es la Eurocup, en la que quiere llegar lo más lejos posible, y en la Liga Endesa”.