El centrocampista croata Ivan Rakitic se despedía entre lágrimas del Sevilla Fútbol Club este mediodía en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, donde dejaba claro su amor incondicional por el conjunto hispalense: "Lo primero que digo es que no voy a llorar, a ver si lo consigo. Con todo el cariño que estoy recibiendo estos días, me quedo con lo que he vivido fuera del estadio. El recuerdo que queda es el de la persona. Ver el cariño con el que hablan de la persona después de siete años... A veces son momentos que uno tiene que entender que tu ciclo se termina. Lo importante es tenerlo claro y entenderlo, aunque puede llegar a doler".

Rakitic, que ha vestido la camiseta del Sevilla en 323 partidos, se marcha ahora a Arabia Saudí para enrolarse en el Al-Shabab. Rakitic, uno de los capitanes de la actual plantilla, con dos Europa League con el Sevilla en su palmarés, dejó claro que "no ha sido un orgullo jugar en el Sevilla, sino lo siguiente. Seguiré de lejos al Sevilla. Os doy el apoyo para esta temporada y sé que todo va a ir bien. Confío en todos vosotros. Seguiré durmiendo a mis hijas con marchas de Semana Santa y nos llevaremos el salmorejo para Arabia. Aquí tenéis un sevillista para toda la vida", concluyó. Negocia con Domenec Torrent Rakitic se enrolará en el Al-Shabab, donde según ha podido saber El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, se encontrará, si no ocurre nada raro, con Domènec Torrent, que negocia su desembarco en el club árabe hasta el 31 de mayo. Allí también se verá las caras con Yannick Carrasco, el exjugador del Atlético, y cuyo capitán es el colombiano Gustavo Cuéllar.