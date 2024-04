Torneo de Candidatos 2024: La India irrumpe en el nuevo mapa geopolítico del ajedrez

Se disputa en estos días el torneo de Candidatos de Toronto del que debe salir el contendiente que discuta al chino Ding Liren el título en el Mundial del año que viene. Sin la presencia del aún hastiado Magnus Carlsen, al que el ajedrez convencional resulta tedioso, destaca el nuevo orden geopolítico del tablero, con un campeón del mundo chino, el primero de la historia, y tres indios porfiando por hacerse con el derecho a discutirle el trono.

De inicio los favoritos son los dos estadounidenses, el discreto Fabiano Caruana (31 años) y el mediático Hikaru Nakamura (36), y el siempre competitivo Ian Nepomniachtchi (33). El volcánico jugador ruso ha ganado las dos últimas ediciones, pero luego no ha sido capaz de coronar el Everest proclamándose campeón del mucho. 'Nepo', conocido por su oposición a Putin, no permite que se politicen sus éxitos para mayor gloria de la actual Rusia.

El tridente indio en Toronto

Pero lo realmente llamativo es la aparición de tres indios en el torneo: Praggnanandhaa Rameshbabu, Gukesh Dommaraju y Vidit Santosh Gujrathi. El primero, de 18 años, es además hermano de la 'candidata' Vaishali Rameshbabu, que opta al título en el cuadro femenino. Pragg, como se le conoce en el mundo del ajedrez, es un jugador consistente pese a su juventud y parece el elegido por el Gobierno indio para intentar coronarse campeón del mundo. El segundo es Gukesh D, aún más joven, con 17 años. Hijo de un otorrinolaringólogo y una microbióloga, aprendió a jugar a los siete años y pasa por ser otro talento a tallar. El tercero, Vidit Santosh Gujrathi, es un rocoso ajedrecista de 29 años que pasa por ser el capitán del histórico equipo ganador de las Olimpiadas Online de Ajedrez de la FIDE 2020. Uno de los primeros ladrillos puestos por la India en este camino que debe concluir con un ajedrecista coronándose campeón del mundo. Cosa que no parece que vaya a ocurrir todavía en Toronto. No deja de ser curioso que los dos primeros ajedrecistas Anand y Erigay no estén en el torneo de Candidatos y estos jóvenes sí se hayan ganado la plaza.

También aparece el azerbayano Nijat Abasov, que ocupa la posición 114 del ránking, pero se ganó la plaza al quedar cuatro en la Copa del Mundo 2023 y entrar por la renuncia de Magnus Carlsen. Natural de Baku, como Kasparov, a sus 28 años tiene poco que perder y no muchas opciones y llega lesionado por una rotura de ligamentos en un partido de fútbol. Una vez más, la salsa rosa la pondrán los backstages y los pasillos por los que se moverán los asesores de los jugadores, entre los que hay caras conocidas como las del ruso Peter Svidler, entrenador de Pragg, o el azerí Shakhriyar Mamedyarov, que asesorará a su compatriota Abasov. Seguro que habrá más sorpresas tras el telón.

El sospechoso sprint final de Firouzja

Cierra el cuadro de candidatos el talentoso Alireza Firouzja, que pagó la novatada en Madrid, donde le pesó la bisoñez, tiene 20 años, y la exigencia en partidas de tanto nivel sin descanso. Su forma de conseguir plaza en el torneo ha sido muy controvertida, porque después de una mala actuación en la Copa Sinquefield 2023, perdió casi trece puntos de ELO y cayó en la clasificación por detrás de Wesley So. Pero el Club de Ajedrez de Chartres organizó tres duelos de urgencia entre Firouzja y los grandes maestros Alexandre Dgebuadze, Andrei Shchekachev y Sergey Fedorchuk. Partidas de último minuto que le permitían sumar los puntos necesarios ante las críticas de una parte del mundo del ajedrez, atajo que ya utilizó Ding Liren para clasificarse para la edición de Madrid. La FIDE tuvo que intervenir y se anularon los puntos de esas partidas, entonces Firouzja se retiró del mundial de rápidas y blitz para participar en el Open de Rouen, un torneo menor del circuito suizo, donde ganó sus siete partidas, incluida una victoria ante el excandidato al campeonato mundial Gata Kamsky, lo que le sirvió para elevar su ELO (2759) y pasar solo por dos puntos a So (2757) en la clasificación. Ahora el franco-iraní llega con menos presión mediática y se espera que sea uno de los protagonistas del torneo, siempre que no se vuelva a embarcar en un juego imposible como el que desplegó en Madrid. Él es su peor enemigo y lo sabe.

El torneo se disputa en dos liguillas con ocho jugadores, lo que significa que hay 14 partidas en las que cada jugador se enfrenta a los demás dos veces: una con las piezas negras y otra con las blancas. La primera jornada terminó con cuatro tablas. Además, para evitar aquellas manipulaciones entre compatriotas que Bobby Fischer siempre denunció de los soviéticos, los jugadores de la misma federación jugarán entre sí en las primeras rondas para evitar esas sospechas de amaños. El lunes 22 de abril, si se necesitase un desempate, se jugaría la última jornada y ese mismo día se celebrará la ceremonia de clausura. Ding Liren observará desde la distancia.