FC Porto - Barcelona en directo

No dictamina nada desde el VAR tras cincluir la revisión de una jugada comprometida para el FC Barcelona, con Oriol Romeu agarrando a Mehdi Taremi y con este reclamando con mucho empeño la falta dentro del área por parte del centrocampista blaugrana. También lo apreció asi la grada de Do Dragão, pero no el colegiado que terminó por no señalar nada.