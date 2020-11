Canarias ya ha recuperado el 91% de las plazas aéreas que había perdido para la temporada de invierno con la quiebra de Thomas Cook. El turoperador británico tenía 745.150 asientos reservados para volar a las Islas entre los meses de octubre y marzo cuando el pasado 22 de septiembre se fue a la bancarrota. De repente, el sector turístico regional perdía centenares de miles de clientes a las puertas de la temporada alta, que en el Archipiélago coincide con el invierno. Pero 23 días después, los hoteles, apartamentos, restaurantes, bares y demás negocios que dependen del turismo respiran algo más aliviados.Nueve de cada diez plazas que desaparecieron de un plumazo han sido ya rescatadas por otros turoperadores o compañías aéreas, en algunos casos por empresas que hasta ahora eran subsidiarias de Thomas Cook, como la alemana Condor Flugdienst o la nórdica Vinggruppen.Así pues, de los 745.000 asientos que de golpe se esfumaron con la bancarrota de la multinacional, hasta 678.000 seguirán estando disponibles en los próximos seis meses para que británicos, alemanes y escandinavos puedan pasar sus vacaciones en Canarias.

Fue la propia Yaiza Castilla quien ayer adelantó que la expansión de Jet2.com y Wizz Air, junto con la garantía de que Thomas Cook Airlines Scandinavia —la aerolínea de Vinggruppen— volverá a ofertar 400.000 plazas para la recién comenzada temporada alta, supone que el 91% de los asientos ya se ha recuperado.La consejera de Turismo explicó que Jet2, la firma con sede en la ciudad inglesa de Leeds que había conseguido desbancar del segundo escalón del podio de la turoperación mundial a la difunta Thomas Cook, incorpora 168.000 plazas extras a su previsión inicial. Y la compañía húngara Wizz Air hace lo propio con otras 12.600. Dos incrementos a los que se suma el anuncio de que Vinggruppen ya ha renovado la póliza de seguro para poder seguir vendiendo paquetes turísticos. Se trata de una obligación legal, pero el sector turístico —particularmente el hotelero— esperaba expectante la confirmación por el hecho de que el grupo Ving era una división de Thomas Cook para el mercado nórdico, lo que generaba cierta incertidumbre sobre su capacidad para caminar en solitario.Despejadas todas las dudas, las 400.000 plazas para volar a Canarias que Vinggruppen oferta en Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia están totalmente garantizadas.

Hay que puntualizar, no obstante, que haber recuperado la gran mayoría de los asientos para la temporada de invierno, que comenzó el pasado día 1, no significa que el problema que ha originado la caída de la multinacional esté casi solucionado.Ni mucho menos. Las alrededor de 678.000 plazas aéreas que han rescatado otras compañías o que se han restablecido con la supervivencia de empresas que hasta ahora venían siendo filiales de Thomas Cook — como es el caso del grupo Ving— servirán para amortiguar el golpe inicial, pero lo que se ha perdido con el crac del turoperador británico va mucho más allá de los asientos para la temporada invernal.

Si finalmente todas esas plazas se traducen en turistas —la equivalencia no siempre es exacta—, el año casi estaría salvado, pero otra cosa será lo que ocurra a partir de marzo de 2020, cuando comience la temporada veraniega. El entramado de Thomas Cook trajo el año pasado a la Comunidad Autónoma a 2,13 millones de turistas, y de momento hay aviones, rutas y previsión para garantizar el equivalente a casi un 32% de ese total en los próximos seis meses. A partir de ahí serán el trabajo de las instituciones y del sector privado y la eficacia de las medidas que pondrán en práctica los Gobiernos —fundamentalmente la rebaja de las tasas aéreas como polo de atracción de nuevos vuelos y compañías— los que determinen si se pierde o no parte de esos más de dos millones de visitantes que hasta ahora volaban con Thomas Cook. Y justamente en esto se detuvo Castilla. "Seguiremos trabajando con el resto de aerolíneas para recuperar el cien por cien de plazas que se perdieron con la quiebra de Thomas Cook, para garantizar no solo el éxito de esta temporada de invierno, sino también el de la de verano del próximo año" , subrayó la consejera.

En cualquier caso, y en el corto plazo, el sector recupera casi 890 millones de euros de su facturación anual. Ese es el gasto previsto para los 678.000 turistas rescatados— siempre que todas las plazas se ocupen, cabe insistir—, exactamente 887,5 millones, ya que cada viajero con paquete turístico gasta una media de 1.309 euros.

A paliar la situación contribuirán también la supervivencia de la aerolínea alemana Condor y la reapertura de las sucursales de Thomas Cook en el Reino Unido. La compañía germana, hasta ahora filial de la multinacional británica, recibió un préstamo público del Gobierno Federal y del Länder de Hesse, lo que garantizaba su supervivencia. Sin embargo, el crédito tenía que ser autorizado por Bruselas, que ayer dio su visto bueno.Además, Hays Travel ya reabrió también ayer 138 de las 555 oficinas que ha adquirido a Thomas Cook en Inglaterra, lo que ayudará a llenar de turistas los aviones que volarán a las Islas.

Para analizar la situación estará hoy en Tenerife la ministra Reyes Maroto, que se reunirá en la sede del Parlamento con el presidente Ángel Víctor Torres, dirigentes de los siete cabildos y representantes de las fuerzas políticas, los sindicatos y la patronal.