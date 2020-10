Nuevas restricciones en China bloquean las compras de los empresarios isleños

La compra de materiales de protección en China se ha vuelto una auténtica odisea. Y si no que se lo pregunten al grupo de empresarios canarios que ha facilitado, a través de sus contactos, la creación de un corredor que propicia la llegada de material sanitario al Archipiélago desde el país asiático. Si la elevada demanda y la falta de aviones no eran suficientes piedras en el camino, ahora se unen dos nuevas: controles masivos de las autoridades para vigilar que los productos los fabrican compañías homologadas por el gobierno y mayores restricciones de peso. Si el paquete no cuenta con el certificado o pesa más de lo establecido, no viaja, lo que ha retrasado la llegada de las mascarillas compradas por el grupo de empresarios isleños.