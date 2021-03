La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Promotur Turismo de Islas Canarias, ha puesto en marcha campañas de promoción tanto de alcance local como internacional con la finalidad de reactivar el sector turístico desde esta Semana Santa y reforzar el número de reservas de cara al verano.

La consejera responsable del área, Yaiza Castilla, presentó esta mañana en el Hotel Escuela Santa Cruz la estrategia 'Pasión por tus islas', que persigue motivar a los residentes canarios para que elijan el Archipiélago para disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa. Asimismo, Castilla anunció la batería de acciones que ya han comenzado a desarrollarse en los principales mercados emisores internacionales para consolidar al destino Islas Canarias como la primera opción de viaje cuando se levanten las restricciones de movilidad motivadas por la pandemia, previsiblemente a partir del mes de mayo.

"Los canarios y las canarias siguen constituyendo un segmento de cliente importante para la Semana Santa y pueden aportar un cierto alivio, aunque sea tan sólo por unos días, a nuestras empresas turísticas", explicó la consejera delegada de Promotur Turismo de Islas Canarias. En 2019, los residentes en las Islas realizaron 184.166 desplazamientos durante las vacaciones de Semana Santa, de los que el 82% se produjeron dentro del Archipiélago. "Son unas cifras que no esperamos alcanzar por la actual situación económica, aunque tampoco vamos a renunciar a motivar que se produzcan parte de estos desplazamientos internos que supondrán una ligera reactivación del sector", afirmó la consejera.

Turismo peninsular

Respecto al turismo peninsular, Promotur Turismo de Islas Canarias también ha elaborado una campaña específica para el visitante nacional cuya puesta en marcha depende de las medidas restrictivas que se adopten de cara a la Semana Santa. "Todavía estamos a la espera de la decisión que tome el Consejo Interterritorial de Sanidad sobre el cierre perimetral en las distintas comunidades autónomas, lo que eliminaría de la ecuación al turismo peninsular", explicó Castilla.

La consejera también anunció que no se esperan grandes movimientos del exterior a lo largo de marzo. De hecho, las compañías aéreas han programado para este mes unas 338.000 plazas regulares, tanto nacionales como internacionales, que si se comparan con las ofertadas en el mismo mes de 2019 (1.672.000) apenas llegan al 20%.

"Pese a ello, nosotros seguimos trabajando no sólo para captar al mayor número posible de turistas, sino también para seguir consolidando frente a los potenciales clientes una clara realidad: que somos un destino turístico seguro, fiable y repleto de los atractivos que siempre hemos tenido", afirmó Castilla.

'Pasión por tus islas'

El director de Proyectos de Comunicación de Marketing de Promotur Turismo de Islas Canarias, Alberto Ávila, fue el encargado de presentar la campaña destinada a fomentar el turismo interior durante la Semana Santa y a la que la empresa pública destinará una inversión de 140.000 euros.

Bajo el concepto comunicativo 'Pasión por tus islas', Ávila explicó que la estrategia se desarrollará desde hoy hasta el 28 de marzo, tanto en prensa escrita como digital, así como en radios y redes sociales. "El objetivo es generar notoriedad de la marca e incentivar el consumo interno de productos y servicios asociados a la cadena de valor del turismo por parte del cliente residente durante estas fechas", argumentó.

La campaña se basa en una cuidada creatividad visual centrada en evocadoras imágenes de variados paisajes de las ocho islas, acompañadas a su vez de un breve texto que enumera los recursos más potentes, atribuyéndole características "gloriosas ya que buscamos la conexión emocional que tiene el residente con su tierra, queremos que reviva lo que sus islas le hacen sentir", aseguró Ávila.

Mercados internacionales

Además de atraer a este turismo interior, la directora de proyectos de Comunicación al Cliente Final y al Profesional de Promotur Turismo de Islas Canarias, Elena González, desgranó las acciones que ya están llevando a cabo en los mercados internacionales desde el pasado 15 de febrero "para generar notoriedad de la marca Islas Canarias con bases en sus elementos diferenciales y mantener al destino como opción constante en la mente del consumidor".

La campaña se dirige a un turista más joven (entre 25 y 55 años), interesado en los viajes de sol y playa, y procedente de mercados como Alemania, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega, Dinamarca Finlandia, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Austria, Suiza, República Checa, Polonia, Portugal o Luxemburgo.

González explicó la importancia de que el Archipiélago se haya consolidado como "un destino seguro, gracias a los bajos índices epidemiológico y a la adaptación del sector para ofrecer garantías de seguridad sanitaria en toda la cadena de valor de la actividad turística".

Para estimular la demanda de reservas de cara a las próximas vacaciones, la campaña (que será 100% digital) se desarrollará en medios internacionales y en canales como YouTube. Bajo el concepto 'The Warmest. Welcome ever' ('El más cálido. Bienvenidos siempre'), el destino quiere volver a dar la bienvenida a los turistas tras un periodo de distanciamiento forzado, apelando a la calidez de una relación histórica y destacando sus ventajas competitivas.

Las acciones se centran en piezas de impacto visual que muestran un destino lleno de luz en invierno y con una gran variedad de paisajes, siempre bajo el paraguas del buen clima y las singularidades identitarias del Archipiélago. Todo ello sin olvidar dar respuesta a las inquietudes detectadas en los viajeros, como las medidas de seguridad, las amplias distancias o los espacios al aire libres.

Esta acción cuenta con 1,5 millones de euros de inversión y está financiada por la Secretaria de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España a través del Convenio por el que se determinan las condiciones de concesión de una Subvención nominativa de la secretaría de estado de turismo (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) a la Comunidad Autónoma de Canarias, prevista en el Real Decreto-Ley 12/2019, de 11 de octubre (BOE 12/10/2019), por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.