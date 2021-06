Hundimiento histórico del comercio exterior del Archipiélago en 2021

Caída histórica del comercio exterior de la Comunidad Autónoma. Tanto las exportaciones como las importaciones se hunden en 2021 hasta cifras de las que no hay precedentes en la estadística oficial. Las ventas de Canarias al exterior –fuera de España– sufren la mayor contracción de siempre, mientras el montante de las compras es inferior al de los años noventa del siglo pasado, cuando las Islas tenían un 40% menos de población.

Las empresas del Archipiélago exportaron productos y mercancías en el primer cuatrimestre de 2021 por un total de 537 millones de euros. Un importe un 27,1% inferior al del mismo período del año pasado, y ello aun cuando la segunda mitad de marzo y abril de 2020 fueron 45 días de estricto confinamiento –la alarma nacional se decretó el 14 de marzo– y de una casi total parálisis económica. En cualquier caso, y al margen de la pandemia, nunca desde que existen registros oficiales –desde 1995– se había producido una caída tan abrupta de las exportaciones en los primeros cuatro meses del año.

Podría pensarse que la causa de este hundimiento es la crisis provocada por el coronavirus, pero no es esta la razón, al menos no la única razón. De hecho, los datos suministrados por ICEX España Exportación e Inversiones –el antiguo Instituto de Comercio Exterior, empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo– muestran que la mayoría de las Comunidades Autónomas, 13 de las 17, incrementó las ventas fuera del país entre enero y abril. Es decir, Canarias no es la tónica, sino la excepción. Baleares, Castilla y León y Extremadura son las otras regiones en que bajan las exportaciones, pero en ningún caso más de un 8%.

La pandemia no es la única responsable: 13 de las 17 regiones del país incrementan las ventas al exterior

En cambio, en hasta cinco autonomías –Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco– se registran subidas superiores al 20%. Y el aumento roza el 17% en el conjunto del Estado. Es más, también son mayoría –nueve de las 17 comunidades– las regiones que en el primer cuatrimestre del año vendieron mercancías al exterior por mayor cuantía que en 2019. Dicho de otro modo: más de la mitad de las Comunidades Autónomas ya exportan más –o cuando menos facturan más por sus exportaciones– que en el último ejercicio antes de la irrupción de la covid-19. Y Canarias también aquí está en el otro extremo: entre enero y abril, las empresas del Archipiélago enviaron productos al exterior por una cantidad un 43,7% inferior a la de los mismos meses de 2019. Los susodichos 537 millones de 2021 frente a los 954 de 2019.

En cuanto al tipo de mercancía, y dejando a un lado el combustibles de los buques –que se contabiliza como exportación–, caen las ventas de hortalizas un 44%; las de automóviles y piezas de automóviles un 37,5%; y las de envases y embalajes un 10%. Es cierto que se incrementan las exportaciones de productos para perfumería y cosmética, pero no lo suficiente para compensar el total. Por grupos, la factura de los envíos de productos agroalimentarios baja un 30,4%; la de las bebidas, un 62,4%; y la de productos industriales y tecnológicos, un 30%. En cambio, solo sube el montante de los bienes de consumo (23,3%).

La situación no es mejor en las importaciones. Los hogares y empresas compraron mercancías a terceros países en el arranque del año por un importe de 755,6 millones. La menor cuantía en un primer cuatrimestre de ejercicio. Menor, por ejemplo, que en 1995, cuando había 675.000 residentes menos. Una reducción histórica que muestra el peso de los turistas en lo que se consume e importa.