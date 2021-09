La llegada de turistas internacionales cae en Canarias un 60,4% hasta julio

España recibe 9,8 millones de visitantes

En el conjunto de España, el país recibió la visita de más de 9,8 millones de turistas internacionales en los siete primeros meses del año, lo que supone un 25,8% menos que en el mismo periodo de 2020. En concreto, los principales países emisores en los siete primeros meses de este año fueron: Francia, con cerca de 2,1 millones de turistas y un aumento del 1,8% respecto al mismo período de 2020, Alemania, con casi 1,9 millones y un incremento del 6,4% y resto de Europa, con más de 1,1 millones de turistas, un 0,3% más. El gasto realizado por los turistas extranjeros que visitaron España en los siete primeros meses disminuyó un 23,2% respecto al mismo periodo de 2020, hasta alcanzar los 10.996 millones de euros.

Sólo en el mes de julio España cerca de 4,4 millones de turistas internacionales, un 78,3% más que en el mismo mes de 2020. Francia fue el principal país de residencia, con 874.189 turistas, lo que representa el 19,9% del total y un aumento del 46,6% respecto a julio de 2020. Alemania y Reino Unido son los siguientes países con más turistas que visitan España. En concreto, Alemania aporta 707.331 visitantes, un 64,5% más en tasa anual, y Reino Unido 555.183, un 46,5% más. El gasto total realizado por los turistas internacionales que visitaron España en julio alcanzó los 5.231 millones de euros, lo que supone un aumento del 112,8% respecto al mismo mes de 2020.

El gasto medio por turista se situó en 1.190 euros, con un incremento anual del 19,3%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 16%, hasta los 144 euros. La duración media de los viajes de los turistas internacionales fue de 8,3 días, lo que supone un aumento de 0,3 días respecto a la media de julio de 2020.

Baleares, líder en gasto y como destino

Baleares fue el primer destino principal de los turistas en julio, con el 30,0% del total. Le siguieron Cataluña (18,5%) y Comunitat Valenciana (13,8%). A Baleares le llegaron 1,3 millones de visitantes, un 124,3% más que en julio de 2020. Los principales países de residencia de los turistas de esta comunidad fueron Alemania (con 385.352) y Reino Unido (con 294.323). En el acumulado de los siete primeros meses de 2021 las comunidades que más turistas recibieron son Baleares (con casi 2,6 millones y un aumento del 152% respecto al mismo período de 2020), Cataluña (con casi 1,8 millones y una bajada del 34,9%) y Andalucía (con más de 1,2 millones, un 35,4% menos).

Además, las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en julio fueron Baleares (con el 31,2% del total), Cataluña (16,7%) y Comunitat Valenciana (13,8%). El gasto de los turistas aumentó un 155,6% en Baleares respecto a julio de 2020, un 104,4% en Cataluña y un 89,9% en Comunitat Valenciana. El resto de comunidades de destino principal de los turistas también presentaron tasas anuales positivas. En los siete primeros meses de 2021 las comunidades autónomas de destino principal con mayor gasto acumulado fueron Baleares (con el 27,1% del total), Cataluña (16,0%) y Canarias (15,1%).

Los alojamientos hoteleros son los preferidos

El 60% del gasto total en julio lo realizaron turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros, con un aumento del 162% respecto al mismo mes de 2020. Por su parte, el gasto en alojamientos de no mercado se incrementó un 60,3%. El gasto de los turistas que no viajan con paquete turístico (que representa el 80,7% del total) creció un 111,2%. El de los que contratan paquete turístico, un 119,7%. El gasto en alojamiento (no incluido en el paquete turístico) fue la principal partida en julio, con un 20,8% del total del gasto y un aumento del 127,6% respecto al mismo mes de 2020. Las siguientes partidas fueron el gasto en actividades (deportivas, culturales) y el gasto en manutención, con un 19,3% y 17,5% del total, respectivamente. El primero aumentó un 112,4% en tasa anual y el segundo un 104,1%.

Por su parte, el número total de pernoctaciones realizadas por los turistas internacionales en todo tipo de alojamientos (hoteles, apartamentos, vivienda propia, vivienda de familiares o amigos, vivienda alquilada) superó los 36,3 millones, con un aumento del 83,5%. Baleares fue la comunidad con más pernoctaciones (con más de 9,0 millones, un 103,4% más que en julio de 2020). Le siguen Comunitat Valenciana (con cerca de 7,4 millones y un incremento del 82,8%) y Andalucía (con más de 5,7 millones, un 79,2% más).