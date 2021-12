Canarias se convertirá el próximo año en referente mundial de la digitalización

Canarias se convertirán en diciembre de 2022 en el principal referente mundial en digitalización al acoger la Conferencia Ministerial del Comité de Política de Economía Digital de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye a 38 países, entre los que se encuentran las principales potencias económicas del planeta. Según anunció el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmen Artigas, este evento se celebrará entre el 12 y el 15 de diciembre. Torres considera una "magnífica noticia" la elección del Archipiélago para este evento de la OCDE, entre otras cuestiones porque la última cita se celebró en Cancún en 2016, su declaración final la firmaron 40 países y aquella fue clave para la evolución digital de estos años, pero, sobre todo, porque las conclusiones a las que se llegue en las Islas en diciembre del año que viene servirán de guía en nuevas tecnologías e inteligencia artificial en el próximo lustro y en todo el planeta.

La relevancia del anuncio se refuerza, además, con el hecho de que esta Conferencia Ministerial no sólo reúne a ministros de diferentes carteras y de países muy potentes, sino a primeros ministros o jefes de Gobierno, tal y como ha ocurrido en la cita precedente. Además, nunca se ha celebrado en Europa y, por tanto, Canarias será la sede de ese estreno del continente europeo en uno de los eventos sobre economía digital más importantes del mundo. Por este motivo, el presidente de Canarias agradece al Gobierno de España que "haya vuelto a demostrar su apuesta por las Islas". En especial, la labor de la secretaria de Estado para conseguir la elección de Canarias y también de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, "que hace unos ocho meses me llamó para apuntarme esta posibilidad y, aunque me advirtió que sería muy difícil por las candidaturas que competirían con España, finalmente se ha logrado y además se ha elegido a Canarias. El trabajo hecho en este tiempo ha dado sus frutos", remarcó Torres.

Posición geográfica tricontinental

El titular del Gobierno autonómico se congratula también de que este anuncio se produzca siete días después de que la sociedad canaria, en un esfuerzo multidisciplinar y de gran pluralismo sin precedentes en las Islas, firmase el Pacto de los Jameos en Lanzarote; esto es, el marco estratégico de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. Un documento que, si bien tiene como objetivos principales la lucha contra el cambio climático y la consecución de una sociedad más justa y equilibrada en lo social y lo económico, concentra en la digitalización y las nuevas tecnologías uno de sus principales pilares.

Para el presidente Torres, la elección para acoger ese evento internacional es de tal repercusión que permite "colocar a Canarias en el lugar que tiene en el mundo", tanto por su posición geográfica tricontinental como por su pujanza y liderazgo digitales. Además, resaltó las ventajas fiscales que ofrecen instrumentos como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) o la Zona Especial Canaria, aparte de las zonas francas, para generar economía y nichos de empleo en este mundo digital totalmente globalizado. También considera que se trata de un acicate más para reforzar la recuperación económica de las Islas tras ser la región española que más sufrió en lo económico las consecuencias de la pandemia de la Covid, aparte de que ahora se afronta la erupción de La Palma.

Torres aclaró que aún no se ha decidido la isla que albergará esta Conferencia Ministerial de la OCDE, aunque dejó claro que el evento "beneficiará a todas. Haremos las cosas bien para que haya la mejor organización posible", afirmó. En su opinión, Canarias debe apostar a fondo por la digitalización, también por el peso del turismo en su economía, que hace que las Islas aspiren además a ser sede de la Agencia Europea del Turismo.

Una Conferencia con otras citas paralelas sobre pymes y emprendimiento

Durante la rueda de prensa de presentación de la Conferencia, la secretaria de Estado subrayó que el evento se enriquecerá con otras reuniones, conferencias y acontecimientos en Canarias previos y posteriores. Así, se prevé jornadas sobre pymes, inteligencia artificial y emprendimiento. Además, se intentará que los participantes hagan escalas en las distintas islas para que no se concentre todo en la que albergue la Conferencia.

Carmen Artigas considera clave para España y, en especial, para Canarias albergar esta Conferencia porque permitirá a las Islas "ser el centro del debate mundial sobre el humanismo tecnológico y digital". Según explicó, una de las claves de la victoria de España frente a candidaturas como la de Japón pasa precisamente por la apuesta y defensa que lleva años haciendo España de los valores democráticos, humanistas y de derechos humanos en el mundo digital. "Siempre hemos sido referente en esto, y en la nueva Conferencia queremos influir en el debate en esta línea", indicó. Artigas resalta que este evento marcará los próximos 4 o 5 años en la era digital y, por tanto, sitúa a España y Canarias "en la vanguardia de una reflexión internacional. Además, nos complace mucho hacerlo en Canarias porque también está siendo un gran paraíso digital. En su opinión, la elección de Canarias reforzará su posición en el top ten de los nómadas digitales, lo que resulta clave para la atracción de talento e inversiones.