El gigante de la moda Inditex disparó el beneficio neto el 193% en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de enero hasta los 3.243 millones de euros. Las ventas subieron el 36%, hasta los 27.716 millones de euros. Para el presidente de Inditex, Pablo Isla, que el próximo 1 de abril abandona oficialmente la multinacional y cede la gestión operativa a Óscar García Maceiras, "tras dos años de pandemia, estos resultados demuestran la gran capacidad de adaptación a cualquier circunstancia". Para García Maceiras, estos beneficios responden a la acertada apuesta digital de los últimos años.

Las ventas a tipo de cambio constante superaron en un 3% los ingresos de 2019, aunque se quedan un 2% por debajo desde el punto de vista contable. La posición financiera neta alcanza un máximo histórico de 9.359 millones de euros, tras un crecimiento del 24% en el ejercicio, lo que dibuja el considerable pulmón de la compañía para afrontar un complicado 2022.

Durante el ejercicio, Inditex ha abierto 226 tiendas en 40 mercados, aunque es la apuesta 'on line' la que refleja de manera más clara la transición del grupo. Las ventas en tienda y 'on line' entre el 1 de febrero y el 13 de marzo creció un 33% respecto del mismo periodo de 2021 y un 21% frente a los máximos históricos pre-covid de 2019. En este periodo las ventas en tiendas y 'on line' en la Federación Rusa y Ucrania representaron aproximadamente cinco puntos porcentuales del crecimiento de las ventas.

Venta 'on line'

La venta 'on line' crece hasta los 7.500 millones de euros, lo que supone ya el 25,5% del total de las ventas. Se espera que supongan el 30% del total en 2024. En 2021, Inditex alcanzó 228 millones de seguidores en redes sociales, con 6.200 millones de personas visitantes en su marcas por internet.

El consejo de administración propondrá a la junta de accionistas un dividendo de 0,93 euros por acción, lo que supone un 33% más que en 2020, compuesto por un dividendo ordinario de 0,63 euros y un dividendo extraordinario de 0,30 euros por acción. El consejo ha fijado, además, un dividendo extraordinario de 0,40 euros por acción para el ejercicio 2022, pagadero en 2023.

Inditex contaba con 165.042 empleados a 31 de enero de 2022, frente a los 144.116 de un año antes, gracias a la paulatina normalización de los horarios comerciales aún influidos por la pandemia.

El relevo

La presentación de los resultados de 2021 es especialmente relevante por el relevo en la cúspide del gigante gallego, que se producirá oficialmente el próximo 1 de abril, cuando Marta Ortega, hija del fundador asuma la sucesión en el reinado empresarial. Ese 1 de abril Ortega toma posesión de la presidencia de la multinacional, mientras que Óscar García Maceiras seguirá desempeñando el cargo de consejero delegado asumido en noviembre. Pablo Isla deja una compañía en momentos internacionales convulsos, pero buena parte de sus objetivos quedan entre los logros, principalmente la reestructuración de tiendas con la implementación de la venta 'on line' y la consolidación del modelo tecnológico.

Mención aparte merece las relaciones de amor y odio de Isla con la bolsa y los analistas, el capítulo más descontrolado y que el directivo capeo con soltura pero menos efectividad. El precio de las acciones de Inditex ha caído casi un 70% desde los máximos del 2017. Para este ejercicio 2021 finalizado el 31 de enero los analistas habían previsto beneficios del entorno de los 3.000 millones de euros y ventas de 25.000 millones, un 20% menos que antes de la pandemia. En el 2019 Inditex ganó más de 3.600 millones de euros. Los analistas volvieron a quedarse cortos este año.

El gran reto es lograr mantener las cifras de Isla en un momento que se inicia con la guerra de Ucrania como telón de fondo y alzas de costes logísticos que deberán repercutirse de alguna manera; o en los precios de venta al público o en nuevas eficiencias de gestión que pasan por reducción de costes paralelos.

Inversiones

En 2022 se acometerá una inversión de 80 millones de euros para aumentar en un 20% la capacidad de la Plataforma Europa, ubicada en Zaragoza, que distribuye prendas de Zara. Por otro lado, un edificio de 170.000 metros cuadrados de nueva creación será la base de los equipos comerciales y de diseño de Zara en la sede de Inditex en Arteixo. Con una inversión de 238 millones de euros, las obras comenzaron en enero y se prevé que se completen en un plazo aproximado de dos años

La apuesta por la sostenibilidad se mantiene, en la línea de lograr este año la cobertura del 100% del consumo energético de Inditex sea con fuentes renovables (que se alcanzará este año) o que el impacto industrial de la moda se reduzca. El plan es que en el 2040 las emisiones netas de la compañía sean cero.