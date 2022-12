Bruselas busca que AirBnb y Uber paguen el IVA

Bruselas quiere equilibrar las reglas del juego entre las plataformas digitales y los negocios tradicionales. La Comisión Europea ha presentado este jueves una serie de medidas para modernizar la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a nivel comunitario y evitar el fraude con nuevas reglas, principalmente para las nuevas economías de plataformas digitales, apuntando directamente a Airbnb o Uber.

Según el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, muchas transacciones a través de estas plataformas no pagan IVA, lo que da lugar a una situación de "injusticia" y de competencia desleal con respecto a los taxis tradicionales y los hoteles, que operan directamente con el cliente final. "Esta propuesta quiere eliminar este trato desigual haciendo a las plataformas responsables de la recaudación del IVA cuando el proveedor no lo hace", ha afirmado Gentiloni en rueda de prensa. Según la propuesta de la Comisión, si el conductor de Uber o el propietario del alojamiento en alquiler de corta duración no carga el IVA, la plataforma digital tendría que hacerlo en su lugar añadiendo automáticamente el montante al precio que se muestra en la aplicación o la página web.

Las normas actuales, según ha explicado el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, dan lugar a que muchas operaciones de ambos sectores no sean gravadas, lo que plantea unas reglas de juego "injustas" para los hoteles y taxis tradicionales.

España, a la cabeza

Francia y España son los países que lideran este ranking, con cinco regiones entre las 15 más visitadas en la UE y que registran más de un millón de noches reservadas durante el primer trimestre de este año. Italia tiene dos regiones en este listado, Australia, Polonia y Portugal tan sólo una. Dos regiones- la francesa Ródano Alpes y Canarias- contabilizan más de cuatro de millones de noches.

En el caso de España, son las comunidades autónomas más soleadas y más dependientes del turismo aquellas que reciben más visitantes que confían en este tipo de apartamentos de corta duración. Tras Canarias, Andalucía y Cataluña lideran el ranking seguidos de la Comunidad Valenciana. Pero no sólo hablamos de turismo de sol y playa, en España la comunidad de Madrid se encuentra en cuarta posición con 1.323.818 noches. Unas cifras considerables que, sin embargo, se quedan lejos de la región que alberga a la capital francesa, Isla de Francia que registró más del doble, 2.307.233.

La hostería recibe esta propuesta “con júbilo”

La hostelería española ha recibido con júbilo esta propuesta que ahora debe ser negociada entre las capitales europeas y la Eurocámara. “Muchas comunidades autónomas y ayuntamientos” españoles no tienen regulado el alquiler turístico de viviendas particulares, frente a la “multitud de normas” que deben cumplir el resto de subsectores del alojamiento turístico español, como los hoteles, apartamentos turísticos, cámpines, resorts y balnearios, explica la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT.

Esta disparidad “ha provocado un importante aumento de la economía sumergida, el fraude laboral y fiscal y una desventaja competitiva en el resto de las modalidades de alojamiento”, por lo que la propuesta de reglamento “supone un paso muy importante para la regulación”, aseguró esta pasada semana el secretario general de la organización, Ramón Estalella, mediante un comunicado.