Aviso de las aerolíneas: el recargo a los vuelos con Europa amenaza el turismo

Las aerolíneas lanzaron ayer un aviso: el turismo en Canarias está en riesgo si los vuelos que conectan Canarias con el resto de Europa no quedan fuera del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE). Este mecanismo europeo promueve el uso de fuentes energéticas no contaminantes y penaliza el uso de combustibles fósiles, pero no funciona como un tributo o un impuesto, sino que las aerolíneas deben adquirir títulos por cada tonelada de dióxido de carbono que emitan. Canarias ya ha conseguido que los vuelos interinsulares y aquellos que unen al Archipiélago con la Península queden exentos de su aplicación, al menos hasta 2030. La situación es diferente para las rutas entre las Islas y el resto de países del espacio económico europeo. Un acuerdo, todavía pendiente de formalización, estipula que si bien no estarán exentas se compensarán los sobrecostes de las aerolíneas que opten por dejar de usar queroseno y pasen a usar biofuel en ellas.

Una «vía intermedia», según el Gobierno de Canarias, que si bien no es lo que pretendían las enmiendas presentada en la Eurocámara por los socialistas para tratar de librar por completo a los vuelos internacionales de este recargo, para el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, está «en sintonía» con lo reclamado por las Regiones Ultraperiféricas (RUP) ante las autoridades comunitarias. Un acuerdo que supone que los vuelos internacionales con Canarias quedasen en la práctica «exentos» de este sobrecoste, siempre y cuando usen combustibles alternativos. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, avisó ayer de que esto no es suficiente y que si los vuelos que unen al Archipiélago con el resto de Europa no quedan exentos sin condiciones del mercado de derechos de emisión se dañará gravemente la economía del Archipiélago con la pérdida de un millón de turistas internacionales y más de 40.000 empleos. Ante esta situación, el máximo responsable de ALA reclamó al Gobierno que defienda en la UE la exclusión de Canarias de la aplicación de este régimen. Según un reciente estudio publicado por Deloitte, bajo el título Volando hacia un futuro sostenible, la aplicación del ETS en Canarias provocaría en 2030 la pérdida de un millón de turistas y 42.000 empleos como consecuencia del encarecimiento de su viaje a las Islas. «Si el Gobierno no revierte esta situación puede poner en riesgo la principal base económica de Canarias, su turismo. Canarias perderá competitividad para los turistas europeos que podrían optar otros destinos», afirmó el presidente de ALA. Por lo que instó al Ejecutivo a corregir esta situación en Bruselas y evitar un gran daño para la economía de las Islas. El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, incidió ayer en que se sigue trabajando para lograr una excepción total sin esa condición hasta 2030, es decir, que no pase por una subvención al sobrecoste por el uso de biofuel. Pero apuntó que las oposición de varios países de la Unión Europea, como Alemania o algunos países escandinavos, es «firme». En todo caso, Olivera agregó que lejos de ser un problema para Canarias esta aceleración en el uso de biofuel podría convertir a las Islas en un «hub de conexión aérea global» y también de suministro de este tipo de combustibles. Olivera también señaló que el principal temor de las aerolíneas será no poder contar con el suministro de biofuel suficiente para operar estas conexiones y poder acogerse a las subvenciones, algo que asegura descartan las empresas suministradoras, con las que han establecido contactos desde hace varias semanas. Por tanto, apuntó que la situación lejos de apuntar a un colapso de la demanda internacional podría llegar a ser «una oportunidad para Canarias». Incluso, podría hacer que el Archipiélago aumente sus vuelos de conexión, al contar las aerolíneas con el sobrecoste pagado para el uso de biofuel en la parte del vuelo que una Canarias y el resto de Europa. Al mismo tiempo, Olivera apunta que la medida podría acelerar la transición energética de estas compañías e impulsar las medidas de sostenibilidad medioambiental del llamado Objetivo 55: el plan de la UE para la transición ecológica. Salvar Canarias Para el secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, que el Archipiélago no quede totalmente exceptuada de este mercado no es una oportunidad sino todo lo contrario. Por eso, reclamó también ayer al Gobierno de España que salve a Canarias de la aplicación del mercado de emisiones o de lo contrario provocará «un daño irreversible en la economía canaria». El líder nacionalista reprochó la «desidia» del Gobierno de Pedro Sánchez en este tema y criticó la debilidad del Gobierno de Canarias que se «ha mostrado incapaz de defender a las Islas en Madrid y en Bruselas». Para Clavijo estamos ante un asunto «de extrema gravedad y lo que hemos constatado es que ni el Estado ha hecho los deberes para que Canarias quede fuera de la directiva por su condición RUP ni el Gobierno de Ángel Víctor Torres ha tenido en su agenda un asunto tan delicado como este del que depende la economía canaria». El secretario general aseguró que desde un primer momento el Gobierno de España «ha llegado tarde para defender la excepción de Canarias de una directiva europea que no solo frenará la conectividad con las Islas, sino que supondrá un mazazo para la economía canaria».