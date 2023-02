«Si no hay formación cualificada habrá problemas con los fondos»

El presidente de la patronal nacional de la construcción advierte sobre las oportunidades que se abren para el sector con los fondos europeos, pero también de los problemas en su ejecución si no hay más formación que cualifique la mano de obra necesaria para los nuevos nichos de empleo.

¿Cuál es la situación actual del sector de la construcción después de las crisis por las que ha pasado?

El crecimiento de la construcción está siendo histórico con la llegada de los fondos europeos. Siete de cada diez euros que llegan a España de los fondos van a pasar directa o indirectamente a través del sector. No solo se trata de acometer la rehabilitación y regeneración de las áreas urbanas sino también las nuevas formas de movilidad, construir depuradoras, desaladoras, plantas de reciclaje y otro tipo de infraestructuras, por lo que la actividad va en crecimiento. Por eso insistimos en que necesitamos un plan de formación para incorporar a mujeres, jóvenes, inmigrantes y desempleados al sector para poder cumplir con los fondos europeos. Si no nos ponemos serios para formar mano de obra cualificada vamos a tener un problema para ejecutar los fondos. No solo se trata de nuevas construcciones, sino también de conservar y mantener esas infraestructuras que también están previstas en el plan, por lo que el empleo que se genera es de calidad y estable en el tiempo.

Empezamos a demandar mano de obra para las nuevas formas constructivas

El sector en Canarias se queja de que no encuentra trabajadores y faltan especialidades ¿Es un problema general?

El sector de la construcción siempre ha necesitado los clásicos puestos de trabajo como albañiles, jefes de obra o encofradores pero estamos empezando a demandar nuevas formas constructivas. Ejemplos de ellos son instaladores de paneles solares, parques eólicos, los que hacen los nuevos cerramientos o quienes los mantienen. También necesitamos empleados que utilicen maquinarias más complejas, que utilicen la realidad virtual aplicada al sector, informática y la transformación digital asociada. Necesitamos tanto unos empleos como los otros y hacemos un llamamiento a los jóvenes porque se trata de un sector con importantes nichos de empleo que paga bien, tiene buenos horarios y un convenio colectivo serio con muchas mejoras laborales. Cualquier peón que entra ahora a trabajar tiene un salario que es un 30% superior al salario mínimo interprofesional. Asimismo, en el último convenio creamos un plan de pensiones para cuando se jubilen. Buscamos que todos los trabajadores que vengan al sector se queden.

Las organizaciones empresariales se quejan de la lentitud de la Administración para que los fondos europeos lleguen a las empresas ¿Cuál es la alternativa?

Nos preocupa la lentitud que pueda existir porque las plazos están tasados ya que los fondos tienen que estar comprometidos en 2024 y se tienen que ejecutar a mediados de 2026, por eso creemos que se tendrán que ampliar estos plazos. La configuración política en España es muy compleja con la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones y los cabildos. En España esta situación está provocando que tarden más en llegar los fondos de lo que desearíamos, por ello se tiene que empezar a plantear una flexibilización en la ejecución de los fondos para poder cumplir con todos los compromisos.

¿Qué ha significado la Fundación Laboral de la Construcción para el sector?

La Fundación Laboral de la Construcción es la verdadera universidad del sector porque o formamos a los trabajadores o nadie lo va a hacer por nosotros. Hace 30 años se pensó entre todos que poner en marcha esta iniciativa era una buena idea y la verdad es que no ha salido tan mal. Las negociaciones que se iniciaron en 1991 fueron especialmente complejas y en 1992 se firmó este convenio entre empresarios y sindicatos y desde entonces hemos caminado juntos para desarrollarla e impartir formación y cursos.

Le decimos a los jóvenes que este sector paga bien, tiene buenos horarios y un convenio serio

Usted dice que hay que hacer que el sector sea más atractivo para captar a los jóvenes ¿Cómo lo quieren hacer?

Debemos entender a los jóvenes y hacer más atractivo el sector para que se incorporen. Tenemos que poner el centro en los nuevos oficios que tenemos y que nos urgen ahora. Lo que está claro es que tenemos también que dignificar el sector porque nos está ocurriendo que muchas veces se habla mal de la construcción y debemos de clarificar lo que hacemos para terminar con esa mala imagen. La construcción ha sabido navegar contracorriente y ha superado actividades y como hicimos en el siglo XX, también en el siglo XXI podemos transformar el país. Nuestro compromiso es absorber todos los fondos que no se puedan ejecutar, buscaremos la manos de obra y la formaremos donde haga falta. Podemos ejecutar los fondos y para eso tenemos también que atraer el talento porque lo sabemos mantener.