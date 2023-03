Si has ido a comprar, recientemente, y no has podido hacerte con una popular verdura, no sería de extrañar. Desde hace unos meses, algunos supermercados han tenido que enfrentarse a una complicación con la que no contaban. Y es que, la mala climatología del país ha sido determinante para la producción de ciertos alimentos. La fruta, la verdura, el aceite de oliva, los lácteos o las legumbres son algunos de los productos que más han subido de precio en los lineales de los supermercados en lo que llevamos de año, cuando entró en vigor esta medida excepcional del Gobierno.

Por ello, la oportunidad de hacerse con pimientos rojos ha sido más bien escasas, en la mayoría de las cadenas de supermercados. Por si fuera poco, se trata de algo que ya ha pasado en otros países, como Reino Unido. Las temperaturas extremas que hemos dejado atrás en febrero y que provocaron una "crisis de la ensalada" en Reino Unido se están dejando sentir ahora en las verdulerías y en las zonas de productos frescos de los supermercados españoles. Según ha explicado el responsable de hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Andrés Góngora, al diario La Razón, los supermercados han pasado una etapa realmente difícil para abastecerse de pimiento rojo tras las dificultades climáticas que se han vivido durante el mes de febrero. Tal y como han explicado, "el pimiento rojo adopta ese color por el sol. Sale verde y madura. Tarda aproximadamente dos semanas en ponerse rojo, pero cuando no hay luz este proceso se demora y puede durar un mes". Ante este proceso de producción del pimiento rojo, que proviene principalmente de Murcia y Almería, el pimiento se ha visto afectado por las lluvias, el frío y la escasez de sol que se sufrieron en las regiones del sureste hace dos semanas. Pero, según ha aclarado a La Razón, este problema solo ha afectado al pimiento rojo (ya que el verde mantiene su producción habitual) y el problema se ha resuelto gracias a las buenas temperaturas y han comenzado a instalarse a partir de la mitad de marzo y que parece van a durar por lo menos hasta la próxima semana.