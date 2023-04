El Barómetro de los Gestores Administrativos de marzo, que vuelve a contar con un número de respuestas que supone un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, fue realizado entre el 15 y el 17 de marzo.

Entre los datos obtenidos por el Barómetro, destaca el cierre de 170.000 pequeños y medianos negocios durante 2022. El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Jesús Santiago Ollero, señala que “el cierre de empresas no significa que se hayan liquidado de forma ordenada en el Registro Mercantil o que hayan presentado concurso de acreedores; en España sucede a menudo que el empresario deja las llaves y se va sin más”.

En cuanto a la rentabilidad y situación financiera de estos pequeños y medianos negocios, el Barómetro señala que el 26% cerró 2022 con pérdidas, frente a un 58% que obtuvo beneficios. Un 26% de los negocios incrementó en 2022 su endeudamiento bancario, mientras que un 23% disminuyó su endeudamiento bancario.

Una vez más, el Barómetro pone de relieve que más de 700.000 pymes tienen serios problemas de liquidez. “Este dato se repite una y otra vez desde hace más de año y medio en los diferentes Barómetros que venimos realizando los Gestores Administrativos”, indica Santiago. “Ya no solo lo decimos nosotros -prosigue-, un informe de Iberinform presentado el pasado diciembre apuntaba que una de cada cuatro empresas presenta problemas para pagar sus deudas”. El presidente de los Gestores Administrativos añade que “según lo que aseguraron diversos expertos en materia económica en el I Congreso ICOGAM, celebrado el pasado mes de febrero, existe margen fiscal para facilitar el repago de los ICO Covid”.

“150.000 negocios están al borde del concurso de acreedores, lo que no significa que lo vayan a presentar”

Dado que el problema de la liquidez se manifiesta resistente, no es de extrañar otro dato que arroja el Barómetro: más de 150.000 negocios estén al borde del concurso de acreedores. Otro de los indicadores que desde hace más de un año se repite en las diferentes oleadas es el incremento de los negocios que se “salen” del sistema formal. Hace 18 meses, el Barómetro pronosticó que un 18% de los negocios estaban pensando ya en trabajar en la economía sumergida. En el Barómetro de septiembre 2022, un 10% de las pymes ya estaban más allá de la economía formal. En el de marzo 2023 es un 14,7% de los negocios los que se hallaban total o parcialmente fuera del sistema.

En los últimos meses, se han creado unos 90.000 nuevos negocios, de los que 35.000 corresponden a propietarios que ya tuvieron negocios con anterioridad pero que tuvieron que cerrar durante la pandemia.

Fernando Santiago afirma que “podemos comprobar que los problemas de liquidez y de rentabilidad no solo no se han superado, sino que están arrastrando a muchas empresas a la economía sumergida. Como no puede ser de otra manera, estamos absolutamente en contra de esta situación, pero mucho nos tememos que el porcentaje va a seguir creciendo si no se facilita el repago de los ICOS para los que lo necesitan, se inyecta nueva liquidez para estos y se facilitan los pagos de impuestos”.