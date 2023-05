Arcelor acepta subidas salariales con el IPC, pero los sindicatos reclaman más mejoras.

La dirección de la compañía siderúrgica ArcelorMittal planteó anoche a la representación laboral una última propuesta de acuerdo marco para el conjunto de sus instalaciones en España en la que garantiza el índice de precios de consumo (IPC) real para cada uno de los cuatro años de vigencia (2022, 2023, 2024 y 2025), así como un importe variable no consolidable del 0,75% para los años 2023, 2024 y 2025 supeditado a objetivos que habría que definir en el convenio. También hizo otras modificaciones con mejoras sobre diversos aspectos.

Esta última propuesta de la dirección, que se produjo tras varias ofertas y contraofertas tanto por la parte empresarial como por la sindical a lo largo de una jornada de negociación que se inició por la mañana, fue juzgada como "insuficiente" por UGT-FICA y CC OO, aunque se admiten "avances", caso de CC OO. USO fue más allá y sostuvo anoche que "hay avances importantes y visos de que se podría llegar a firmar". "Hoy sí hubo negociación y se han acercado posiciones como para que sirva de base para un acuerdo". "Estamos muy cerca", agregaron negociadores de esta formación.

Sin embargo, la que se planteó como última y definitiva sesión negociadora terminó sin que las partes dieran por rotas las conversaciones, pero sin que tampoco se emplazaran las partes para un nuevo encuentro ni se explicitara esta posibilidad.

Así que, más cerca que nunca de un eventual entendimiento, anoche se desconocía si se retomarán o no las conversaciones. El pasado 21 de abril empresa y sindicatos se comprometieron en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), a petición de las centrales, a que la de ayer era la última jornada negociadora y así se firmó como un compromiso entre las partes. Además, los comités de Asturias (con la excepción de CC OO) accedieron a suspender las movilizaciones que iban a comenzar el pasado lunes para dar una última oportunidad al acuerdo, dado que la empresa reclamó no negociar bajo la presión de huelgas.

La situación ahora es que hoy habrá un paro de dos horas en varios turnos al que llamó CC OO en solitario y para mañana, viernes, está convocado en firme un paro por los tres comités de Avilés, Gijón y parque de minerales, también de dos horas, y que supondrá el inicio de una escalada gradual de huelgas en jornadas no consecutivas y de duración creciente a lo largo del mes.

Además de garantizar el poder adquisitivo, la empresa planteó anoche un cómputo de antigüedad por trienios en idéntica proporción a los quinquenios actuales (tres quintos del valor), procedimiento para la incorporación de los trabajadores con contrato individual (caso de mandos intermedios) a convenio –lo que se definirá en cada ámbito específico–, y la salida de personal nacido en 1962 mediante contratos-relevo y otras fórmulas que quedarían pendientes de la reparación del horno alto A de Gijón (dañado por un incendio el 22 de marzo), y de la aprobación de las inversiones en la nueva acería eléctrica de la factoría gijonesa y en la futura planta de reducción directa de minera del hierro (DRI) que sustituirá al horno alto A en el marco de los planes de descarbonización, por lo que la empresa pidió entre uno y dos meses para clarificar las condiciones y procedimiento de baja de este colectivo laboral.

La compañía ofreció a su vez una mejora del seguro colectivo en caso de incapacidad permanente total para los trabajadores incorporados después de 2000, mejoras en permisos retribuidos, retribución flexible a desarrollar para todos los trabajadores que estén dentro de convenio, ayuda de comedor para el personal con contrato individual con jornada normal partida y dos días de libre disposición recuperables para los calendarios que no dispongan de días compensatorios y que se regulará en los convenios colectivos.

UGT ve insuficiente la propuesta porque no soluciona las salidas de personal de más edad, no da estabilidad a los eventuales y no garantiza inversiones. CC OO ve escasa la propuesta económica e incorrección en otras mejoras ofrecidas.