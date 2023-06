"Ahora mismo el número uno en las preferencias, aunque parezca muy complicado, es el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos". La aseveración de una fuente cercana al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, muy similar a la recogida de otras fuentes, señala claramente quién es la persona más deseada para ser la cabeza visible del equipo económico en un hipotético Gobierno del PP tras las elecciones generales del próximo 23 de julio. El problema es que De Cos ocupa el cargo de gobernador, con un mandato de seis años, desde el 11 de junio de 2018, es decir, le queda un año justo al frente de la institución: "No hay precedentes en democracia de un gobernador que haya dimitido antes de tiempo", explica un medio cercano a los populares, aunque otras fuentes aseguran que no habría problemas si finalmente le ofrecieran el cargo de ministro de Economía.

De Cos, el último nombramiento de Mariano Rajoy pocos días antes de que prosperase la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder en 2018, es un profesional muy respetado en los círculos europeos, algo esencial en esta etapa, en la que se necesita un perfil bien conectado en Bruselas. En este sentido, preside además el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, una organización de carácter mundial, y es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), entre otro buen número de responsabilidades internacionales.

En alguno de los despachos de la calle de Génova de Madrid, sede nacional del PP, se afirma que Núñez Feijóo lleva desde marzo preparando con mimo su equipo económico. Estas fuentes le atribuyen contactos discretos con empresarios y economistas para conocer su opinión y su disposición. Pero lo cierto es que la sorprendente decisión del presidente del Gobierno de convocar elecciones generales al día siguiente de conocer su derrota en los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo (aunque puede explicarse desde un interés personal de no dejar que el PSOE le pidiese cuentas por la derrota y desde un intento de no dejar que un plazo más largo convirtiese la carrera electoral en un purgatorio) pilló con el pie cambiado al PP.

No solo porque no se sabe aún, oficialmente, quién es la cabeza económica de un proyecto popular en un hipotético Ejecutivo, sino porque tampoco se conoce muy bien quién forma parte de la sala de máquinas, la zona de la que deberían nutrirse los ministerios, ni quién se encarga de las áreas más relevantes, como banca y energía. "No es fácil montar un Gobierno en mes y medio", explican fuentes del entorno popular.