La Fundación “la Caixa” ha otorgado 50 becas de grado a estudiantes destacados con limitados recursos económicos como parte de la tercera promoción del programa de Becas de grado. El objetivo de este programa es fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria. Cada beca de grado ofrece una asignación económica mensual de 600 euros, lo que permite a los beneficiarios dedicarse por completo y a tiempo completo a sus estudios. Entre los beneficiarios se encuentra Nabil, quien formó parte de la primera promoción de becados.

Nabil Tamalout Salah (Arona, Tenerife, 2003) estudia Ingeniería Agrícola en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 2021. Para él, la pasión por la ingeniería le viene desde muy pequeño. “Siempre me ha gustado darle una solución a cualquier cosa que dejaba de funcionar en la casa. Por eso, el haber recibido la Beca de Grado de la Fundación “La Caixa” es un gran logro para mí, por toda la ayuda económica y académica que conlleva. Me sentí relajado, desahogado y orgulloso al mismo tiempo por lo que había conseguido y por lo que sabía que me esperaba en los próximos cuatro años.”

Por otra parte, Nabil destaca que a lo largo de estos dos años “me he dado cuenta que me gustan más los idiomas de lo que pensaba, y gracias al programa de becas puedo aprender casi cualquier idioma sin coste alguno. En mi caso, es el francés el que me llama mucho la atención, y me gustaría obtener cierto nivel alto de este idioma a finales de la carrera.”

Y es que la beca de grado ofrece, además de la cuantía económica y la matrícula, un programa de formación en habilidades transversales que se adapta a las necesidades de las diferentes etapas de su trayectoria académica. Desde su inicio, el programa ha brindado la oportunidad a 150 jóvenes de acceder a la educación universitaria gracias a estas valiosas ayudas. Esta tercera edición de la convocatoria ha otorgado 50 becas de grado a estudiantes que comenzarán a cursar estudios de grado en septiembre. “Sabemos que muchos jóvenes con talento y dedicación se ven obligados a abandonar su deseo de ir a la universidad por razones económicas. Con estas Becas, queremos contribuir a que estudiantes de excelencia académica que han crecido en entornos de necesidad, y que han cultivado el esfuerzo puedan llegar tan lejos como se propongan”, afirma el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé.