"Canarias debe apostar por el gas natural a medio plazo y por la energía nuclear en el largo"

Usted es británico. ¿Cómo se ha visto desde el extranjero la declaración de Canarias como territorio en emergencia energética?

Muchos países occidentales de la OCDE tienen emergencias energéticas, pero no las declaran ni las reconocen. Así que, en cierto sentido, ustedes, los canarios, van por delante en esto y están despertando ante los problemas que se padecen en los territorios isleños antes que el resto de ellos.

La primera medida que se ha tomado es instalar generadores temporales para paliar el déficit en la producción. Ayer mismo se abrió el plazo para que las compañías presenten sus proyectos. ¿Ha sido la solución a corto plazo más acertada?

Es un buen plan. Es una solución a corto plazo y estoy seguro de que el Gobierno la ha tomado con cabeza. Cuando hay una emergencia, hay que hacer las cosas con bastante rapidez para evitar que surjan problemas más graves. Eso sí, con estos generadores se puede arreglar la cuestión durante un año, quizá dos. Pero, ¿qué se va a hacer dentro de tres, cuatro o cinco?

¿Qué propone para ese horizonte a medio y largo plazo?

Creo que habrá que empezar a pensar en el gas natural para la generación de electricidad en las Islas a medio plazo. Es eficaz y su generación es limpia, más que la del gasóleo que se utiliza actualmente. Se obtienen beneficios medioambientales locales y emite relativamente poco dióxido de carbono. Además, puede ser relativamente barata. En conjunto, es una buena solución para generar electricidad. España misma tiene un problema de dependencia exterior, pero en realidad tiene mucho gas que está esperando a ser explotado. También hay gas aquí, en la zona de Canarias, según me han dicho.

¿Y a largo plazo?

A largo plazo, apuesto por la nuclear. Podría aplicarse aquí con pequeños reactores modulares que proporcionen tanto calor a alta temperatura para la generación de hidrógeno, por ejemplo, como para la desalinización. Es una opción interesante. Pasar del gas a la energía nuclear es una estrategia viable para países de todo el mundo, también para una economía insular como esta.

¿Y las energías renovables?

En este momento, hay muchas energías renovables, probablemente más de lo que se debería porque los sistemas insulares tienen un problema difícil de equilibrio de la red. Y es que las renovables son muy caras de equilibrar. Lo sabemos en el Reino Unido, que es un sistema mucho más grande. En 2003, el coste de equilibrado de la red antes de las renovables era de unos 400 millones de libras al año. Debido a la introducción de la energía eólica y solar principalmente, ahora es de 4.000 millones de libras. No puedo decir que todo el incremento se deba a las renovables, pero sí una gran parte. Así que el equilibrio de la red es una consideración crucial a la hora de diseñar un sistema eléctrico eficaz para el Archipiélago.

Pues el objetivo del Gobierno canario es llegar a 2023 con una contribución de las energías verdes al mix total del 58%. Actualmente, estamos en torno al 20%.

Es totalmente inviable. Esa transición tendría unos costes inaceptables y generaría una degradación de la seguridad del suministro. Acabar sistema muy caro y poco fiable. Es totalmente impracticable pensar en esos términos. Desde el punto de vista teórico, las energías renovables son un combustible de baja calidad termodinámica. Son muy caóticas, desordenadas. Es intrínsecamente caro convertirlas en electricidad de alta calidad para hacer funcionar una civilización moderna. Son una muy mala opción para la descarbonización. Tenemos que ser responsables y maduros con nuestras políticas climáticas, y de momento no lo estamos siendo.

Debido a que la producción no es controlable, para instalar energía solar y eólica es necesario contar con sistemas de almacenamiento, algo de lo que ahora mismo carece Canarias. ¿Recomendaría invertir en la implantación de estas baterías?

Las baterías son herramientas de equilibrio y no son una solución a la intermitencia aleatoria de las energías renovables. Es una forma cara de tratar de solucionar ese problema. Con la generación de energía convencional, se aumenta o disminuye la producción según las necesidades, pero con las renovables no es posible. Lo que hacen es almacenar pequeñas cantidades de energía durante cortos periodos de tiempo y proporcionan servicios de equilibrio a la red inyectándola. En términos técnicos, suministran potencia, no energía. También hay que decir que las baterías tienen una vida útil relativamente corta.

¿Qué alternativa propone?

El almacenamiento por bombeo, como el Salto de Chira que se está construyendo en Gran Canaria. Es una buena forma de proporcionar equilibrios y servicios a la red. En el Reino Unido se utiliza y no solo porque haya energías renovables. La acumulación por bombeo es una buena tecnología de equilibrio en sí misma y creo que ese es un principio importante. Haga lo que haga, no debe arrepentirse de nada, y con las baterías puede que se arrepienta. Ojo, almacenamiento por bombeo siempre que el impacto del dispositivo sea aceptable desde el punto de vista medioambiental.

El Cabildo de Gran Canaria se ha marcado como meta que la isla sea autosuficiente a base de únicamente energía limpia. ¿Es realista?

Si el objetivo es la independencia energética, en última instancia, bueno, la única y última instancia, es con la nuclear. Si se quiere seguir siendo una sociedad próspera, las renovables sencillamente no la proporcionarán. La incompetencia termodinámica de la energía eólica y solar significa que nunca serán lo suficientemente baratas como para hacerlo. La energía sería muy cara y la Isla tendría que depender de las subvenciones de Madrid, algo que entiendo que no se busca a largo plazo.

Entiendo que tampoco es partidario de introducir la eólica marina en el Archipiélago.

Creo que no es necesario experimentar con el viento. El experimento lo han hecho por Canarias otros estados europeos, sobre todo el Reino Unido, Dinamarca y Alemania. Aunque los gobiernos se empeñan en decir que no lo es, la eólica marina es muy cara. En el caso de Canarias, las aguas son profundas, por lo que es probable que la mayor parte de la energía sea flotante. La oportunidad de construir y mantener un parque así es muy, muy cara. Hay que verlo desde la perspectiva del consumidor, y no solo desde la de los ingenieros que se divierten como si jugaran con legos. Los canarios quieren tener energía asequible, no financiar unos juegos en el mar.