Más de 2.000 agricultores llevan sus quejas a las calles 'a lomos' de 81 tractores

El campo invade la ciudad. Más de 2.000 productores protestaron ayer por las calles de la capital grancanaria a lomos de 81 tractores. Los agricultores isleños cambiaron ayer las palas y las cosechadoras por las pancartas y los pitos y se plantaron frente a la sede de Presidencia del Gobierno para exigir a las administraciones medidas que permitan al sector contar con una renta digna, simplificar la burocracia, jugar «en igualdad de condiciones» frente a las importaciones de terceros países y mejorar el acceso al agua. Los productores isleños se unieron así a la oleada de protestas que recorren las ciudades europeas y que desde hace 15 días también llenan las calles de las comunidades españolas. Aunque el recorrido en Gran Canaria fue «pacífico» y estuvo limitado en tiempo y espacio.

Los tractores partieron a las 10.00 horas de sus municipios escoltados por la Guardia Civil y llegaron sobre las 11.45 horas –45 minutos más tarde de lo previsto– a la plaza Doctor Rafael O’Shanahan bajo el lema «Una causa justa» que se podía leer en el primer vehículo de la comitiva que conducía el presidente de COAG Canarias, Rafael Hernández. Ahí los representantes de las asociaciones convocantes –COAG, Asaga y UPA– hicieron una parada técnica para reunirse con el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, Narvay Quintero.

Los agricultores no se fueron con las manos vacías del encuentro. Las organizaciones lograron arrancar algunos compromisos al Ejecutivo regional. Hernández, tras la reunión, adelantó que se les ha garantizado para este año los 21 millones adicionales que pone el Ministerio de Agricultura para el Posei, si bien, puntualizó, «faltan otros tantos, unos 13 que o los pondrá el Gobierno de Canarias o los pondrá el ministerio». Y matizó que se va a poner en marcha un convenio con las entidades financieras para «poder anticipar la falta de liquidez» que tiene el sector en las ayudas del Posei.

Manifestación de los agricultores en Gran Canaria / Europa Press

Además, el Ejecutivo canario ya le ha buscado un hueco en el calendario a la primera reunión de la Mesa de la Sequía, con Gobierno regional, cabildos, ayuntamientos y organizaciones agrarias, que se celebrará en 15 días.

Ayudas

Quintero también se comprometió a adelantar tres líneas de ayudas: la de carne que se exporta, la de la hectárea de la papa y la de la leche que cobran los ganaderos. Esta última se pagará en abril, según adelanto el presidente de COAG. Además, Hernández avanzó que el Ejecutivo ha asegurado a las organizaciones que este año se garantizará financiación para todos los jóvenes agricultores canarios y que se desarrollará el reglamento del uso del suelo.

El represente de COAG recordó la «eliminación» de la exigencia del cuaderno digital del campo que anunció el ministro de Agricultura, Luis Planas, hace algunos días y aplaudió que los productores puedan seguir realizando los controles «como siempre, con libreta». Respecto a la ley de la cadena alimentaria, dijo que «se van a triplicar las inspecciones» y citó además una medida especial para agricultores de las zonas altas, por encima de la cota de 500 metros, que se han visto afectados por la sequía y tendrán una partida de un millón de euros.

«Hemos dado un primer paso para mitigar los problemas con esta tractorada histórica, la valoración es positiva», apuntó ayer Hernández tras el encuentro con Clavijo y Quintero en la sede de Presidencia del Gobierno. Pero no todos los asistentes estuvieron de acuerdo. El presidente de COAG, megáfono en mano, anunció las medidas en plena plaza Doctor Rafael O’Shanahan y su voz se disipó entre los gritos de algunos agricultores que consideraron «insuficientes» los acuerdos alcanzados. «No queremos ayudas, queremos rentabilidad» o «Vaya vergüenza, no hemos sacado nada», fueron solo algunas de las frases que tensaron el ambiente.

Roces

Los tractores continuaron su recorrido hacia la plaza de la Feria donde también se dieron algunos roces entre los representantes de las asociaciones convocantes y un grupo de negacionistas del cambio climático y contrarios a la Agenda 2030 que alentaban a los asistentes a «revelarse» y «salirse» del recorrido establecido para hacer «más ruido» como ha ocurrido en algunas ciudades europeas. «Esto no es ni una manifestación ni es nada, he venido con el tractor para nada», se quejaban algunos productores por el camino. Amenazaron con dejar los vehículos en mitad de León y Castillo más tiempo del aprobado por las autoridades, pero los ánimos se calmaron y la Policía Nacional despejó la vía sobre las 14:30 horas. «Aquí hay gente que no tenía que estar porque no tiene que ver con el sector agrario y están con reivindicaciones ajenas a los convocantes», apuntó Hernández al finalizar la movilización.

Al llegar a final del recorrido los representantes de las asociaciones convocantes mantuvieron un breve encuentro con el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, quien les prometió un refuerzo de los puestos de inspección fronteriza, aunque no concretó «los medios y el personal» que se activarán. Tampoco se fueron con las manos vacías los ciudadanos que decidieron acercarse a la plaza de la Feria para solidarizarse con los agricultores. Los organizadores entregaron bolsas de tomates de La Aldea de San Nicolás y plátanos de Costa Caleta (Santa María de Guía). En total 3.000 kilos de fruta de regalo para poner punto y final a la tractorada.

En la movilización también participaron algunos políticos como la vicesecretaria sectorial del PP, Rosa Viera; el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos; y varios cargos de Vox, entre ellos, el portavoz del partido en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván.

Mientras los tractores recorrían ayer las calles de Las Palmas de Gran Canaria también los agricultores salían a manifestarse en el centro de Madrid con más de 500 tractores. Miles de personas se congregaron en la capital y la jornada acabó con dos detenidos tras vivirse momentos de tensión entre los manifestantes y los agentes de la Policía Nacional. En el calendario de Canarias, quedan dos fechas de movilizaciones. El próximo sábado en Tenerife y el 1 de marzo en La Palma.