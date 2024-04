Arranca la última campaña de la Renta con medidas antiinflación en Canarias

Ha llegado el momento de ponerse al día con el fisco. Este miércoles 3 de abril arranca la campaña de la Renta para ajustar cuentas sobre lo ganado en 2023. Una campaña que será la última en la que Canarias aplicará las modificaciones que asignó a las cuantías y tarifas de las deducciones autonómicas para tratar de ajustarlas a la inflación. Así lo advierte el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) en su informe sobre el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral , que apunta que la comunidad canaria no ha prorrogado más allá de 2023 las medidas extraordinarias por la situación inflacionaria.

Si nada lo remedia, este año será el último en el que los contribuyentes podrán beneficiarse de esas adaptaciones que han tenido el objetivo de paliar el efecto de la subida de precios en el bolsillo de los canarios. Para el próximo año los porcentajes y límites de la mayoría de las deducciones retornarán a los importes que estaban en vigor en 2021.

Sin embargo, a pesar de su anunciada desaparición para la próxima campaña, en los dos últimos ejercicios los canarios se han encontrado entre los contribuyentes que han salido más beneficiados, ya que Canarias ha sido una de las comunidades que sí ha acomodado su fiscalidad a la crisis inflacionista. Además de la deducción específica por el alza de precios, el Gobierno regional adaptó algunos tramos de las deducciones propias para adecuarlos a la nueva situación de subida de precios.

Atractivo

De esta manera, si las familias habían gastado más en la guardería o los estudios de sus hijos también mayor era la cuantía que podían deducirse por ello. Así, por ejemplo, tanto en 2022 como en 2023 la deducción por familia numerosa pasó de 450 a 540 euros, la de los gastos de estudios en educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato aumentó de 100 a 120 para el primer hijo y la deducción por el nacimiento o adopción se incrementó de 200 a 240. Además, también se subieron los ingresos anuales máximos para poder acogerse a ellas.

Por lo que, los contribuyentes canarios podrán beneficiarse todavía en su declaración de este año de esta cascada de modificaciones, lo que vuelve a convertir a la región en una de las más atractivas para presentarla incluso cuando no se esté obligado a hacerlo. Quienes hayan ganado menos de 22.000 euros -15.000 en el caso de que se tenga dos pagadores- no tienen que registrarla, pero gracias a las deducciones establecidas contra la inflación muchos de ellos podrían encontrarse en su borrador con que Hacienda tiene que devolverles y, por lo tanto, les conviene presentarla aún teniendo el derecho de no hacerlo.

Renta 2023 - Opciones de pago / .

Presentación por internet

La campaña de la Renta se inicia con la apertura del plazo para presentarlas por internet. Hacienda prevé que el número de declaraciones rebase el millón en Canarias incrementándose respecto al año pasado debido principalmente al auge del empleo. El 7 de mayo será el arranque de las declaraciones por vía telefónica y para presentarla en las oficinas de la Agencia Tributaria habrá que esperar hasta el 3 de junio. El plazo para ajustar cuentas con la administración de una u otra manera concluye el próximo 1 de julio.

La campaña estará marcada de nuevo por la gran disparidad de tarifas autonómicas sobre todo en lo referente a tratar de contrarrestar los efectos de la inflación. Si bien Canarias ya aplica desde el año pasado el ajuste de tarifas, otras regiones como Baleares, Cantabria o La Rioja se suman también este año. Además, que tributar en uno u otro territorio no es asunto baladí y las diferencias entre lo que un ciudadano debe pagar en cada uno puede ser notable. Así lo advierte también en su estudio el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales, en un trabajo que permite escudriñar hasta qué punto la política de cada uno de los Gobiernos regionales influye en estas diferencias.

Cambios clave en la declaración de la renta 2024: multas para Autónomos. / LP/DLP

En la media

Sin embargo, grosso modo, Canarias se mantiene en la media. Esto es, no es la comunidad más amable con las rentas más bajas ni tampoco la más benevolente con los más ricos. Si se toma como ejemplo el de un contribuyente que obtiene únicamente rentas del trabajo, es soltero sin hijos y tiene menos de 65 años, en el caso de que obtuviera unos ingresos menores a los 16.000 euros anuales solo pagaría menos IRPF que en Canarias en tres comunidades.

Mientras que el Archipiélago le grava con 52,8 euros, en Madrid y la Comunidad Valenciana tendría que pagar 29,4 y 36,1 en Andalucía. Para las rentas de hasta 20.000 Canarias se sitúa también en la media. Siguiendo con el mismo ejemplo debe tributar 1.772 euros, al igual que en la gran mayoría de las regiones, salvo Navarra y el País Vasco, que están fuera del régimen común, donde son superiores.

Carga fiscal

El siguiente escalón del ranking elaborado por el REAF es el de quienes ganan por su trabajo 30.000 euros al año. En este caso, la cuota a pagar en la declaración de la renta del contribuyente tipo subiría en el Archipiélago hasta los 4.859 euros. No es ni de las más altas ni de las más bajas del país, si se tiene en cuenta los 5.039 euros que tendría que pagar en Cataluña y los 4.547 del País Vasco, que están en lados opuestos del ranking.

La carga fiscal de Canarias va acentuándose a medida que crecen los ingresos hasta situarse entre las más altas del país para quienes ganan más de 160.000 euros. Si el tipo mínimo el Archipiélago lo tiene establecido en el 9% -que llega al 18,5% si se agrega el del Estado- el tipo máximo en las Islas es del 26%, llegando en el agregado al 50,5% lo que la sitúa como la tercera región que más grava a las rentas altas, solo por detrás de la Comunidad Valenciana y La Rioja. De esta manera, el contribuyente tipo señalado en el estudio de la REAF tendría que abonar al fisco 281.103 euros si obtuviera más de 600.000 euros de ingresos. Unos impuestos que en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso serían de solo 251.768.

Suscríbete para seguir leyendo