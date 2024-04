Tous zanja su plan de transformación de marca con un 72% más de beneficios y ventas de 470 millones de euros

Lo que empezó en 2019 como una forma de transformar radicalmente la marca y que la pandemia hizo tarea prácticamente obligatoria, termina este jueves formalmente con la puesta en marcha oficial de un nuevo plan estratégico que debe llevar a la compañía al siguiente nivel. Y el balance –dicho por el consejero delegado de la empresa– no podría ser mejor. Tous está “comercialmente bien, financieramente fuerte y moralmente muy muy bien”, ha resumido Carlos Soler-Duffo en una presentación de resultados que atribuye a la cadena joyera 477 millones de euros en ventas el año pasado y 50 millones de euros de ganancias.

Lo primero supone incrementar en un 6% las cifras de 2022, pero mejorar en un 21% el volumen de negocio de hace cinco años, cuando se puso a rodar este nuevo plan que ha transformado imagen y producto. Lo segundo, llevar los beneficios un 40% más allá de donde estaban hace justo un año y engordar más de un 70% los números previos al covid.

“Tenemos una rentabilidad muy sana, hemos logrado un año que, en lo financiero, cierra un capítulo muy importante, y es una conclusión fantástica”, ha valorado el directivo, que ha negado que este crecimiento en ganancias se explique por haber incrementado el margen de beneficios que la compañía saca de cada venta (es decir, por haber encarecido el producto más de lo que han subido los costes, por ejemplo), si no con haber eficientado las estructuras.

En cuanto al crecimiento en ventas, Soler-Duffo lo ha atribuido a una base de clientes que va en aumento, y a que el abanico de productos incluye cada vez más rango de oferta y propuestas de mayor valor. “Vemos cierto apetito y no preocupación”, ha confesado el consejero delegado de Tous, poniendo como ejemplo una nueva colección pensada en clave de exclusividad y que se ha posicionado enseguida como ‘top ventas’. “A pesar de que las cifras son confusas en lo macro y que vemos un comercio no tan alegre como en otras épocas, el mercado de trabajo está bien y vemos a personas que no te piden ir para abajo, sino más bien enriquecer la oferta”, ha apuntado.

Nuevo plan estratégico

De hecho, tal como ha destacado el directivo, hace tiempo que la estrategia de crecimiento de Tous está más centrada en esto, que en la apertura de nuevas tiendas (tienen 636, incluso algunas menos que antes) o en la expansión a nuevos mercados. De momento, el nuevo plan estratégico presentado oficialmente este jueves también arranca con la misma visión, aunque ya da por hecho un crecimiento más exponencial a partir de 2027 o 2028.

“Tous apuesta claramente por un crecimiento cualitativo, sano, estratégio, sostenible y diferenciador, no por cualquier crecimiento”, ha contextualizado Soler-Duffo, en relación con una estrategia que han apodado GEM (‘Growth’, ‘Elevation’, ‘Mindset’) y que tiene que alargarse diez años. De entrada, la idea es insistir en el crecimiento en los mercados en los que más cómodamente opera actualmente la compañía. España, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Portugal, Polonia, Colombia, Chile, Arabia Saudí… Sin embargo, en una segunda fase que se tendría que empezar a diseñar en 2026 se planteará la expansión por Estados Unidos y la llegada a nuevos países de cara a 2027 y 2028. Entre ellos figura China, donde acaban de retomar conversaciones para estudiar el mercado.

Lo que también tienen claro que va a ocurrir en esta próxima década es un cambio accionarial. De momento no está encima de la mesa la salida de Partners Group (el socio capitalista con el que se alió la familia fundadora hace 9 años), pero el primer ejecutivo de Tous es consciente de que se acerca el momento. Ante este hipotético movimiento, no hay puerta que se cierre la compañía: desde que la familia re-compre esta parte, hasta aliarse con otro socio más experto en el segmento ‘retail’, o incluso salir a bolsa, aunque no sea un escenario que se contemple hoy en día. “El mercado está complejo, pero hay mucho apetito por proyectos ricos”, ha concluido Soler-Duffo. “Y este proyecto llama mucho la atención porque tiene mucho logrado en varios países del mundo y otros varios países donde no se ha empezado aún”.