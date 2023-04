Cada vez son más frecuentes en las redes sociales, pancartas y hasta en notas de prensa ver palabras como “tod@s”, “todxs”, “niñes”, “ciudadan@” o “vecin@s”. Se sustituyen los morfemas de género por otras marcas supuestamente inclusivas, como la @, la 'e' y la 'x' para englobar los dos géneros en una misma palabra.

Quienes abogan por su uso, se justifican en que son una alternativa para no emplear siempre las desinencias del género masculino y se inclinan por otras “más neutras”, detalla la Fundación del Español Urgente (Fundeu).

Sin embargo, inclinarse por estas opciones presenta algunos problemas.

La Fundeu admite que la 'x', 'e' y la @ pueden ser admisibles en ciertos contextos, “como una manifestación verbal creativa y provocadora, como un recurso gráfico más propio de pancartas y lemas, en los que visualmente puede resultar expresivo”. Sin embargo, recomienda no emplearlas en textos generales, ya que además presenta el problema de la imposible pronunciación de las palabras resultantes.

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) también se ha pronunciado al respecto al aclarar que “el uso de la letra 'e' como supuesta marca de género inclusivo es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género”.

Ni un género ni el otro

La comunidad LGTBI utiliza la opción de la 'e' porque sirve para no marcar ni un género ni otro de forma concreta y se refieren con ella a las personas de su colectivo que no se sienten identificadas como hombres ni mujeres y que no quieren limitarse al sistema binario por considerar restrictivo el modelo que establece dos únicos géneros: el femenino y el masculino.

En la política, y más ahora que los políticos y candidatos a representantes públicos intensifican sus apariciones públicas en medios de comunicación y en las redes sociales de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo, el lenguaje inclusivo adquiere cada vez más protagonismo.

Una muestra de ello es el uso que del mismo hace el partido Verdes Equo Canarias para presentar a su número dos al Parlamento por Tenerife, Antonio G. González.

Un reflejo de la diversidad que hay en la sociedad se tiene en cuenta a través del considerado lenguaje inclusivo con las palabras terminadas en 'e', sobre todo en las nuevas generaciones de hispanohablantes, por muchos quebraderos de cabeza que les traigan a las academias de la lengua las políticas de genero.