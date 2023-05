«Canarias lo ha pasado muy mal, me he esforzado y he dado la cara»

¿Va a ir a votar el domingo con la camiseta amarilla de la UD Las Palmas?

(Risas) Que tengamos un equipo en la máxima competición del fútbol sería una excelente noticia para Canarias y, por lo tanto, toda la fuerza para que la Unión Deportiva esté en primera, en un partido que va a ser complicado. Ojalá me equivoque y se gane desde el principio.

Pues si sube, que lo hará, habrá celebración nocturna y el domingo a saber la abstención en las urnas...

Espero que haya una alta participación en un acto que es de libertad y de defensa de la democracia, y confío en el apoyo mayoritario de los canarios y las canarias.

Dice Noemí Santana, su compañera en el Gobierno y candidata a la Presidencia por Unidas Sí Podemos, que usted no es claro con los pactos y le pide que exprese su postura: si quiere reeditar el pacto de las flores o aliarse con Coalición Canaria si no dan los números.

Me parece que no es muy respetuoso con los electores que se hable de pactos antes de las elecciones. A partir del día 29 lo haremos si hay que hablar de un gobierno compartido. Nosotros tenemos un programa en defensa del estado del bienestar, de los recursos suficientes para la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, los derechos sociales, para defender la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, la entrada de las renovables, la lucha contra la violencia machista, el autogobierno o el Estatuto de Autonomía, y quien comparta nuestros criterios, pues tendrá posibilidades. Mi prioridad, ya lo he dicho, después de cuatro años de un gobierno que ha empezado y terminado la legislatura como es el pacto de las flores, lo natural sería que se pudiera reproducir, pero eso, a partir del 29.

¿Pero se ve pactando con Coalición Canaria?

Yo ahora mismo solamente estoy pensando en ganar al máximo posible.

¿Está seguro de que Canarias está mejor que hace cuatro años? Ese fue su compromiso al inicio de la legislatura. Toda la oposición dice que no.

Nunca he dicho que Canarias está bien porque hay que seguir mejorando, pero lo que es obvio es que Canarias está mejor. Y no son datos del Partido Socialista, son datos de la Encuesta de Población Activa, del Instituto Nacional de Estadística, del Servicio Público de Empleo Estatal... Es asombroso que haya partidos que nieguen, por ejemplo, que tenemos más personas trabajando en Canarias.

Pero, sin embargo, también dicen que hay más pobreza.

Pues la Encuesta de Condiciones de Vida, que es un órgano oficial que está firmado por una institución apartidaria, concluye que de los cuatro parámetros sobre la pobreza, que son pobreza severa, pobreza, tasa de exclusión y dificultades de las familias para llegar al final de mes, en los cuatro estamos mejor que en el año 2018. Los que dicen que ahora hay más pobreza, cuando ellos gobernaban había más pobreza.

Otra de las cuestiones que se le achaca es que en vivienda se ha avanzado poco. Cuando vino Pedro Sánchez al mitin elevó la escasez de vivienda en España a una cuestión de estado que hay que corregir. Ustedes prometieron 5.000 viviendas, pero han entregado muy pocas. ¿Lo han hecho bien?

La realidad es que se están levantando viviendas bloque sobre bloque en Canarias y en distintos municipios del plan de esta legislatura. Por tanto, viviendas se están construyendo, hemos entregado 700 viviendas y el plan culmina con la entrega de 6.000 viviendas antes del 2025. Y cuando nosotros llegamos al Gobierno de Canarias no había ni plan.

En dependencia ustedes defienden que han dado más altas que nunca, pero las listas de espera son abultadas y para acceder a centros sociosanitarios más.

Yo nunca he negado que hay personas que están esperando por la dependencia, pero también concluyo que desde que tenemos la Ley de Dependencia de 2006, aprobada por Zapatero, se han dado en Canarias 41.000 prestaciones, 19.000, es decir la mitad, las hemos dado en estos cuatro años. Hemos dado tantas prestaciones en estos cuatro años que en toda la historia de Canarias. El año 2022 culmina siendo la Comunidad que más prestaciones ha dado de toda España. El máximo responsable de los gerentes de Derechos Sociales, que no es del PSOE, reconoce que Canarias ha hecho un trabajo excelente.

¿Y Sanidad la han gestionado bien? Dentro del Gobierno, y me refiero a Román Rodríguez, su vicepresidente, hace autocrítica con la gestión... Y encima con el caso Mascarillas por medio...

Me hace preguntas como si fuera la oposición (bromea).

No, no... Ahora le preguntaré por todo lo que va a hacer en los próximos cuatro años si sale reelegido.

Lo único que le digo es que la Comunidad que mejor gestionó la pandemia fue Canarias. Canarias tuvo 106 fallecidos por 100.000 habitantes. La media estatal es más del doble y, por lo tanto, en esta legislatura, que es la legislatura de la lucha contra la pandemia, es innegable que Canarias, y nos duelen todos los fallecidos, hizo la mejor gestión. Las listas de espera y las demoras han aumentado prácticamente en todas las comunidades. ¿Por qué? Porque estábamos confinados, porque las operaciones no urgentes daban paso a que la gente se quedara en casa. Ahora hacemos una propuesta para mejorar las listas de espera y la demora, que es un proyecto de ley que llevamos en nuestro programa electoral, pero que no se niegue la evidencia de que Canarias fue la comunidad que mejor gestionó la pandemia.

Venga, propuestas para la próxima legislatura. Si no hay adversidades, ¿en dónde van a poner el foco?

En sanidad, y después de la excelente gestión de la pandemia, queremos colocarnos en la media estatal en listas de espera y en demora. Eso es posible. Y para eso, repito, llevamos un proyecto de ley para estar obligados por un marco legislativo a ello. En educación el cambio es espectacular. Porque, por primera vez, tenemos educación de cero a tres años pública y gratuita. En estos momentos tenemos 600 niños, el año que viene serán 2.000, y luego tendremos 5.000 que no pagan absolutamente nada, entre cero y tres años. Eso no se había hecho nunca en Canarias, lo ha hecho el Gobierno actual. Entre otros muchos avances, por vez primera los alumnos de la FP Dual están becados, nunca habían estado becados, ahora los tenemos y son miles de alumnos. Por tanto, la apuesta por la educación es innegable. En sanidad y educación seguiremos contratando al personal necesario para mejorar las infraestructuras y seguiremos con la descentralización de la sanidad. En esta legislatura hemos puesto más camas que en los diez años anteriores en la sanidad publica. En derechos sociales tenemos que seguir caminando para que bajemos los índices de pobreza, aunque somos una de las tres comunidades que ha conseguido reducir la pobreza de su comunidad. Lo haremos con más recursos para que los ayuntamientos puedan responder a los derechos sociales y para las empresas del tercer sector que atienden a las familias más vulnerables.

¿Cuantifica la creación de empleo para la próxima legislatura? Román Rodríguez la cifra en 100.000.

No doy una cantidad. Hemos conseguido generar cerca de 80.000 puestos de trabajo más con pandemia, con crisis sanitaria... Y lo que tenemos que hacer es cada mes ir reduciendo la tasa de desempleo. Para eso necesitamos una fortaleza económica. Canarias ha diversificado su economía, como en la apuesta por el audiovisual, en donde hemos crecido un 50%, en la I+D+i, un 40%, en la política de los cuidados, en más docentes, más sanitarios... Por tanto, hay que caminar en esa diversificación, apostar por la I+D+i, líneas directas con las empresas, cuotas cero para los autónomos...

¿Por qué no bajan los impuestos?

El Partido Socialista presenta un programa electoral realizable y además de gobierno. ¿Qué significa eso? Nosotros no vamos a engañar a la gente. El Partido Popular prometió que iba a bajar los impuestos, pero llegó al Gobierno y los subió todos y abarató el despido. Hay quienes dicen que bajarían dos puntos del IGIC, pero no dicen de dónde recortan. Bajar dos puntos al IGIC son mil millones de euros menos y el año pasado acabamos el presupuesto con déficit.

Pero si le achacan que tiene exceso de recaudación...

Acabo de decir que hemos terminado el año 2022 con déficit. Es falso lo que dicen, como, por ejemplo, cuando dicen que bajar el IGIC produce más ingresos. Es otra mentira de la oposición y de Coalición Canaria, porque el año en que bajaron el IGIC, en 2019, ingresamos 117 millones de euros menos. Es decir, frente a las mentiras, Torres [habla en tercera persona] da datos de organismos oficiales, esa es la diferencia entre ellos y yo. ¿Qué defiendo? Ingresos suficientes. Son 10.000 millones de euros en el Presupuesto de Canarias para preservar, mantener, proteger y mejorar el estado del bienestar.

Cuando le tachan de sumiso a Pedro Sánchez, ¿cómo se siente?

Me lo dice, por ejemplo, el que era presidente del Gobierno anterior [Fernando Clavijo] y no convocó ni una sola vez la comisión mixta bilateral que es el órgano, según el Estatuto de Autonomía, para despejar, aclarar y solventar los encontronazos con Madrid. Quien la ha convocado he sido yo. Esta es la comunidad con mayores litigios, después de Cataluña, con el Gobierno de España, pero también le digo que el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias en esta legislatura han conseguido para Canarias muchas más cosas que otros gobiernos que estaban en la bronca permanente.

Es usted el líder más valorado, también es cierto que ha estado al frente de todas las desgracias, es decir, parecía que no había consejeros.

Yo lo que he hecho en toda mi vida y en mi época de alcalde de Arucas es intentar solucionar las cosas con el mayor de los esfuerzos, dando todo lo mejor de mí y dando la cara, defendiendo el interés general, diciéndole a los canarios las cosas, aunque a veces eran dolorosas. Canarias lo ha pasado muy mal en estos cuatro años. Es la comunidad que peor lo ha pasado de España, con el incendio en Gran Canaria, con la pandemia tremenda y Canarias muy afectada por el turismo, con el volcán, la crisis migratoria, y creo que los canarios han valorado a un presidente que ha estado al lado de ellos. Yo quiero una Canarias que en vez de el lamento y la queja camine firme, porque así avanzamos más, y si en esta complicada legislatura hemos salido adelante con datos mejor que en 2019, ¿qué no haremos en una legislatura normalizada?