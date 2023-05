"¿Tú te imaginas que Román Rodríguez se quede sin escaño? Sería el primer presidente sin silla…". La incredulidad inundó la sede de Nueva Canarias en esta noche electoral más agria que dulce para el partido verde, que se ha mantenido en silencio casi total —a excepción del rumor de los periodistas y las declaraciones del portavoz del partido— hasta pasada la una de la madrugada en Juan XXIII.

Los aplausos invadieron la sala cuando los candidatos aparecieron, por fin, a la una y cuarto de la madrugada. Aplausos largos y de consuelo entre los flashes de las cámaras. "Perdón por la espera", se disculpó un Román Rodríguez aparentemente animado y decidido. "Ha sido una noche larga, compleja. Mis primeras palabras son para agradecer a los votantes de Nueva Canarias y Bloque Canarista".

Rodríguez se mostró optimista, sobre todo con respecto al ámbito municipal, donde han obtenido unos resultados que, en sus propias palabras, “van a permitir que podamos estar en los gobiernos de 16 o 17 municipios de los 21 que tiene Gran Canaria”. Ya confirmada la pérdida de su escaño en el Parlamento canario, el que pronto será exvicepresidente, se mostró enérgico: "Es cierto que yo no voy a estar, pero las obligaciones políticas no somos solo las personas, somos los equipos", sentenció.

Tal y como destacaba Luis Campos, portavoz del grupo político, todo no ha sido negro después de esta jornada que termina con Vox entrando por primera vez en las instituciones canarias y un Partido Popular que coge fuerza. "Nueva Canarias crece en número de concejales en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura", indicó Campos minutos antes de que declararan los candidatos. "Crecemos en Tenerife y en el Cabildo de Lanzarote y de Fuerteventura", añadió.

Los comentarios en la sede acerca de la entrada de Vox en Canarias por primera vez se oyeron minutos antes, "éramos la última comunidad que estábamos en la resistencia". Una velada agridulce, aunque Luis Campos esperara mejores resultados después de "la mejor campaña que hemos hecho nunca".

Pérdida de escaños y revalidación de Morales

Y las imaginaciones se vuelven realidad: Nueva Canarias ha perdido un escaño en el Parlamento de las Islas (cuatro con respecto a los cinco que consiguió en 2019), lo que deja fuera a Román Rodríguez, el hasta ahora vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Por otro lado, con casi el 100% de los votos escrutados, el partido verde consiguió 63.249 votos a nivel municipal, una cifra ligeramente menor a la del año pasado, que superó los 64.000. La alegría de estas votaciones radicó en la reválida del mandato de Antonio Morales en el Cabildo, al que ya se daba como claro vencedor en esta carrera hacia la presidencia de la institución insular.

Por su parte, Antonio Morales, a pesar de haber conseguido la presidencia del Cabildo insular, se mostraba precavido y advertía sobre la fuerza que han ganado los partidos de la derecha en estas elecciones. "Vamos a trabajar para las personas que nos han votado pero vamos a trabajar igualmente para el conjunto de la sociedad de Gran Canaria", dejó claro el presidente del Cabildo grancanario y por tercera vez consecutivo ganador de estos comicios. Mencionando la felicitación de Augusto Hidalgo, el contrincante socialista, Morales aseveró que "no se dará ningún paso atrás en los derechos conseguidos y así garantizarlos porque, desgraciadamente, gran parte de las instituciones de Canarias estarán en manos de la derecha y pervertirán lo que se ha alcanzado".

Pactos en el Ayuntamiento

"No es posible conformar otra mayoría en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no sea la progresista", indicó por su parte Pedro Quevedo, candidato a la alcaldía, tratando de infundir ánimos a pesar de la irrupción de la ultraderecha en las instituciones. "No hay más matemáticas".

El "disgusto", con el que calificó Quevedo la entrada de Vox lo relacionó con “la bronca continua” que ha polarizado a la población. No obstante, subrayó que a lo largo de esta próxima legislatura "nos recuperaremos". Sin embargo, y a pesar de las insatisfacción de parte de la sociedad, aseguró que "el pacto progresista ha demostrado que ha cambiado esta ciudad en sentido positivo".

Resultados elecciones 28M en Canarias

Recuerda que el 28 de mayo puedes consultar en La Provincia los resultados de las elecciones autonómicas, elecciones a cabildos y elecciones municipales en Canarias 2023:

Te puede interesar: Elecciones Autonómicas Directo 28M: Resultados elecciones autonómicas y municipales en Canarias 2023

Resultados de las elecciones en los Cabildos Insulares de Canarias 2023