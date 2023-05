María Fernández: «Puedo gobernar porque soy la única alternativa real a Antonio Morales»

En esta ocasión CC se presenta al Cabildo en solitario. ¿Por qué se ha roto la alianza con UxGC y los Bravo de Laguna?

Más que romperse, hace mucho tiempo que ellos se separaron. Fue una alianza que se hizo en la legislatura pasada bajo un proyecto, pero ellos se fueron alejando. Al final, CC es fuerte Gran Canaria y lo ha demostrado en los últimos comicios, que duplicamos los votos respecto a los anteriores. Hemos crecido y tenemos presencia en todos los municipios de la isla. Esto es lo que tenía que pasar, ir en solitario.

Pese a que CC no ha logrado más de un representante en las cuatro últimas elecciones al Cabildo y que las encuestas ni siquiera dan por segura su presencia tras el 28-M le hemos escuchado decir en la precampaña que puede presidir el próximo Cabildo. ¿Tiene usted los pies en la tierra o es el ímpetu de la juventud?

Tengo el ímpetu de la juventud, pero también la experiencia profesional, un proyecto, el trabajo a mis espaldas y un equipo que me acompaña lo suficientemente solvente como para poder decir que somos la única alternativa real a Antonio Morales y a las políticas que hemos tenido en estos ocho años, que no han solucionado ni el paro juvenil, ni la crisis de vivienda, ni la política de cuidados. Tenemos las grandes demandas de la ciudadanía sin resolver. A los resultados electorales me remito, no a las encuestas, que al final son herramientas de trabajo, que muchas veces más que ser útiles o reales, lo que pretenden es crear un impacto de movilización o desmovilización dependiendo de quien las lance. Yo trabajo de cara a los ciudadanos y de espaldas a las encuestas. Ahí es donde nos han devuelto la ilusión, porque la gente tiene ganas de un cambio. Nosotros mejoramos en votos en las últimas elecciones, mientras que Morales perdió 10.000 votos. Unos están en caída y nosotros en subida. Con los pies en el suelo, pero con el impulso de la juventud, digo que es real que podemos gobernar y que somos la única alternativa para que Gran Canaria tenga una oportunidad.

¿Qué propuestas lleva para los próximos cuatro años?

Hemos presentado el Plan de Gran Canaria, que durante más de dos años llevamos dialogando con la sociedad civil, con asociaciones profesionales y especialistas. El trabajo culminó en enero con un encuentro de más de cien expertos. En ese documento trabajamos muchos ejes, pero yo hablo de cuatro que son vitales para que Gran Canaria avance. El primero es la política de vivienda. El segundo es el de la formación y empleo, por las altas tasas de paro juvenil. Gran Canaria acumula el 40% del paro de todo el Archipiélago y en el paro juvenil sube al 47%. El tercer eje es la política de cuidados sociales y sociosanitarios, pues de más de 1.500 plazas proyectadas solo 140 están en marcha. En centros de día, cero plazas en cuatro años, así no se puede continuar. Y por último, la política de movilidad. Sufrimos colas desde hace una década que son insostenibles. No se puede hablar de ecoisla ni de isla verde mientras tengamos esta situación de movilidad atascada.

Hay debates en asuntos como Chira-Soria, el tren o la cementera de Arguineguín. ¿Tiene posición sobre todo eso?

Por supuesto. Y vuelvo a lo de antes. No podemos hablar de ecoisla cuando tenemos una industria pesada en plena playa, que no tiene permisos según el planeamiento y que ya se le venció la concesión. ¿Eso es una ecoisla, tener una industria pesada en uno de los mejores lugares y que debería de pertenecer a la ciudadanía? Esta es la eterna política que quiere quedar bien con todo el mundo y al final no quedar bien con nadie. La cementera debería trasladarse a un suelo industrial, no tiene que desaparecer ni perderse los puestos de trabajo, simplemente moverla a otro suelo y recuperar el muelle. Respecto al ferrocarril, soy partidaria de la movilidad sostenible y siempre voy a estar a favor, pero llevo escuchando hablar del tren desde que estaba en la Universidad. Es un proyecto que todo el mundo saca tres o cuatro meses antes de las elecciones. La metroguagua ha tardado ocho años. ¿Cuánto va a tardar el tren, otros veinte años? Y proyectos como los de Chira-Soria son necesarios para dar ese salto a una energía más sostenible. Lo que critico es la opacidad. Hay que hacer partícipe a la ciudadanía y esfuerzos por transparentar sus impactos medioambientales.

Es la única mujer que es cabeza de lista entre las principales candidaturas al Cabildo. ¿Esa le da ventaja ante el electorado femenino?

Más que una ventaja, lo veo como una pena, una desgracia, porque estamos en el momento de las mujeres. Hemos demostrado que estamos ocupando espacios porque nos pertenecen, no porque nos lo regalen. De hecho, había otra candidata de Podemos y éramos dos mujeres en la carrera a la Presidencia. Ya me parecía poco que en pleno año 2023 solo fuéramos dos, pero a final Podemos ha puesto a otro hombre.

Hasta ahora, ya sea en el gobierno o en la oposición del Cabildo, CC se ha encuadrado en el bloque del centro-derecha con el PP, el CCN, UxGC o Ciudadanos. ¿Ve posible salirse de esa dinámica de bloques y que CC pueda pactar también con Nueva Canarias o el PSOE?

Niego la mayor. Nosotros somos el centro, la moderación, nos alejamos de los radicalismos y lo hemos demostrado gobernando. Somos el partido de Canarias. En el Congreso de los Diputados, en estos escasos meses, hemos votado a favor de medidas de la izquierda y de la derecha.

Pero, ¿podría gobernar con NC o el PSOE y no quedarse siempre en el otro bando?

Con el PSOE hemos gobernado en Canarias, claro que sería posible. Solo nos autoexcluimos de los radicalismos. La linea roja de los pactos son los radicalismos, debemos gobernar para todos, nos voten o no nos voten. Hay que ir a la gobernanza para todos, no a lo de conmigo o contra mí. Esa política caciquil a la que estamos acostumbrados, como por ejemplo Antonio Morales, que dice que ‘o estás conmigo o no te doy nada’.