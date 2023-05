«Voy a centrar el foco en la calidad de la vida de la gente, no en inversiones»

Su elección como candidato a la Presidencia del Cabildo ha provocado la retirada con cajas destempladas de Sara Ramírez, actual consejera de Igualdad y la persona que ya había elegido Podemos para encabezar la lista. No parece un buen inicio.

Las tres organizaciones políticas que forman Unidas Sí Podemos llegamos a un acuerdo a nivel regional, haciendo una misma alianza en las siete islas porque creemos que todos ganamos. Y en esa alianza a Izquierda Unida nos tocó encabezar el Cabildo de Gran Canaria. En Podemos habían hecho unas primarias, pero fueron unas primarias suyas, no de toda la alianza. Se sabía que se podían intercalar personas, pues nosotros en IU también tuvimos primarias y a los compañeros que las ganaron les ha tocado ir en segunda o tercera plaza. Entiendo que a Sara Ramírez no le haya gustado la decisión, pero no se pone en cuestión su capacidad. Creo que ha sido una buena consejera de Igualdad y ha hecho un trabajo interesante. Fue una acuerdo regional donde los equilibrios se consensuaron así y para nada queríamos ese desenlace. No es agradable, pero en todo caso es un asunto de Podemos y lo ha resuelto su organización interna.

¿Han hecho los «señoros» la lista del Cabildo, como denuncia Sara Ramírez?

Las listas se han hecho intercalando personas de las tres organizaciones. Han participado todos y todas. Por ejemplo, Podemos tiene los primeros puestos al Parlamento de Canarias en todas las islas. No ha sido una imposición de nadie, sino la búsqueda de un equilibrio entre las islas y entre las tres formaciones.

También da un paso atrás la otra consejera de Sí Podemos, Conchi Monzón, y los votantes ya se pierden entre una amalgama de siglas. ¿Con qué fuerzas cuenta su candidatura y qué expectativas tiene? ¿Cree que podrá mantener o mejorar los dos consejeros insulares de 2019?

Esta alianza está formada por tres grupos, Podemos, Izquierda Unida y Sí Se Puede, este último con más implantación en Tenerife. Intentamos incorporar a otras fuerzas políticas, pero no se pudo concretar. Es una alianza de izquierdas potente y es la primera vez que en Canarias vamos los tres juntos. Es la izquierda del PSOE con mayor capacidad de movilización. Aunque las encuestas dicen que mantenemos dos consejeros, nuestra expectativa es crecer, obtener más de dos.

¿En todo caso, confía en que se reedite el pacto tripartito y Antonio Morales o Augusto Hidalgo vuelvan a incluir a Unidas Sí Podemos en el gobierno pese a no necesitar sus votos?

Vamos a defender nuestras posiciones y a intentar llegar a un acuerdo de gobierno. Si pese a las divergencias que tenemos en algunos asuntos con NC o el PSOE es posible ese acuerdo, estamos por un pacto lo más amplio posible.

¿Qué propuestas lleva para convencer a los grancanarios?

A nosotros nos parece que lo importante en la política es centrar el foco en la calidad de vida de la gente. De qué manera las políticas públicas mejoran la vida cotidiana de cada persona. Si hablamos de energías renovables, no solo hablemos de grandes inversiones o infraestructuras, sino en qué medida se resuelve la factura de la luz de la población. Si no, estaremos incumpliendo uno de los objetivos fundamentales del desarrollo sostenible, que es una vida de calidad para la mayoría. Constantemente decimos que vivimos del turismo, pero cuando se trata de mejorar el sector solo se habla de nuevas inversiones y de ocupar nuevo territorio, pero no de cuidar lo que ya existe. Ahora mismo, en Maspalomas y Playa de Inglés tenemos un montón de cadáveres urbanísticos, centros comerciales obsoletos que detonan una falta de cuidados. Tenemos un turismo de personas mayores, pero tienen que bajar a la playa por unas escaleras en mal estado porque no hay accesibilidad en las costas. Hay que cambiar el chip y plantearnos que lo que hay que hacer es cuidar a nuestros visitantes y también al personal que trabaja en el turismo, evitar la precariedad.

Usted viene del mundo sindical y de la educación. ¿Hace falta mucha pedagogía para llegar al ciudadano entre tanta polarización y crispación política?

Sí, saber comunicar las cosas. Hay problemas de comunicación, pero lo que hace falta es contacto. La manera de llegar a la gente es ofrecerles canales de participación, pero que sean reales, no un adorno. No vale con dejan hablar a la gente, sino luego tener en cuenta sus propuestas.

Entre la izquierda y los ecologistas hay reticencias respecto a algunos proyectos estrella del pacto tripartito, como Chira-Soria o el tren. ¿Qué posición tiene sobre esos dos asuntos?

Tenemos una posición crítica y vamos a analizarlos con detalle. Respecto a Chira-Soria, estamos en desacuerdo con ese planteamiento. Entendemos que no hay que ir tanto a una generación concentrada de la energía, sino distribuida. Y además, con una participación de las instituciones en ese tipo de infraestructuras. Respecto al tren, me parece que antes de decantarse por el ferrocarril se debería elaborar un plan de movilidad de toda la isla. Y en el caso de que el tren fuera necesario, que eso habría que verlo, que fuera fruto de ese plan de movilidad en toda la isla, no como en una arreglo parcial. En lugares como París y otras grandes urbes ya se empiezan a generar ideas como la ciudad de los 15 minutos. Es decir, replantearnos si son las personas las que se tienen que mover a donde están los servicios o hacer una redistribución de servicios hacia donde están las personas. Hay que buscar una isla más sostenible, que no descanse solo en la movilidad y en grandes infraestructuras.

¿Ve posible que en Canarias se unifique toda la izquierda y los verdes en torno al proyecto Sumar de Yolanda Díaz o eso es inimaginable por ahora?

Nosotros estuvimos trabajando para ello y no fue posible, pero después del 28 de mayo hay que hacer un esfuerzo de nuevo. Si somos capaces de unirnos tendremos mucha más capacidad de influir en el Gobierno central y multiplicar los diputados.