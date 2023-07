El portavoz del PNV en el Congreso y cabeza de lista por Vizcaya a la Cámara Baja, Aitor Esteban, ha insistido en que con el PP ya "no hay nada que hacer" porque "es gravísimo normalizar y meter en las instituciones" a Vox. No obstante, ha advertido de que nadie piense que, por eso, los jeltzales "están para darle directamente el voto a Sánchez".

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por EP, Esteban ha señalado que el PNV fue el primer partido que "se plantó" ante Vox porque es "un auténtico peligro en términos democráticos". "Nosotros, desde luego, sí que hacemos un cordón sanitario absoluto. Y el problema grave es que el Partido Popular ha decidido pasar una raya", ha añadido. Tras destacar que ya la había rebasado en Castilla y León, a su entender, ahora ha quedado claro que recurrirá al partido de Santiago Abascal si necesita sus votos para llegar al poder. "Primero, ya los está normalizando y, segundo, incluso les mete en las instituciones para que tengan influencia y, al final, darles carta de naturaleza", ha remarcado. A su juicio, esto es "gravísimo en términos democráticos".

Sobre los posibles apoyos de los jeltzales al que pueda ser el futuro presidente del Gobierno del Estado, ha reiterado que será quien vaya a ocupar ese cargo "el que tome la iniciativa". En todo caso, ha recordado que el PNV "va con su programa, sus compromisos y solo responde ante la ciudadanía vasca". "No somos la muleta de nadie", ha insistido, para reconocer que "la línea que ha tomado el PP es muy preocupante". "Por lo tanto, ahí es que no hay nada que hacer porque ya han tomado la decisión. La pérdida de votos que pueda tener Feijóo o el daño reputacional que pueda tener, ya lo ha pasado, porque ya le ha dado carta de naturaleza a Vox en otros sitios. Por lo tanto, ha decidido que eso va a ser así y nosotros ahí no entramos", ha manifestado.

El PNV y Sánchez

En todo caso, ha advertido de que nadie piense que los jeltzales "están para darle directamente el voto a Sánchez". "Ha habido cosas que no nos han gustado del funcionamiento en esta legislatura y primero él tendrá que venir a ver qué planteamiento tiene para Euskadi, si es que tiene alguno. Y, si no, nosotros le plantearemos cómo tienen que ser las cosas y hablaremos, pero nuestro voto solo es responsable hacia los ciudadanos de Euskadi", ha manifestado.

Aitor Esteban ha recordado que, en la actualidad, "sigue habiendo un problema nacional vasco, sigue habiendo un problema nacional catalán, y él se comprometió a hacer una revisión de las leyes del ordenamiento jurídico y hacer las modificaciones precisas para encauzar eso, intentar buscar soluciones y un arreglo para las próximas décadas, y no lo ha hecho".

Según ha lamentado, tampoco ha dado representación a Euskadi en ámbitos europeos. "Nosotros tenemos una hacienda propia, ¿por qué no tenemos una representación en la Ecofin?. Esos temas no los ha querido tocar", ha subrayado. También ha reprochado que no haya habido voluntad para culminar la transferencia de Cercanías. "El Gobierno Vasco se ha encontrado con un muro ante temas técnicos que otras veces se han solucionado", ha remarcado.

En su opinión, también es "muy importante que haya una perspectiva vasca" en Madrid con el PNV, "que lleve los temas, las preocupaciones el día a día de Euskadi, desde las infraestructuras a la economía hasta la defensa del autogobierno".