El candidato de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en las próximas elecciones del 28 de mayo por Lanzarote y La Graciosa al Parlamento de Canarias, Yoné Caraballo, el aspirante a la Alcaldía de Haría, Marcos Lemes, y la número dos de dicha candidatura en el norte de Lanzarote, la doctora Yamirka González -actual médico de familia en el centro de salud de Haría- han dejado constancia este lunes de su apuesta decidida y su compromiso con la implantación del Servicio de Atención Continuada 24 horas en el Consultorio Local de Salud de Mala (Haría).

Marcos Lemes, que en su día acudió al Parlamento de Canarias cuando diputados canaristas por Gran Canaria defendieron una Proposición No de Ley (PNL) –aprobada pero aún sin ejecutar- para reivindicar la apertura de este centro sanitario las 24 horas, enfatizó que, junto a servicios tan básicos como el suministro de agua, “por mucho que el Gobierno municipal de Haría y otros se opongan”, el citado Servicio de Atención Continuada es “una de las necesidades prioritarias para los vecinos del norte”.

Por su parte, la doctora Yamirka González, advirtió de que tras más de 17 años en su dilatada carrera como médico en distintos puntos de Lanzarote, “hasta que una no vive aquí y conoce la realidad, no se da cuenta de lo imprescindible que es que toda esta zona norte de Lanzarote cuente con atención sanitaria las 24 horas”. González, que como médico de familia de Haría atiende a unos 1.200 pacientes en su consulta, explicó que a día de hoy “son 4.000 las cartillas sanitarias que están inscritas al centro de salud de Mala”, por lo que subrayó “el injusto y perjudicial trato que reciben los vecinos del municipio de Haría”, que en caso de urgencias deben acudir a los centros sanitarios habilitados para ello las 24 horas: Playa Blanca, Tías, Valterra o el propio Hospital Doctor José Mollina Orosa, en Arrecife. “Es un riesgo inasumible para el paciente y el familiar que le traslada tener que conducir durante 50 minutos. En muchas ocasiones, por desgracia, esos minutos marcan la diferencia entre salvar una vida o no”, expuso Yamirka González.

La sanidad, un beneficio social

Preguntado por la oposición mostrada por el actual gerente de los Servicios Sanitarios de Lanzarote, José Luis Aparicio, a la implantación de este Servicio de Atención Continuada en Mala, el candidato canarista por Lanzarote y La Graciosa al Parlamento, Yoné Caraballo, expuso que “en la sanidad no puede hablarse de rentabilidad económica, sino de beneficio social”. Caraballo, que habló de agravio comparativo para los vecinos del norte de la Isla en comparación con servicios sanitarios como los de Fuerteventura, recordó que el centro sanitario de Valterra, en Arrecife, es el que mayor número de usuarios atiende por día de toda Canarias, con una media de 300 pacientes, y volvió a confirmar que, si resulta diputado electo en las próximas elecciones del 28 de mayo, “lo primero que voy a reclamar antes que nada en el Parlamento será que se abra por fin el Centro de salud de Mala las 24 horas”. “Si no se abre de aquí al 28 de mayo, les garantizo que conmigo ese centro va a contar con el Servicio de Atención Continuada; voy a sacar esa PNL de la gaveta porque fue aprobada en el Parlamento y vamos a lograr que se ejecute”, expresó, tras dejar constancia de que “todos los diputados por Lanzarote en el Parlamento votaron a favor, pero ninguno de ellos ni ningún partido, ni siquiera el propio Gobierno del Ayuntamiento de Haría, han vuelto a preguntar o a interesarse por este asunto”. En este sentido, Caraballo ha agradecido el cambio de postura mostrado en fechas recientes por algunas formaciones políticas, “que primero han dicho que no a este servicio pero que ahora, en fechas recientes, han reconocido lo necesaria que es esta justa reivindicación”.

En palabras del candidato al Parlamento, este Servicio de Atención Continuada 24 horas, para el que serían necesarios 4 médicos, 4 auxiliares de Enfermería y 4 celadores, “se va a implantar porque es fundamental, porque ahora mismo esta joya sanitaria sí que está siendo infrautilizada en solo un 10% de su verdadero potencial, y porque los vecinos del norte de Lanzarote no son de segunda categoría”. Además, destacó que la medida beneficiaría a un total de 20.000 usuarios de la comarca del norte de la Isla, ya que “tanto los vecinos de Haría como los del municipio de Teguise acudirían a este centro del norte”, donde “por cierto seguimos sin contar con un pediatra”, afirmó Caraballo.

El candidato canarista volvió a apostar por gestiones y gerencias profesionalizadas al frente de los hospitales de Lanzarote y de toda Canarias. “El problema no son las inversiones, que se han aportado y en gran cantidad desde la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias”, dijo. “El problema es que la gestión de los servicios sanitarios de Lanzarote está siendo nefasta”, apostilló.