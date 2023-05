Las direcciones del Partido Popular (PP) y Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT) han nombrado este viernes a Juan José Ramos candidato a la alcaldía de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo después de que el pasado martes el entonces cabeza de lista, Manuel Hernández, presentara su renuncia por haber sido modificada los nombres que integraban la lista sin su aprobación. En un comunicado conjunto, la coalición ha explicado que Juan José Ramos y Manuel Hernández han formado "un equipo sólido y coordinado", que trabajó unido desde el inicio del proyecto para "transformar" la localidad. "Fueron ambos quienes dieron inicio al proyecto de AV-SLT, por lo que en la práctica, y por un lado, los dos candidatos participan exactamente de la misma determinación, convicción y experiencia necesaria para asegurar el anhelado cambio de gobierno que piden los vecinos en Santa Lucía de Tirajana", señala la nota, "y por otro queda garantizado que este traspaso de liderazgo y poderes se haga sin fisuras, y apoyado por todos los integrantes de ambos proyectos políticos".

El pasado martes Manuel Hernández anunció su renuncia a encabezar la plancha electoral de AV-PP después de que ambas formaciones excluyeran de la lista a Lucía Rodríguez y Jacinto Reyes, que ocupaban los puestos dos y seis respectivamente, en favor de Juan José Ramos y Eva Lucía Araña. En un comunicado, Hernández sostuvo que esos cambios se realizaron sin su consentimiento, motivo que le llevó a abandonar la candidatura y marcharse de la vida política. "Pese a las buenas expectativas electorales que nos auguran la encuestas, estas últimas acciones me han hecho perder la confianza en las mismas personas que me convencieron para entrar en política, pilares fundamentales para mí, hasta ahora, para continuar con el servicio público que vengo desempeñando desde hace cuatro años, por lo que he tomado la decisión de renunciar a mi candidatura a la alcaldía de Santa Lucía de Tirajana y abandonar la política activa", manifestó.

Después de tres días de silencio por parte de la formación y del propio Manuel Hernández, que ha eludido responder a las llamadas de este periódico, este viernes las dos formaciones que integran la coalición han agradecido al ya excandidato su compromiso para encabezar este proyecto y por trasladar su confianza y apoyo al nuevo candidato.

Juan José Ramos, indica la nota, ya ha aceptado y asumido la responsabilidad de encabezar la plancha de cara a los próximos comicios y trasladó su "firme compromiso" de que "la tarea que ambos iniciaron hace seis años consistente en transformar a Santa Lucía de Tirajana en el municipio puntero que soñaron, podrán hacerlo realidad con su apoyo, con el de todos y cada uno de los miembros que han ido sumándose al equipo durante estos años, y ahora también con la participación de un partido de ámbito nacional, el Partido Popular, que asumirá tareas de gobierno en la isla de Gran Canaria, en Canarias, y en breve en España".

Juan José Ramos tiene 47 años, es licenciado en Derecho, cuenta con dos máster y actualmente trabaja como letrado asesor del Cabildo de Gran Canaria. Hijo de autónomos, propietarios de una pequeña tienda de aceite y vinagre en Balos, ha trabajado desde joven para sacar adelante su carrera y colaborar al mismo tiempo en el negocio familiar. Está casado y es padre de dos niños.