De la mano de la Ministra d e Igualdad, Irene Montero, y la Secretaria de Estado, Ángela Rodriguez Pam, la candidata por Unidas Sí Podemos a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en las Elecciones Municipales Canarias 2023, Gemma Martínez Soliño, ha intervenido este viernes en en Getafe en el acto 'Valentía y Feminismo para transformar' junto a otras las candidatas de Podemos a la alcadía de distintas ciudades del Estado.

“Si todas las mujeres jóvenes, preparadas, valientes que estamos aquí ganamos vamos a crear la red municipal de ciudades de cuidados” ha afirmado Soliño en su discurso frente a las candidatas Alejandra Jacinto, Alba Leo, Carolina Alonso, Pilar Lima, Olaya Suárez, Marquiña Lores, Laura Alzamora, Susana Hornillo, Lucía Muñoz. “Si mejoras la dependencia, si mejoras la renta de ciudadanía mejoras la vida de muchas madres y abuelas que tienen que cuidar a nuestros mayores. Porque hasta ahora somos las mujeres las que cuidamos”.

Mensajes para el PSOE Canarias

También ha lanzado varios mensajes al PSOE y a su candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria Carolina Darias cuando se ha referido expresamente a ella para decirle “su partido en la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, no ha ejecutado ni un euro del millón cuatrocientos mil euros que tenía del Plan Corresponsables. Eres muy feminista pero lo de la corresponsabilidad debe ser que no te interesa”. Y más adelante ha vuelto a apelarla directamente para expresar desde ya las condiciones de un hipotetico pacto: “sin declaración de zona tensionada para aplicar la Ley de vivienda no habrá pacto con el PSOE”.

“Si fuera por las encuestas estaríamos muertas como partido hace nueve años” continuó Gemma Martinez Soliño, actual Viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias “pero lo cierto es que estamos en todas las instituciones de Gobierno de Canarias, y en todas hemos metido la perspectiva de género, creando la primera viceconsejería de Igualdad y Diversidad, en la Renta de Ciudadanía. Canarias tenía las peores cifras de dependencia y ahora se habla del Milagro Canario del Gobierno de Canarias“.

Finalmente, ha planteado propuestas desde el municipalismo hablando del concepto ciudadanía que “supone poner los cuidados y a la ciudadanía en el centro, y eso implica cuidar de nuestro territorio, y en el nuestro una de cada tres viviendas las compran no residentes por lo que vamos a conseguir junto con Baleares la excepción insular”.