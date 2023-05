“Estoy encantado de estar aquí, en el mismo sitio en el que iniciamos la aventura de dotar al municipio de Yaiza de un partido abierto a todos”, fueron las primera palabras del candidato de Yaiza Siempre (YAS) a la Alcaldía sureña en las elecciones municipales en Canarias 2023 durante la presentación de su candidatura anoche en Playa Blanca en la concurrida sede del partido con vecinos y simpatizantes de la nueva formación, que surge de escindidos de Unidos por Yaiza (UPY).

“Encantado de estar aquí, en nuestro orígenes, y de estar aquí con todos ustedes, que están dispuestos a acompañarnos y ayudarnos a darle voz a los vecinos de Yaiza, y a poner nuestras manos y nuestro trabajo al servicio de todos para construir un municipio mejor, donde todos tengamos la oportunidad de participar, de ser escuchados y de ser felices”, resaltó el candidato.

“El municipio de Yaiza no puede permitirse el lujo de perder un día más sin marcar un futuro, sin volver a poner las bases para darle a nuestra gente lo que necesita y se merece. Yaiza necesita tener seguridad jurídica para que nuestra gente pueda vivir tranquila, pueda desarrollarse y pueda ser feliz. Para eso es imprescindible aprobar un nuevo plan general de forma inmediata, que evite que volvamos a los errores del pasado, que ponga a salvo nuestro sector económico que nos da de comer y permita a nuestros vecinos en general poder vivir aquí, con suelo urbano para poder construir su casa, para que se puedan construir las infraestructuras necesarias y para poder ubicar cada cosa en su sitio. Nuestro compromiso es firme, nos pondremos a trabajar desde el primer día para que Yaiza tenga cuanto antes ese plan general. Y lo tendrá con nosotros en el gobierno”, prometió Lemes.

Seguridad ciudadana y transporte público

“Vivimos en un municipio que no para de crecer, donde viven cada vez más vecinos, donde cada vez vienen más personas a trabajar y donde todos los días se mueven miles de turistas. Y eso necesita un orden y un control que ahora no hay. Necesitamos más fuerzas de seguridad, necesitamos tener un cuartel de la Guardia Civil en Playa Blanca, bien dotado, como ya tienen las otras zonas turísticas, como Puerto del Carmen y Costa Teguise. Y debemos también ampliar nuestra plantilla de la Policía Local. Podemos hacerlo y tenemos que hacerlo. Y lo haremos”, aseguró el candidato de YAS.

“No se puede de ser feliz en un lugar en el que uno no se sienta seguro, donde no tenga seguridad jurídica y ciudadana. Eso es cierto, pero tampoco se es feliz en un sitio en el que no se tenga la posibilidad de moverse por el territorio con libertad y de forma barata”, añadió.

“Da vergüenza decirlo, pero en pleno siglo XXI, hay pueblos en este municipio por el que no pasa una guagua, donde la gente es esclava del coche, donde el que tiene coche es el responsable de la movilidad de toda la familia. Con eso hay que acabar, caiga quien caiga. La guagua es un servicio básico, esencial, necesario para que nuestros jóvenes y mayores puedan moverse”.

“Es imprescindible para apostar por una isla sostenible y una oportunidad para poder ahorrar sin necesidad de renunciar a movernos por nuestro municipio y por toda la isla de Lanzarote.Esa es otra de nuestras prioridades. El transporte público, las guaguas para todos. Como lo es también que Playa Blanca cuente con un instituto de enseñanza secundaria, porque da vergüenza que (en Tías y en Puerto del Carmen tengan dos en menos de cuatro kilómetros de distancia, mientras nuestros jóvenes tienen que recorrerse veinte kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para ir a clase. Intolerable”, denunció.

"Nuestra mentora, Gladys Acuña"

“Nuestro único interés es trabajar al lado de nuestra gente por construir un municipio mejor, donde vivamos todos mejor y donde vivan mejor nuestros hijos y nietos en el futuro. Es lo que hemos querido siempre, es lo que nos enseñó nuestra mentora, Gladys Acuña, cuando nos convenció hace 12 años para dedicarnos a la vida pública y crear un partido para conseguir esos objetivos, los cuales ahora apoya para conseguirlo de la mano de Yaiza Siempre”, recordó Lemes.

Acuña visiblemente emocionada manifestó su total apoyo a Jonatan, a lo que representa YAS y a toda la candidatura porque “es la mejor gente para gobernar Yaiza, para trabajar por el pueblo y con el pueblo en marcar un futuro que ponga a los vecinos por delante de ambiciones personales y cargos”.

“Hay mucho por hacer, muchísimo. Se trata de estar todos juntos, de luchar por Yaiza como siempre lo hemos hecho. Todos somos necesarios, todos tenemos que ser escuchados, todos necesitamos de todos, y entre todos vamos a hacer posible el cambio que necesitamos”.

“Aquí no sobra nadie", advirtió el candidato de Yaiza Siempre. Contamos con todos y cada uno de los vecinos de este municipio. Con todos. Necesitamos las manos y el apoyo de todos, pero también queremos defender el proyecto de vida de todos y cada uno de ellos. Vecinos de Playa Blanca, Las Breñas, La Hoya, El Golfo, Femés, La Degollada, Yaiza, Uga, Playa Quemada, La Geria y Puerto Calero, todos y cada uno de nuestros pueblos, de todos y cada uno de sus vecinos y vecinas, de mayores, jóvenes y niños”.

“Yaiza Siempre es de todos, es el partido que necesitamos para que se nos oiga, para luchar por nuestras cosas, para conseguir que, de una vez, se nos haga caso y se nos pongan las infraestructuras y servicios que necesitamos para ser todos felices. Eso es lo que queremos, gente feliz en este municipio. Otros prefieren amasar poder, con ser concejales, con ser consejeros, con despilfarrar el dinero público y presumir de ello. De esas cosas, de esos modos, huimos nosotros como de la peste. Para estar aquí, con nuestra gente, con nuestros orígenes, haciendo felices a nuestros vecinos, que son los que nos hacen felices a nosotros”, concluyó Lemes, que fue aplaudido por las más de doscientas personas que se reunieron en el acto.

