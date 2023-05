Un patrimonio histórico de gran riqueza, valor y atractivo que permanece a la sombra, en el olvido, casi desconocido, sin aprovechar su potencial. Esta es la situación de los conjuntos históricos de San Juan y San Francisco del municipio de Telde que este martes han denunciado el candidato al Parlamento de Canarias por la isla de Gran Canaria Pablo Rodríguez, la candidata de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, María Fernández, y el candidato a la alcaldía de Telde, Héctor Suárez, durante la visita que realizaron a estos barrios con la guagua de El Plan Gran Canaria. Los nacionalistas denunciaron la falta de implicación del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria en la conservación del patrimonio histórico de Telde.

"Se trata de un conjunto histórico que es una auténtica joya, no solo del municipio de Telde sino del conjunto de Gran Canaria, poco conocido para nuestra desgracia al que hay que darle un impulso importante desde la administración Insular y Autonómica, como ha dado Héctor Suárez desde el ayuntamiento" y añadió: "El Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias tienen que implicarse como nunca en este conjunto histórico porque, insisto, ponerlo en valor va a significar empleo, recursos económicos y recursos turísticos que son necesarios para complementar la oferta turística existente. Gran canaria no solo es sol y playa, Gran Canaria y Canarias es también patrimonio y esto es la prueba evidente del valor que tiene nuestro patrimonio".

Por su parte, María Fernández sostuvo: "Tenemos en Telde un patrimonio que desgraciadamente el Cabildo de Gran Canaria no ha sabido apoyar. Ha sido la única administración que no ha contribuido para su conservación, para llevarlo a otro nivel, para mostrarlo, para que no solo la ciudadanía de Telde lo disfrute, sino toda la ciudadanía de Gran Canaria y los que nos vengan a visitar". En esta línea, la candidata insistió en que hay que acabar con la idea de que solo somos un destino de sol y playa "con hechos y no simplemente enarbolando banderas y este es uno de los ejemplos, de los recursos que tenemos y por el que el Cabildo tiene que apostar firmemente para conservarlo, lucirlo y maximizarlo para que genere economía", dijo.

Asimismo, la nacionalista subrayó: "Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir quiero ser la presidenta de los 21 municipios, tenemos que acabar con el caciquismo y con la forma de gobernar de Antonio Morales que reparte dinero según filias o fobias. Nosotros vamos a cambiar eso, vamos a gobernar para los 21 municipios apostando por el valor de todos, porque solo Gran Canaria crece si sus 21 municipios crecen con todos los ciudadanos. No pueden haber ciudadanos de primera o de segunda según le caigan bien o mal al presidente Antonio Morales. Nosotros vamos a acabar con eso y vamos a apostar por este patrimonio y muchos más continuando con el esfuerzo que han hecho hombres y mujeres lideramos por Héctor Suárez".

Poner en valor la belleza natural

Al mismo tiempo, Héctor Suárez puntualizó: "Perseguimos el objetivo de poner en valor el Patrimonio Cultural del municipio de Telde como belleza natural, como atractivo y como tractor turístico. Hemos visitado La Finca, que es un espacio municipal que aspiramos con inversión supramunicipal convertir en un gran parque urbano; también hemos visitado la Casa de los Sall, que queremos abrirla como centro de interpretación y que tenga una sala permanente dedicada a José Arencibia Gil; y por supuesto, también hemos visitado la plaza de San Francisco y su entorno, porque tenemos que llegar a un acuerdo con el obispado de Canarias para que nos cedan espacio y poder ponerlo a disposición de los vecinos y vecinas de Telde y de todos aquellos visitantes".

El candidato a la alcaldía de Telde recalcó: "Necesitamos muchas inversiones supramunicipales que a partir del 28 de mayo cuando Coalición Canaria esté en esas instituciones tendremos las sensibilidades suficientes para ofrecerlas, para que el turismo sea un sector permeable que llegue a cada rincón de Telde".