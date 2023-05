Nueva Canarias presenta un Estadio «de primera»

Ayer, a tres días de la cita con las urnas y a dos de que el equipo de fútbol de la isla se juegue el ascenso a primera división de la liga, Antonio Morales, el candidato del NC a presidir por tercer vez el Cabildo de Gran Canaria, se plantificó de buena mañana en el Estadio de Gran Canaria para presentar su proyecto para la nueva ‘bombonera’ o más bien el proyecto que ya lleva adelanto la institución. Allí, una instalación pública que gestiona la UD, lo hizo con lona el ristre y en las redes haciendo gala de imágenes inéditas del diseño que desde la corporación insular sí se mostraron a la Comisión de Evaluación de sedes para el Mundial 2030 que visitó la pasada semana la isla, según él mismo relata en una nota. La idea es aumentar el aforo hasta las 44.000 personas y acometer un profundo cambio de imagen exterior del recinto de Siete Palmas. Ayer Morales presumió y prometió que lo terminaría. Todo ello, eso sí, flanqueado a la izquierda por un hermoso logo de Nueva Canarias. El trabajo de una institución, pues, con apellidos políticos.

Morales también aprovechó entre acto y acto para contestar a los candidatos de Unidas Sí Podemos que el día anterior anunciaron que han llevado la construcción de la central hidroeléctrica de Chira-Soria a Bruselas ante presunta irregularidades, en clara oposición con el proyecto que compañeros suyos de filas, y socios del gobierno en la corporación insular, habían respaldado. El candidato canarista cargó contra los podemistas por ese giro y los acusó de pretender gobernar Canarias «a golpes de impulsos populista, irresponsables y desleales».

Morales sostiene que el cambio de opinión de los dirigentes de Podemos respecto a Chira-Soria es «para resolver sus contenciosos con otras fuerzas políticas de su entorno», en referencia a Drago-Los Verdes y Reunir Sostenible, que también se oponen a la central. «No se puede poner en riesgo una obra estratégica para Gran Canaria y anunciar denuncias que no tienen ningún sentido porque ya las ha resuelto Europa, eso es pura demagogia, puro irresponsabilidad».

«Es el proyecto más importante que se realiza en esta isla en los últimos décadas, la obra la realiza el operador oficial del sistema eléctrico español; si alguien considera que esto no debe ser así, debió haber cambiado, gobernando como están en España, las leyes que lo obligan», replicó Morales, quien recordó que los representantes de Podemos votaron a favor de Salto de Chira cuando su aprobación se abordó en el seno del Gobierno canario, el Parlamento y el Cabildo.

El candidato de NC insistió en que Salto de Chira «es una obra estratégica y afronta la necesidad de descarbonizar la isla, romper la dependencia de los combustibles fósiles, los impactos del cambio climático y la sequía, haciendo posible que dispongamos de 700.000 metros cúbicos de agua anuales para regar todas las cuencas de Tunte, Mogán, Tejeda, Artenara y las medianías».

El PSOE en el Victoria.

Por su parte, los socialistas cumplieron ayer con la tradicional visita al Club Victoria de la capita grancanaria para desgranar aspectos de su programa. De una parte el secretario general y candidato socialista a la reelección como presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se comprometió a impulsar el protagonismo del deporte en la gestión del gobierno, mediante decisiones de calado, como la creación de una viceconsejería específica; Y, de su parte, el aspirante a la Presidencia del Cabildo, Augusto Hidalgo, manifestó su intención de extender al conjunto de Gran Canaria «el modelo que he desarrollado durante estos ocho años en el Ayuntamiento de Las Palma: Vamos a hacer un plan estratégico, que no va a dejar a ningún deporte atrás; vamos a restaurar, vamos a rehabilitar y vamos a crear instalaciones deportivas nuevas, tal y como nos están demandando todas las disciplinas. Y, al mismo tiempo, vamos a atender a la actividad física, no solo al deporte federado”.

Vox con la patronal

Los candidatos de Vox a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Nicasio Galván; a la Alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Rodríguez, candidato y al Cabildo de Gran Canaria, Yeray Suárez, se reunieron ayer con el presidente de la CCE, Pedro Ortega, y el vicepresidente ejecutivo, José Cristóbal García, para exponer las principales propuestas de campaña de su formación. Los representantes de los empresarios les hicieron entrega del documento elaborado por la Confederación en el que se detallan las necesidades que demanda el tejido productivo isleño.

Arde Lanzarote

La campaña no se enfría en Lanzarote. Al contrario, a medida que se acerca la meta del 28-M, se incrementa el cruce de reproches y acusaciones entre las principales formaciones y las que más posibilidades tiene que hacerse con los sillones presidenciales en alcaldías y Cabildo.

Dolores Corujo, la candidata socialista a renovar al frente de la corporación insular, y que lleva días denunciando ‘guerra sucio’ por parte del adversario nacionalista de CC, denunciaba ayer que este, Oswaldo Betancort, utiliza una furgoneta embargada por la justicia en el caso de presunta corrupción en el que se investiga al actual portavoz de CC en el Cabildo, Pedro San Ginés. «Betancort no ha escatimado medios para blanquear su corrupción en la isla con imputados y acusados en sus listas como en el caso de Arrecife, y ahora tienen la desfachatez de utilizar bienes intervenidos por la justicia en sus propios casos de corrupción para hacer campaña en Lanzarote», se señala en una nota del PSOE de Lanzarote.

Desde CC se respondía a su vez con otra arremetida contra Corujo. Denuncia que esta «ha engañado al pueblo de Lanzarote, a la Asamblea del Consorcio del Agua y al Pleno del Cabildo ocultando tanto la subida formal del precio del agua que aprobó en mayo de 2021 con carácter retroactivo para 2019, 2020 y 2021, como la sentencia condenatoria que la motivó en febrero de 2021».

La presidenta, explica la comunicación del partido, sí incluyó en el orden del día de la Asamblea celebrada el 24 de mayo de 2021 la subida de tarifas del agua de esos años, obligada por una sentencia «oculta» que atendía a lo estipulado en el contrato de cesión del servicio público del agua firmado con Canal Gestión, que establece una revisión anual de las tarifas del agua equivalente al incremento del IPC más el 1%. Sin embargo, «Dolores Corujo no ha aplicado ni repercutido ninguna de ellas, dejando semejante regalo envenenado escondido bajo la alfombra de un fraude total de mandato, con la vana esperanza de que ya lo haría tras las elecciones, o en todo caso que tuviera que ser su seguro sucesor, Oswaldo Betancort, quien tenga que hacerlo», sostienen los nacionalistas.

De otra parte, en otro comunicado, Coalición Canaria desmiente con pruebas documentales «una de las grandes falsedades que como idea fuerza de campaña ha lanzado el PSOE para culpar a CC y Pedro San Ginés, también de su ocurrencia de declarar a Lanzarote ‘isla saturada’, a sabiendas de que esa declaración es papel mojado y de que nada he hecho para evitar esa saturación archivando el nuevo Plan Insular de Ordenación». «Utilizan para ello, como ejemplo», señala, «la construcción del hotel más grande de Lanzarote, con 1.400 camas, cuya licencia fue otorgada ya en este mandato, y firmada por el socialista Carlos Espino».