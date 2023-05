El PP de Las Palmas de Gran Canaria guarda silencio tras no sumar una mayoría suficiente

El PP de Las Palmas de Gran Canaria guarda silencio tras los resultados de las elecciones del 28-M. La candidata Jimena Delgado ha preferido este lunes no atender a los medios. Pese a crecer en votos y actas, no reunió los apoyos suficientes para poder superar a Carolina Darias -ganadora de los comicios locales con 8.982 papeletas más-. Además, la capital sería una de las pocas ciudades grandes de España donde los de Núñez Feijóo no han logrado arrebatar el poder a los socialistas o sus aliados, a diferencia de lo ocurrido en Palma, Valencia, Valladolid o Sevilla.

La victoria en Las Palmas de Gran Canaria convierte a Darias en referente municipal del PSOE en España «Hemos crecido en casi 7.000 votos con respecto a las últimas elecciones», matizó la candidata en la noche electoral. Este crecimiento en el número de papeletas les valió para lograr nueve concejales, frente a los siete que consiguió Pepa Luzardo hace cuatro años. Se trata de unos números que, no obstante, le son insuficientes para gobernar. La más votada, en el distrito Centro La lista de Delgado logró ser la más votada en el distrito Centro -que abarca de Alcaravaneras a Triana y de ahí Los Tarahales en forma de Ele-, mientras que en el resto de la capital se conformó con la segunda posición. De haber un entendimiento con Vox tampoco podría sumar mayoría absoluta en las Casas Consistoriales, al quedarse a dos actas de dicha meta. La formación de ultraderecha, encabeza por el congresista Alberto Rodríguez, logró cuatro actas después de venir de cero. «Nos esperábamos los resultados porque hemos ido a visitar prácticamente todos los barrios de la capital y en todos nos repetían las mismas cuatro necesidades, la limpieza, los jardines, iluminación nocturna y seguridad», apuntó este lunes Nicasio Galván, segundo de la plancha de Vox. Por parte de Coalición Canaria, Francis Candil ha sido el único en conseguir acta. El nacionalista señaló este lunes «que el descontentó lo acaparó Vox y el desgaste con el tripartito lo han pagado Podemos y NC y el PSOE ha sabido esconder algunas vergüenzas». Apuntó, además, que ha felicitado a algunos miembros socialistas, «nosotros haremos una reflexión tras los resultados y a partir de ahí estaré a disposición de lo que diga el partido».