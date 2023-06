Francisco Atta se ha asegurado esta semana una mayoría para gobernar Valsequillo junto a CC, un pacto de «confianza y lealtad» y al que no descarta que puedan sumarse otras fuerzas políticas en los próximos meses. Entre las prioridades de la alianza está lograr que Cabildo y Gobierno desarrollen un centro sociosanitario y amplíen el centro de salud y poner en marcha las iniciativas del Plan de Sostenibilidad Turística.

En las elecciones del 28M ASBA perdió la mayoría absoluta de la que gozó durante el último mandato y se ha visto obligado a pactar. ¿Qué valoración hace? ¿A qué lo atribuye?

Fundamentalmente a que ha habido un escenario electoral distinto en Valsequillo, donde de los cinco partidos que se presentaban normalmente hemos pasado a ocho. Creo que de los municipios de menos de 10.000 habitantes es donde más formaciones se han presentado y muchas de ellas se han creado al amparo de militantes que abandonaron ASBA meses atrás. Hemos perdido unos 600 votos y entre 1.200 y 1.500 papeletas se han repartido en distintas formaciones. No obstante, nosotros entendemos el resultado como un éxito después de cómo estaba configurada la campaña electoral, pues ha sido dura porque aquellos que no pudieron hacer en ASBA lo que pretendían han buscado el descrédito para tumbarnos. Los resultados son buenos porque algunos no daban menos concejales y nos faltó poco para mantener la mayoría absoluta que entendíamos que podíamos haber logrado.

Se ha visto abocado a un pacto. ¿Por qué las siglas de CC como socio preferente y no, por ejemplo, con el PSOE, partido con el que ya gobernó entre 2015 y 2019?

Porque este PSOE no es aquel PSOE. Está en coalición, conformado por un único miembro socialista, que encabeza la lista, y el resto es de Valsequillo Plural. Ahora es una coalición conformada por exmilitantes de ASBA y la confianza no es la misma que la que se obtuvo en el anterior pacto. En cualquier caso, hemos optado por Coalición Canaria porque es la fuerza que nos da garantía de gobernabilidad, lealtad y confianza para los próximos cuatro años. Es más, ninguna de las otras dos formaciones se ha dirigido directamente a hablar con nosotros y una de ellas ni siquiera nos ha felicitado por los resultados; la otra sí, pero no hemos tenido más contacto. Eso solo da a entender que realmente lo que buscaban era un gobierno alternativo sin contar con ASBA

¿Usted inició conversaciones con otras formaciones? ¿Barajó otras opciones?

Sí, hablé con el máximo responsable de Asamblea Valsequillera (Asava) y le planteé la opción de iniciar conversaciones, pero también le dije que tampoco íbamos a dejar de hablar con otras formaciones. Posteriormente tuvimos una reunión con Coalición Canaria y encontramos ahí un posicionamiento de confianza y lealtad, así que avanzamos en esa opción porque entendíamos que era la que mejor representaba la gobernabilidad y estabilidad en el Ayuntamiento.

«No descarto que otras fuerzas se unan al pacto, pero siempre en consenso con Coalición Canaria»

¿Por qué no pactar con Asava, que le garantizaba una mayoría más holgada?

Estuvo entre las posibilidades. Nosotros nos hemos sentido, en cierto modo, defraudados con Asamblea Valsequillera porque entendíamos que tenía que haber dejado bien claro que la primera opción para un posible pacto éramos nosotros, Asociación de Barrios, fundamentalmente porque es lo que quiso la mayoría de los vecinos. Me parece que se equivocaron cuando trataron de encontrar un gobierno alternativo dejando de lado a la fuerza más votada. No obstante, nosotros no descartamos que esa opción pueda darse en las próximas semanas o meses, pero siempre, y lo dejo claro, dentro de un consenso del propio pacto ya firmado con CC. Cualquier incorporación que se pueda dar debe estar aprobada desde la confianza y la lealtad que ya tiene esta alianza. Asamblea Valsequillera jugó a tener otro gobierno alternativo y eso generó desconfianza, pero la confianza siempre se puede volver a reconstruir o esa u otras fuerzas políticas.

¿Cómo fue la negociación con CC? ¿Hubo líneas rojas? ¿Cómo se llegó a la cesión de un área clave en un ayuntamiento como es Urbanismo?

Fue muy sencilla porque ambos queríamos un gobierno para avanzar y continuar consolidando el desarrollo social, económico y sostenible del municipio. Y en relación a las concejalías, se habló de varios bloques de áreas distintas y Fabiola Calderín entendió que en donde mejor podía desarrollar su labor de progreso para Valsequillo era en Urbanismo, Política Territorial, Vivienda y Obras Públicas. En ese sentido no hubo negativas. Todo lo contrario, entendíamos que ese podía ser un bloque factible como cualquier otro que se puso sobre la mesa como pudo ser Desarrollo Local, Comercio e Industria o Servicios Sociales, que también se plantearon.

¿Qué diferencias hay entre este pacto y el de 2015 con el PSOE?

Aquel era un pacto de izquierdas conformado dentro de las alianzas que se habían desarrollado en otras instituciones. Pero ahora entendemos que este es un pacto de progreso y nacionalista que desde el punto de vista local va a trabajar y defender a Valsequillo y que no va a tener dificultades, ya que está avalado por el Cabildo y el Gobierno canario, donde gobernarán fuerzas políticas de las cuales formamos parte.

¿Qué espera del Cabildo y del Gobierno?

Que sigan contribuyendo de forma importante al desarrollo de Valsequillo. Estos cuatro años van a ser cruciales para desarrollar aquellas inversiones que son absolutamente necesarias para la mejora de los servicios y el desarrollo social y económico, y esas dos instituciones deben atender estas necesidades. Desde el punto de vista de las infraestructuras, para la mejora de la atención como centros sociosanitarios o la ampliación del centro de salud, hasta la mejora de carreteras, la movilidad, la accesibilidad, e incluso con el impulso del sector turístico que se vaya a implantar. También espero su implicación de forma rotunda en áreas esenciales como el sector primario y que se resuelvan los problemas del agua, pues será clave para contribuir a nuestro paisaje y el desarrollo social.

Con ese plan sobre la mesa, ¿cuáles son las prioridades del pacto?

Esperamos que antes de que acabe 2023 esté licitada la GC-41 y que las obras puedan empezar cuanto antes. Sabemos que ya está en Contratación del Cabildo y esperamos que se licite lo más rápido posible. También nos marcamos como prioridades darle el empujón definitivo a las acciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, aprobado con dos millones de euros, y comprar las infraestructuras patrimoniales necesarias para poner en valor el desarrollo ambiental, paisajístico y turístico en torno al barranco de San Miguel como el cuartel de El Colmenar y el mirador de El Helechal.

Cuando presentó el pacto dijo que el contenido de la alianza se ampliará en las próximas semanas. ¿Cuáles serán las claves?

Nosotros ya tenemos un documento firmado en el que hay en torno a 20 acciones que están definidas como elementos esenciales dentro del pacto. Pero queremos perfilarlo un poco más y ampliarlo para poder explicarlo con absoluta claridad barrio por barrio en los próximos seis meses. Queremos que los vecinos conozcan directamente, por ejemplo, cómo queremos implementar un plan de recogida de residuos y limpieza, cuyo contrato acaba este año, qué queremos hacer con la revisión del Plan General, qué significa el Plan de Barrios y cómo queremos llevar inversiones para desarrollar cada barrio.

¿Qué espera de la oposición?

Que tienda la mano de verdad para trabajar por Valsequillo y su gente; que no venga a crispar ni intoxicar. Estos cuatro años han sido todo un ejemplo de responsabilidad, seriedad y transparencia por el trabajo por el municipio, así que espero que vengan con el talante de construir.