Giuseppe Signorino: «Se paga un precio por ser extranjero y candidato en las elecciones»

Usted es italiano, ¿qué le impulsó a venirse a vivir a Canarias?

En Italia los impuestos para los empresarios eran demasiado altos. Había decidido dejar mi tierra porque ya no estaba bien, pero antes vine de vacaciones a Canarias. Cuando llegué a Fuerteventura me gustó tanto que me quedé.

¿Continúa con su empresa?

Tenía cuatro tiendas de ordenadores en Italia, pero cuando llegué aquí me jubilé.

Contigo, un partido nacional sin implantación en Canarias, ha obtenido un concejal en Antigua, usted. ¿Fue una sorpresa?

La valoración que hacemos de estas elecciones es muy buena, pero se paga un precio por ser extranjero. Eso se lo garantizo. Hay mucha desconfianza por parte de los majoreros. Para mí no es correcto ese pensamiento, pero entiendo que se les pase por la cabeza.

¿Por qué ha sentido esa desconfianza?

Porque he percibido una especie de proteccionismo por parte de la ciudadanía autóctona, como para defender lo suyo, como si nosotros quisiéramos aprovecharnos de algo. No estamos aquí para aprovecharnos. Somos residentes normales, como todo el mundo, somos europeos. Vivo en Fuerteventura desde hace 13 años, desde 2010, y siempre he apostado por integrarme entre su gente. Pero esto pasa en todo el mundo, no es una culpa solo de los majoreros. Yo entiendo que también en Italia, cuando llega alguien de fuera, la gente lo mira con desconfianza.

¿Era tabú que un foráneo se presentase a las elecciones?

Totalmente tabú. Le digo, han hecho de todo para ponernos trabas de cualquier manera. Lo hemos conseguido porque somos un grupo bastante fuerte y motivado. Hemos peleado hasta el último minuto. No es un resultado de mayoría absoluta, pero es la primera piedra de un trabajo muy grande.

¿Por qué los extranjeros deberían contar con representación en los consistorios?

En Antigua, por ejemplo, los extranjeros o foráneos somos más o menos el 65% de la población. ¿Tanto?

En este momento, sí. Y como población residente, que la mayoría vive en la costa del municipio, pensamos que es correcto tener también nuestro representante, no porque queramos cambiar o destrozar la historia de los majoreros.

"Los majoreros desconfían de los foráneos, pero eso pasa en todo el mundo, en Italia también"

¿Es usted el primer edil italiano de Fuerteventura?

Creo que soy el primero de España.

Entiendo que Contigo no es un partido conformado solo por extranjeros.

Contigo es un partido político nacional joven, un partido municipalista. Nuestra lista electoral era muy variada. Había italianos, pero también majoreros, peninsulares, ingleses y alemanes. La idea es buscar soluciones a los problemas locales, sobre todo en la zona costera, que es la más afectada por el abandono institucional. Además, los que vivimos ahí somos los que más impuestos aportan al Ayuntamiento. Queremos que el dinero se reparta de forma correcta e igualitaria.

¿Qué le parece la victoria de Matías Peña (NC)? Quedó a poco de la mayoría absoluta y parece que revalidará la Alcaldía.

Mire, ahora mismo no puedo decirle nada sobre eso porque están pasando cosas. Prefiero callar por el momento. Se estaba construyendo una alternativa a Marías Peña. El resto de partidos nos unimos para que no fuese alcalde, pero al final una fuerza política que en este momento no puedo decir, nos traicionó y le va a dar de nuevo el gobierno. Cuando la misma fuerza en toda la campaña había dicho que no le daría su apoyo, cuando desde hace más de seis meses tenía un acuerdo con el PP para dejar a Matías en la oposición.

Veo que no está nada contento con la gestión de Peña.

Yo me metí en política porque no me gustaba la gestión de Matías.

Antes era presidente de la Asociación de Vecinos de Costa de Antigua, ¿no?

Sí, pero ya en el mandato 2015-2019, cuando Matías todavía no era alcalde pero estaba de concejal, no se hizo ninguna inversión en nuestros barrios. Es más, cuando entró como alcalde fue a peor. La única alternativa fue entrar directamente en política para intentar desde dentro conseguir algo para la costa del municipio, para que toda la inversión se reequilibre y no vaya toda solo a una parte.

¿Veremos más extranjeros presentarse en las próximas elecciones municipales?

Soy el pionero de una historia que será muy larga. En Canarias hay mucho extranjero que entiende que debe participar más a la vida pública. De hecho, me han llamado muchos foráneos interesados en presentarse en su municipio en las próximas elecciones. Me presto a ayudar porque entiendo que la gente debe participar en la vida pública.

