Marco Aurelio Pérez: «Hay que organizar nuevos eventos deportivos y culturales que hagan más atractivo el destino Maspalomas»

Buscaba una mayoría absoluta que no le dieron las urnas, pero consiguió recuperar la alcaldía para PP-AV, ¿temió no conseguirlo a pesar de ser la fuerza más votada?

No se trataba de conseguir una alcaldía, sino de lograr un buen gobierno para San Bartolomé de Tirajana y que fuese el más estable posible visto el resultado de las urnas.

Ha dicho públicamente que cada vez que ha gobernado un pacto el municipio ha retrocedido. ¿Qué hará diferente esta alianza política de la saliente?

Este pacto va a ser diferente de los anteriores porque los dos grupos que hemos decidido pactar realmente tenemos puestas verdaderas esperanzas en la capacidad de trabajo de nuestros equipos, porque los candidatos que han conformado las listas son personas preparadas, gente con ganas y mucho empuje. Esa es la gran diferencia.

Su socio de gobierno ha asumido áreas de peso como Urbanismo, Turismo o Hacienda. ¿Cree que ha tenido que pagar un peaje?

No. Coalición Canaria tiene una serie de áreas importantes para el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y para el municipio, eso no se le esconde a nadie, pero no es una cuestión de pagar peajes, sino de perfiles. Cuando nos sentamos a ver los equipos que teníamos uno y otro y cómo gobernar el municipio, los grupos humanos que conformaban las candidaturas nos permitían que CC asumiese áreas con bastante responsabilidad.

¿Cree que va a ser sencillo gobernar juntos?

Gobernar es el arte de conjuntar voluntades. Por eso yo creo que vamos a hacer un trabajo importante en el que la buena voluntad va a estar siempre presente por ambas partes.

Los socios tienen claro que el primer paso para empezar a gobernar pasa por una reorganización de la Administración. ¿Cuáles son las áreas a las que dotará de más personal?

Tenemos que reforzar las áreas de Contratación y de Urbanismo. Necesitamos que como mínimo esas dos áreas del Ayuntamiento funcionen. Por un lado, mover el urbanismo para que empiece a mover la economía del municipio y por otro para poder contratar servicios externos y obras que son necesarias para la Corporación. Eso es clave. La merma de trabajadores en muchas áreas nos obliga a externalizar servicios porque no hay otra forma de que a corto o medio plazo podamos tener la plantilla cubierta. En un departamento como Vías y Obras tenemos unos 12 operarios, y con eso no vamos a ningún lado en un municipio tan amplio. Para lograr aumentar esa cifra, por muy rápido que vayamos, entre que elaboramos el pliego y lo adjudicamos podemos tardar por lo menos un año, pero es que si fuésemos a contratar personal propio ni en dos años lo tendríamos solucionado. Además de Vías y Obras, los más afectados son los servicios de grúas, alumbrado y mantenimiento de vías.

«Tengo claro que quiero regresar a la Universidad; quiero terminar en la política bastante antes»

PP-AV y CC mostraron un compromiso para sacar adelante el Siam Park o impulsar planes de modernización para renovar los centros comerciales. ¿Va a ser este el mandato de los grandes cambios?

Sí, yo creo que este mandato nos va a permitir avanzar muchísimo. Ese correlato con un Gobierno de Canarias del PP y CC que también tenemos en el Ayuntamiento nos va a permitir aprovechar todas las sinergias en determinadas consejerías que son clave para que avance el desarrollo urbanístico. Cualquier planeamiento necesita que el Ejecutivo regional participe del mismo y que gobiernen las mismas fuerzas políticas nos da la posibilidad de hablar de forma directa.

¿Cuáles cree que son los desafíos para este mandato?

No podemos dejar la zona turística de lado. La mejora de estos espacios es el desafío más inmediato y en el que debemos implicar a todas las administraciones. Está habiendo desajustes entre la oferta y la demanda y debemos mejorar la oferta para que no se nos vayan los turistas. Por otro lado, el desarrollo y mejora de las infraestructuras deportivas, la residencia de mayores y las nuevas oficinas municipales son temas que tenemos que dejar resueltos en este mandato, sin olvidarnos de la vivienda, por supuesto. Además, hay que poner en marcha un servicio de limpieza de los barrios porque ahora funciona incorrectamente. Tenemos que revisar el pliego de condiciones, exigir el cumplimiento del contrato y quitarnos de encima el taponamiento que el actual concejal tenía en ese servicio por cubrir a determinadas personas que no estaban trabajando o no estaban cumpliendo con su cometido. También hay que intervenir en los parques y las zonas deportivas porque son espacios muy demandados en los barrios.

¿Y cómo se mejora esa oferta? ¿Cuál cree es el posicionamiento internacional que tiene San Bartolomé de Tirajana?

Para empezar, recuperando las playas. Hay que mejorar servicios como la accesibilidad o el de Salvamento y Socorrismo porque está totalmente desfasado. Por otro lado deben ponerse en marcha nuevos eventos deportivos, culturales y de ocio que complementen a los que ya tiene el municipio y que hagan más atractivo un destino de sol y playa como Maspalomas.

¿Tiene algún plan para impulsar la zona de medianías?

En medianías el principal problema es el agua. Tenemos que hablar con el Consejo Insular de Aguas para que las impulsiones sean reales y no sean una quimera. Por otro lado, hay que buscar inversiones que asienten población. En su momento trabajamos con una inversión para renovar el hotel rural El Molino de Tunte para ponerlo en marcha para que los jóvenes vayan asentándose en la zona alta y la población mayor sea vea complementada por ellos. Un objetivo claro es asentar población en estas áreas.

¿Qué pueden esperar los vecinos de su gestión?

Hay un equipo de personas que están dispuestas a trabajar las 24 horas y eso se va a notar, porque quiero entregar un municipio mejor que el que encontré.

PP-AV asume Recursos Humanos. ¿Cuál es su prioridad? Hay siete policías que aprobaron un concurso de traslado y que todavía no han tomado posesión.

Vamos a ver en qué estado están las plazas en concurso y luego determinar las plazas vacantes tanto de bomberos como de policías, y seguir con la consolidación de puestos. Queremos dar un impulso al área de Seguridad. Si somos capaces de consolidar por promoción interna determinados oficiales de ambos cuerpos nos quedarían más vacantes y podríamos estar hablando de sacar 30 nuevas plazas de Policía Local y entre ocho y diez de Bomberos. Sobre los policías que no han tomado posesión, tendremos que mirar el expediente y continuar con el mismo.

Usted es profesor universitario de Economía. ¿Se ha planteado regresar a la ULPGC?

Tengo claro que tengo que regresar a la Universidad, y más en un cuerpo como el mio en el que la jubilación es a los 70 años. Espero terminar en la política bastante antes.

Es una persona con experiencia en la Administración, con 12 años como alcalde a su espalda y ha pasado por el Cabildo. Ahora que el PP va a formar parte del Gobierno, ¿le gustaría subir un escalón más?

Nunca aspiro a subir más allá de la Administración Local. He tenido muchas propuestas para estar en otras administraciones pero nunca las he aceptado.

¿Y si su partido se lo pide?

San Bartolomé de Tirajana es muy importante para toda la isla y estar dedicado al Ayuntamiento me obliga a decir que no.

