Juan Antonio Peña arranca la alcaldía de Telde entre niños

El júbilo con el que los asistentes a la plaza de San Juan vivieron este sábado la toma de posesión de Juan Antonio Peña como alcalde sigue intacto horas después, en especial entre los más pequeños. "Donde quiera que vaya me paran, me piden una foto o incluso autógrafos para que les firme sus camisetas, su agenda del colegio o un papel", aseguró el mandatario durante la mañana de ayer, en la que no descansó de su recién estrenado cargo. El líder de Ciuca - Ciudadanos para el Cambio aprovechó sus primeras horas como primer edil para visitar clubes deportivos, fiestas populares y competiciones locales, después de refrendar en el Pleno constituyente del Ayuntamiento de Telde un acuerdo de Gobierno con el Partido Popular, Coalición Canaria y Más por Telde.

"Me quedo con que ha sido posible configurar un nuevo Gobierno, que ha habido otras formaciones políticas en las que sus miembros y sus candidatos lo han entendido y lo han puesto fácil", sostiene el nuevo alcalde, que arrebata el bastón de mando a Carmen Hernández (Nueva Canarias) tras dos ciclos consecutivos. Hoy pisará el despacho de la Alcaldía por primera vez, tanto para él como para su partido, junto a seis ediles que rondan la treintena y que se estrenaron el sábado en el salón de plenos.

Peña vivió junto a sus concejales uno de sus domingos más ajetreados. Tras haber visitado en la noche del sábado las fiestas de San Antonio en el barrio de Los Arenales, por la mañana se reunió con la Policía Local de Telde, que gestionará a partir de ahora. Este primer encuentro iba encaminado a evaluar los daños provocados por una quema de contenedores y vehículos en el Valle de Jinámar, que se produjo esa misma noche en la calle Fernando Sagaeta.

Acto seguido asistió a los primeros actos de las fiestas de San Juan, aunque critica el programa organizado por el Gobierno saliente y en especial la ausencia de la Romería Ofrenda. "De antemano pido disculpas a la ciudadanía como alcalde porque no se lo merecen ni se lo merece la historia de este municipio, pero van a ser las últimas que tengan estas características", prometió el primer edil.

Desde las nueve de la mañana animó a los participantes de la sexta prueba del Campeonato de Gran Canaria de Ciclismo Escuela, aunque los niños y sus progenitores marcaron un recorrido lleno de paradas para felicitaciones y mensajes de ánimo. "La gente sabe de dónde partimos y que nos queda un trabajo que estamos demostrando con estos primeros actos. Son horas en las que empieza el cambio", aludió el cargo público.

Después siguió con su recorrido en el CEIP San Juan, donde el Club de Ajedrez de Telde celebraba un torneo con 60 participantes, en el que Darío Angulo se alzó vencedor. Allí se rodeó una vez más de los jóvenes, a los que dirigió sus primeras palabras como alcalde. "Cuando afrontamos la campaña vimos cómo los más pequeños de la casa reclamaban o aportaban mejoras para su municipio, para que su creatividad, su talento, el deporte olvidado, sus parques y sus colegios estuvieran enriquecidos", explicó el líder de Ciuca.

Esta semana terminarán de repartirse los cargos entre los miembros de cada grupo, aunque el mandatario alude a que "esto de ser varios partidos se ha acabado". El alcalde sostiene que "había dos caminos: Hacer un pacto con los que han perdido las elecciones y han obtenido su peor resultado histórico o hacerle caso a la ciudadanía".

El alcalde explica que su primera acción será lanzar una auditoría con los jefes de servicio porque intuye "que hay muchos problemas que no se han dado a conocer". "Tenemos que saber de dónde partimos, cómo están las cuentas y las concejalías, si se les debe o no a las empresas públicas, tanto a Fomentas como a Gestel, cualquier fallo judicial que no se haya comunicado, ver cómo está La Barranquera, el mercado y todas esas obras inacabadas", añade. Por último, priorizará las reuniones con el personal de Servicios Sociales para "dotar de servicios y herramientas a esta concejalía, que es la principal para que todo funcione".