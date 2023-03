Vicente Zapata: «Hay que revisar los planes de empleo para la mejora de la cualificación en Canarias»

Vicente Zapata, profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, tiene una amplia experiencia en proyectos relacionados con el mercado laboral y la formación, como Juntos en la misma dirección y Barrios por el Empleo.

El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar un informe pormenorizado que permite hacer un mapa calle a calle de las profesiones de los residentes con los diferentes niveles de cualificación. ¿Cree que esta herramienta puede ser útil para mejorar la empleabilidad?

La planificación y las políticas públicas deben atender a la evolución de los procesos que refleja la información del INE para impulsar la definición de estrategias que permitan acentuar el esfuerzo que ya se viene realizando en los barrios o áreas más populares en relación con la cualificación de su población, incluso con actuaciones que favorezcan la formación a lo largo de la vida y su acreditación. Hay que revisar en profundidad los planes de empleo en sus distintas vertientes para que incluyan, sobre todo, una potente acción de mejora de la cualificación y más competencias transversales que permitan a muchas personas salir de un círculo básicamente asistencial.

¿Qué tipo de políticas se necesitarían para los trabajadores menos cualificados?

Necesitamos políticas de cualificación y empleo más promocionales, transformadoras en su idea de cambio, motivadoras de una mayor iniciativa y autonomía entre las personas con más dificultades para engancharse a la ocupación, explorando además la dimensión comunitaria de los proyectos, para que sea la sociedad en su conjunto el estímulo de las mejoras que es imprescindible introducir con el objetivo de reducir las desigualdades existentes.

¿Qué conclusiones saca de este estudio tan detallado?

La información reflejada en los mapas nos obliga a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de trabajar activamente en la escala inframunicipal, en nuestros barrios y pueblos, aterrizando bien las acciones y profundizando en su carácter comunitario. Esto implica incorporar nuevos perfiles profesionales ligados al impulso, la facilitación y el acompañamiento de procesos que movilicen a la ciudadanía en relación con su mejora en la esfera profesional, incidiendo en las competencias individuales pero también en las capacidades colectivas.

Los datos reflejan que existe un mayor desplazamiento de las personas con menor cualificación al exterior de las ciudades.

Existe una creciente competencia por ocupar el espacio central de las ciudades más importantes una vez que comienzan a incorporar un significativo atractivo turístico-residencial, favoreciendo los procesos de elitización o gentrificación que van expulsando a sus residentes tradicionales. Menor cualificación significa casi siempre menores ingresos y menor capacidad para hacer frente tanto a las obligaciones relativas al mantenimiento de la vivienda, como a entornos que van orientando sus servicios y calidades a perfiles de mayor poder adquisitivo.

Se da la circunstancia de que los trabajadores que pertenecen a los sectores mayoritarios en las Islas (servicios, restauración, protección y comercio) tienden a irse a vivir lejos de los núcleos más poblados y posiblemente donde estén sus centros de empleo. ¿Es un ejemplo de la desigualdad que se genera a la hora de elegir residencia dependiendo de en qué sector se trabaje?

Los núcleos más notables ofrecen muchos obstáculos para el asentamiento de las personas con menos recursos derivados de ocupaciones peor retribuidas, sobre todo por el acceso a la vivienda y a contextos donde muchos productos y servicios no son asequibles para sueldos bajos o ajustados. Hay que contar además con procesos como la gentrificación de las ciudades con mayor atractivo, que acaban expulsando de su interior a las personas con menores ingresos. Preocupantes muchas de las actuales tendencias que se relacionan con el desarrollo de los centros urbanos más pujantes.

Hay una relación directa entre el nivel de cualificación, los medios económicos y el lugar de residencia, como se observa en este estudio del INE. ¿Qué reflexión hace al respecto?

Está claro que la renta personal tiene relación directa con la elección del lugar de residencia de las personas. Considerando que la primera tiene mucho que ver con el nivel de cualificación y el empleo alcanzado, vamos a encontrar diferencias importantes en el asentamiento de la población en función de sus ingresos. Empleo estable derivado además de un incremento de la cualificación provoca casi siempre una movilidad residencial de las personas o de las familias en su conjunto hacia lugares que ofrecen mejores condiciones de vida, tanto en los sectores más privilegiados de las áreas urbanas como de su periferia, favoreciendo procesos de suburbanización.

Usted es un gran conocedor de la realidad de muchos barrios y pueblos de las Islas. ¿Es generalizada la falta de formación?

Carecer de capital humano cualificado siempre es un hándicap para cualquier lugar, en todos los sentidos, tanto por su vinculación con la actividad económica como para el desarrollo de la vida comunitaria, una cuestión que a veces se obvia y que me parece de suma importancia en el marco local, para el adecuado progreso socioeconómico de nuestros barrios y pueblos. De hecho, necesitamos más personas con competencias diversas comprometiéndose y formando parte de procesos de desarrollo comunitario a nivel inframunicipal.

Canarias precisa personal cualificado pero también personal no tan cualificado. Por ejemplo, en la actualidad los empresarios se quejan de la falta de camareros, lo que resulta paradójico ante las altas tasas de paro.

¿Faltan camareros o no se ofrecen adecuadas condiciones laborales para disponer de buenos camareros y otros perfiles profesionales necesarios en los sectores apuntados? En muchos casos no es un problema del sistema educativo o formativo, sino del escaso atractivo y las dificultades extremas para conjugar la esfera profesional con la vida personal y familiar. O, por ejemplo, la ausencia de alojamiento a precios asequibles para las personas que tienen que desempeñar determinadas profesiones en áreas donde los alquileres son prohibitivos. Podemos incorporar además las distancias y el coste de la movilidad entre las áreas residenciales y laborales.

Esta generación de jóvenes canarios se considera la mejor formada de la historia pero, pese a esa gran cualificación, tienen muchos problemas para acceder al mercado laboral. ¿Por qué cree que sucede?

Sin duda tenemos no una sino varias generaciones que han dispuesto de muchas y mejores oportunidades para su formación, porque los sistemas educativos y de capacitación se han perfeccionado y también se ha apoyado más desde diferentes instancias la cualificación de las personas por considerarla un factor de ascenso social. Tal vez no se hayan aprovechado todas las oportunidades y seguramente seguimos arrastrando determinados déficit que no permiten a todas las personas ser competitivas en un mercado laboral exigente, además de enormemente vinculado con la conexión y apertura exterior de las Islas.

Es que la tasa juvenil de paro en Canarias está entre las más altas de Europa. ¿Hay todavía déficits de formación?

Es una de las claves, falta de cualificación relacionada en muchos casos con el abandono temprano del sistema educativo, que condena a muchos jóvenes a estar errantes buena parte de su vida sin poder encontrar una actividad que les ayude a estabilizar su situación personal y familiar cuando éstas se constituyen. O también está la falta de correspondencia entre la oferta laboral y las necesidades de un mercado de trabajo que no es estático y que suele evolucionar mucho más rápido que la respuesta formativa. En todo caso, se deben redoblar los esfuerzos de cara a la adecuada cualificación de las personas más jóvenes, así como la articulación de estrategias para que puedan obtener la experiencia necesaria que les permita acceder a la mejor ocupación en el menor tiempo posible.

Quien domina idiomas, inglés sobre todo, tiene más posibilidades en el mercado laboral pero sigue siendo un problema por la escasa formación.

Desde hace mucho tiempo es así pero ya no solo en relación con las ocupaciones ligadas al turismo, sino a un conjunto más amplio de actividades que tienen un alto grado de internacionalización, que requieren el manejo de idiomas para su mejor desempeño. El desarrollo de la industria cinematográfica en Canarias podría ser un buen ejemplo o la realización de eventos que implican la participación de personas de una amplia diversidad de orígenes. Los idiomas también condicionan la salida de muchas personas al exterior de cara a su desempeño profesional e, incluso, antes que eso, a la mejora de su formación en centros especializados.

En los municipios más poblados -Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Telde- apenas quedan reductos del sector primario, más incluso en los de Tenerife que en los de Gran Canaria. ¿Hay cualificación en el campo?

Sí, hay cualificación, o por lo menos parece que ha mejorado mucho. Otra cosa es que el campo o la actividad en el sector primario sea atractiva para muchas personas por las múltiples dificultades que encuentran allí. De hecho, ahora nos encontramos en una coyuntura desfavorable para muchas producciones agrícolas y ganaderas por sus altos costes de producción y los añadidos en la cadena de distribución, que hacen menos competitivos determinados artículos, obstaculizando su comercialización.

¿En qué proyectos que potencian la cualificación para acceder no sólo al empleo, sino al empleo con mejores condiciones, está trabajando?

Llevo muchos años trabajando en Barrios por el Empleo y con personas que presentan alto grado de vulnerabilidad, planteando estrategias para que puedan superar una situación de partida muy complicada. Ahora precisamente estamos reflexionando sobre cómo seguir profundizando en la vertiente comunitaria del proyecto. Pienso que la sociedad en su conjunto debe ser más solidaria y corresponsable de la consecución de mejores condiciones laborales para todas las personas que la conforman. Ahí nos debemos implicar mucho más. Siempre he pensado y expresado que el desempleo lo apreciamos como una problemática individual, cuando no debería ser así, y que, por lo tanto, el empleo debe afrontarse como un reto colectivo. Eso aparte de mi práctica docente en la Universidad, donde procuramos ofrecer la mejor formación posible a nuestro alumnado, además de oportunidades para que obtengan la más amplia experiencia posible a través de sus prácticas y la participación en proyectos aplicados antes de enfrentarse al mercado laboral.