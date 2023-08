A principios de este año, el Gobierno aprobó una asistencia de 200 euros con el propósito de contrarrestar el marcado aumento en los precios que se originó con el inicio del conflicto en Ucrania. Esta ayuda, en forma de un cheque, fue dirigida hacia familias de bajos ingresos para amortiguar de cierta manera el aumento en el costo de los productos básicos, aunque aún hay solicitantes que no han logrado beneficiarse de ella.

A pesar de lo que se ha afirmado en algunos lugares, el Ministerio de Hacienda y Función Pública sostiene que no existe un plazo límite para recibir la ayuda de 200 euros. Del mismo modo, algunas personas afirman que no han obtenido respuesta sobre el estado de su solicitud, es decir, si será aprobada o no. Esto es particularmente relevante después de que la fecha límite para conocer dicha información fuera el 30 de junio.

En un comunicado, el ministerio, que supervisa la Agencia Tributaria, desmiente que el 30 de septiembre sea la fecha límite establecida para recibir o no el cheque único. Si la solicitud ha sido denegada, solo se puede presentar una reclamación si se ha recibido la notificación correspondiente.

El ministerio proporciona una aclaración a Maldita, a través de su Gabinete de Prensa, explicando que podría haber habido una "confusión" con respecto al plazo de la primera ayuda. "No se ha transmitido esa información desde la AEAT", comienza el texto aclaratorio.

Desde la Agencia Tributaria indican que continúan revisando detenidamente y resolviendo las solicitudes enviadas por la población. Este proceso se ha visto afectado por la campaña de la Renta, durante la cual se han examinado y comparado algunas de las solicitudes. "Hasta que alguien reciba una notificación de denegación, no se puede afirmar que la ayuda no se le ha otorgado. No se ha establecido un plazo ni algo similar".

Todavía hay ayudas pendientes de aprobación, así como notificaciones de denegación correspondientes, "contra las cuales se puede presentar una apelación y, en su caso, una objeción".

La administración posible obtener información sobre el estado de la solicitud a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, tras autenticarse con un certificado digital o Cl@ve. Si la situación aparece como "baja", significa que el solicitante ha renunciado a la ayuda; si figura como "alta", la solicitud sigue siendo válida y puede ser aceptada o rechazada.