La inflación es el crecimiento general del nivel de precios de consumo en una economía. El incremento del nivel general de precios provoca que el dinero pierda valor y si los precios aumentan mucho, eso significa que podremos comprar menos productos con la misma cantidad de dinero.

La inflación anual estimada del IPC en noviembre de 2023 es del 3,2%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría una disminución de tres décimas en su tasa anual, ya que en el mes de octubre esta variación fue del 3,5%.

Esta evolución es debida, principalmente, a las bajadas de los precios de los carburantes y los paquetes turísticos, mayores que las registradas en el mismo mes de 2022. También influye que el aumento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas es menor que en noviembre del año anterior.

En sentido contrario destaca el descenso de los precios de la electricidad, menor que en noviembre de 2022. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) cayó siete décimas, hasta el 4,5%.

Aún así, las rentas más bajas y los pensionistas son los que notan en mayor medida la carestía de la cesta de la compra y tienen que estirar más su paga para poder llegar a fin de mes.

Una parte del colectivo de pensionistas no recibe paga extra de Navidad. Se trata de los que cobran las pensiones no contributivas, que no tienen paga extra ni en junio ni en noviembre.

Por ese motivo, la Seguridad Social pretende que los beneficiarios de pensiones no contributivas puedan recibir, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, una paga extra de 525 euros (complemento para titulares de pensiones no contributivas) además del cobro de la pensión habitual correspondiente al mes de diciembre.

Requisitos para recibir la paga extra de 525 euros

Las personas que deseen cobrar el complemeto de pensiones no contributivas deben reunir los siguientes requisitos a fecha de la solicitud:

Tener reconocida una pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en la fecha de la solicitud y en la de resolución.

una pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, en la fecha de la solicitud y en la de resolución. Carecer de vivienda en propiedad .

. Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda .

. No tener con el arrendador de la vivienda alquilada relación conyugal o de parentesco hasta el tercer grado ni constituir con aquél una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal.

hasta el tercer grado ni constituir con aquél una unión estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal. Tener fijada su residencia, como domicilio habitual, en una vivienda alquilada. Se entenderá que es el domicilio habitual cuando la vigencia del arrendamiento no sea inferior a un año y haya residido en la misma durante un período mínimo de 180 días anteriores a la fecha de la solicitud.

También hay que tener en cuenta que si en la misma vivienda alquilada conviven dos o más personas que tuvieran reconocida una prestación no contributiva, solo tendrá derecho a este complemento aquel que sea el titular del contrato de arrendamiento o, de ser varios, el primero de ellos.

Entre los requisitos para recibir la paga, figura el ser titular del contrato de alquiler

Por otro lado, si varias personas conviven en el domicilio y todos ellos están percibiendo una prestación no contributiva, solo cobrará este extra uno de ellos.

Es importante saber que esta paga tiene como fin contribuir a hacer frente al pago mensual del alquiler, de ahí que sea requisito indispensable que se tenga que presentar el contrato de arrendamiento.

¿Dónde se solicita esta paga extra?

Las personas interesadas podrán dirigir la solicitud de este complemento a los órganos competentes de las respectivas Comunidades Autónomas, Diputaciones Forales del País Vasco y Navarra, y Direcciones Territoriales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Ceuta y Melilla, que tienen atribuida la competencia para la gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. El plazo de solicitud de este complemento para 2023 finalizará el 31 de diciembre.

La fecha de ingreso en la cuenta de los beneficiarios dependerá de cada banco. Algunas entidades bancanarias han avisado de que ya han hecho efectivo el pago a partir del 24 de noviembre, aunque se espera que el resto de pagos se realice este mes de diciembre.