El documento obligatorio que debes incluir en la Declaración de la Renta 2023-2024 para deducirte las obras de eficiencia energética

La Agencia Tributaria incluye cada año novedades fiscales que los contribuyentes deberán tener en cuenta en su Declaración de la Renta para pagar menos impuestos a Hacienda.

Entre las novedades de la campaña de la Declaración de la Renta que deberás presentar este 2024 relativa al ejercicio fiscal de 2023 están las deducciones por mejoras en la eficiencia energética.

Si todavía no has presentado la Declaración de la Renta y has llevado a cabo obras en tu vivienda o la comunidad de propietarios de tu edificio lo ha hecho para reducir la dependencia energética, estás a tiempo para incluir esas medidas en tu documentación. Eso sí, debes aportar el justificante correspondiente ante la Agencia Tributaria para poder aplicarte la deducción.

Una persona comprueba el borrador de la renta de forma telemática. / Europa Press

El plazo de presentación de la Declaración de la Renta comenzó el pasado 3 de abril y se extenderá hasta el 1 de julio de 2024.

¿Qué obras de eficiencia energética puedo incluir en la Declaración de la Renta?

Las obras para reducir la demanda de calefacción o refrigeración se deben realizar en la vivienda habitual del contribuyente o cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso como vivienda o en expectativa de alquiler, siempre que, en este último caso, la casa se alquile antes de 31 de diciembre de 2025.

La Agencia Tributaria aclara que las obras realizadas en plazas de garaje, trasteros, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos, ni en la parte de la vivienda que afecte a una actividad económica, no tienen derecho a deducción en la Declaración de la Renta.

Reducir la demanda refrigeración y calefacción

Hacienda da derecho a una reducción del 20% sobre un máximo de 5.000 euros por obras (desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024) en la vivienda para reducir la demanda de refrigeración y calefacción al menos un 7%.

Aumento de la eficiencia energética en viviendas

Por otro lado, hay una deducción del 40% (por un máximo de 7.500 euros) en obras realizadas en el periodo comprendido entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de 2024. Se trata de actuaciones para mejorar la eficiencia energética de los edificios al menos un 30% y subir la calificación energética hasta A o B.

Planta fotovoltaica en las azoteas del Centro de Mayores de Taliarte. / LP/DLP

Aumento de la eficiencia energética en edificios

Si un edificio mejora su calificación energética la deducción máxima será del 60% y hasta 5.000 euros por vivienda de un máximo de 15.000 euros en total. La comunidad de propietarios deberá realizar las obras entre el 6 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2025 y los periodos impositivos a aplicar esa deducción son los de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Documentación a presentar en la Declaración de la Renta

Para beneficiarte en tu Declaración de la Renta de las deducciones por obras para mejorar la eficiencia energética de tu vivienda o en tu edificio deberás acreditarlas con la documentación correspondiente.

Para ello, deberás presentar el certificado de eficiencia energética de la vivienda emitido por el técnico competente antes del inicio de las obras (a estos efectos será válido el emitido como máximo en los dos años anteriores al inicio de las obras) y al final de las mismas.