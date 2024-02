Bizum cuenta con 25 millones de usuarios, según datos del propio servicio, lo que supone que más de la mitad de la población española utiliza esta herramienta de pago instantáneo, cómodo y seguro a través del móvil. Bizum es la aplicación de pagos móviles más utilizada en España.

En 2016 varias entidades bancarias lanzaron Bizum para realizar pagos entre particulares, una opción que luego se extendió a las empresas, donaciones y puntos de venta de Loterías y Apuestas del Estado en los que se pueden pagar apuestas y cobrar premios. En la actualidad, más de 35 bancos ofrecen el sistema de pago Bizum a través de sus respectivas aplicaciones.

El uso de Bizum entre los usuarios, los llamados bizumers, es cada vez más frecuente y el 1 de septiembre de 2023 se batió el recórd en cuanto al número de operaciones realizadas en un solo día. En esa jornada se llevaron a cabo más de 3,4 millones de operaciones, una media de más de 40 bizums por segundó, informa este servicio.

Los errores más comunes con Bizum

Bizum resalta que “al tratarse de un servicio íntegramente ofrecido por canales bancarios, está totalmente respaldado por los sistemas de seguridad de los bancos. La transferencia siempre la ordena tu banco y son ellos los que se encargan de autenticarte”.

La infraestructura que facilita este servicio, así como todos los elementos y dispositivos que intervienen, están diseñados y operados con los niveles más exigentes de seguridad, para que se puedan realizar pagos y envíos con total confianza y tranquilidad, subraya Bizum.

La solución tecnológica está sustentada en la colaboración de las principales infraestructuras de pagos nacionales (Iberpay, Redsys y Cecabank).

En el caso de comercio on-line, para garantizar la seguridad de los pagos y cumplir con los requisitos de comercio seguro”, el cliente introduce un segundo factor de autenticación (por ejemplo, un SMS con un código de un solo uso que el usuario introduce en el proceso de compra).

Sin embargo, el hecho de que el uso de Bizum esté tan extendido, se pueden cometer errores por parte de lo usuarios, a pesar de lo sencillo que es utilizar esta aplicación de pago instantáneo.

Algunos de los problemas más comunes con Bizum son los siguientes:

1.Enviar un Bizum por error a otra persona

Realizar un envío de dinero por error a otra persona es una de las equivocaciones más comunes a la hora de usar Bizum.

Si le haces un Bizum a una persona que no tenga esta aplicación, el ingreso no se realizará hasta que esa persona se dé de alta en la misma. Si en un plazo de 48 horas, no lo hace, el dinero no saldrá de tu cuenta bancaria.

En caso de que enviemos el dinero por error a una persona que sí tiene Bizum, no podemos cancelar un Bizum que hemos realizado por error.

2.Enviar un Bizum a una persona que no tiene la aplicación

Si mandas un Bizum a una persona que no tiene la aplicación y pasan 48 sin que el destinatario se registre en el sistema, la operación se cancelará y el dinero regresará a la cuenta de origen.

A la hora de abrir la agenda de Bizum, verás a través del logo de Bizum quién está dado de alta en la aplicación y quién no.

3.Mandar la cantidad de dinero incorrecta

En ocasiones se manda al destinatario una cantidad de dinero incorrecta. La única manera de intentar recuperar el dinero de más que se ha enviado es ponerse en contacto con el beneficiario al que le hemos hecho la transferencia para que nos devuelva el montante sobrante, pues no se puede cancelar un Bizum tras haber sido mandado.

4.Bizum inverso por una estafa

En muchas ocasiones, ser víctima de una estafa a través de Bizum se produce porque el perjudicado no ha sido cauto a la hora de darse cuenta de que está intentando ser estafado por un ciberdelincuente. Hay que estar alerta para no 'picar' en operaciones sospechosas.

El Bizum inverso se produce porque el estafador en vez de mandar un Bizum, lo que hace es solicitarlo.

Para aceptar la solicitud de envío de dinero debes hacerlo a través de la aplicación de Bizum e introducir un segundo factor de validación, recuerda Bizum. Si no identificas la petición de envío debes rechazarla sobre la marcha.

Si recibes una transferencia a través de Bizum, tu banco te informará.

Ante cualquier sospecha de fraude, debes comunicarla a tu entidad bancaria y denunciarla ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

⚠️#ALERTA ❗Detectadas #estafas a través de Bizum en concepto de reserva o pago por alguna cosa que has puesto a la venta en Internet.



El ciberdelincuente te enviará una solicitud para formalizar el pago, pero realmente es una acción para pagar tú, no para recibir. #NoPiques pic.twitter.com/BFy0nUQnoi — Guardia Civil (@guardiacivil) 30 de marzo de 2022

Bizum recomienda no compartir tus contraseñas de acceso, entre ellas las de tu aplicación de mensajería instantánea, a tus canales bancarios. Ningún banco ni organismo oficial, como la Seguridad Social o el SEPE te pedirán sus datos personales a través de correos electrónicos, ni por teléfono, ni SMS, sino te pedirán que lo hagas entrando en sus respectivas plataformas.

A la hora de realizar una compra online, comprueba que la página en el navegador comienza por 'https', que muestra un candado y pertenece al comercio donde vas a comprar, advierte Bizum.

En cualquier caso, lo más importante es tener sentido común y comprobar toda la información antes de realizar y validar una operación, recomienda Bizum.