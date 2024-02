La aplicación bancaria Bizum facilita la realización de transacciones económicas gratuitas a través del teléfono móvil. Este sistema de pagos instantáneos entre particulares y comercios electrónicos ha revolucionado la forma de abonar productos y servicios.

Compartir los gastos de una comida o una cena, comprar un regalo de cumpleaños, realizar una donación a una ONG, adquirir las entradas para un concierto, renovar tu armario o hacer la compra en el supermercado, son solo algunas de las operaciones que puedes realizar con Bizum.

Si desconoces la cuenta bancaria (IBAN) del destinatario del ingreso de Bizum, ello no te supondrá ningún problema, ya que para realizar un pago mediante Bizum solo necesitas la app de tu banco y el número de teléfono de la persona que lo recibirá.

¿Cómo se activa Bizum?

En el sistema Bizum están integrados prácticamente todos los bancos, más de una treintena en España.

Para realizar un Bizum necesitas disponer de una cuenta bancaria en alguna de las entidades adscritas a ese servicio de pago instantáneo y de un número de teléfono móvil.

Por otro lado, tienes que bajarte la aplicación de Bizum, que dependiendo de cada entidad bancaria, la podrás encontrar en la aplicación general de móvil del banco, wallet o la banca electrónica, indican desde Bizum.

Pasos para darte de alta en Bizum, según explican desde este servicio:

Elige la cantidad con la que quieres unirte a Bizum

Busca la aplicación en Play Store o Apple Store

Descárgala

Introduce tus credenciales de banca online y entra

Accede al área Bizum y o a enviar/recibir dinero con Bizum

Lee y acepta los términos y condiciones

Tras darte de alta, ya puedes realizar tu primer Bizum

Si has tenido algún problema durante el proceso de alta en la aplicación, lo recomendable es que te pongas en contacto con tu banco.

¿Bizum es seguro?

Muchas personas tienen la duda a la hora de utilizar Bizum, ya que carecen de la certeza de que se trate de un servicio seguro.

Sin embargo, desde se resalta que “al tratarse de un servicio íntegramente ofrecido por canales bancarios, está totalmente respaldado por los sistemas de seguridad de los bancos. La transferencia siempre la ordena tu banco y son ellos los que se encargan de autenticarte”.

“Al tratarse de un servicio íntegramente ofrecido por canales bancarios, está totalmente respaldado por los sistemas de seguridad de los bancos", aclara Bizum

La infraestructura que facilita este servicio, así como todos los elementos y dispositivos que intervienen, están diseñados y operados con los niveles más exigentes de seguridad, para que se puedan realizar pagos y envíos con total confianza y tranquilidad.

La solución tecnológica está sustentada en la colaboración de las principales infraestructuras de pagos nacionales (Iberpay, Redsys y Cecabank).

En el caso de comercio on-line, para garantizar la seguridad de los pagos y cumplir con los requisitos de “comercio seguro”, el cliente introduce un segundo factor de autenticación (por ejemplo, un SMS con un código de un solo uso que el usuario introduce en el proceso de compra).

Si le haces un Bizum a una persona que no tenga esta aplicación, el ingreso no se realizará hasta que esa persona se dé de alta en la misma. Si en un plazo de 48 horas, no lo hace, el dinero no saldrá de tu cuenta bancaria.

Advertencia de la Policía Nacional

En caso de que recibas en tu móvil el mensaje 'Solicitud de recepción de dinero', ¡cuidado! Porque puede tratarse de una estafa, según alerta la Policía Nacional. “En Bizum RECEPCIÓN de dinero no es lo mismo que SOLICITUD de recepción de dinero”, avisan. En el segundo caso te están pidiendo que envíes dinero.

Si el usuario no identifica la petición de envío de dinero, la Policía Nacional y Bizum sugieren rechazar la solicitud.

Jamás deberás aceptar solicitudes de desconocidos, ya se trate de particulares, empresas con las que no tengas relación, así como con instituciones públicas con las que no estés relacionado. Debes rechazar la solicitud dentro de la aplicación de tu banco.