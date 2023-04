El informe de vida laboral es un documento que contiene la información necesaria sobre las cotizaciones de un trabajador en concreto a lo largo de su vida laboral y que expide la propia Seguridad Social. Estos datos son muy importantes para los contribuyentes, ya que son necesarios para pedir prestaciones por desempleo o para las pensiones de jubilación. Existen muchas vías para poder solicitar el informe, ya sea a través de internet o vía telefónica.

Para poder solicitar las prestaciones contributivas en España, primero hay que cumplir una serie de requisitos que tiene que ver con el número de años cotizados a la Seguridad Social. Una de las herramientas más populares para conocer estos datos es el informe de vida laboral y que además puede servir para conocer tanto el total como solo un periodo concreto.

Un trabajador puede tener a lo largo de su vida varios contratos laborales y en todos ellos no tiene porque tener las mismas condiciones. Alguno de ellos puede ser a jornada completa o parcial y estas no cuentan igual para las cotizaciones. Esta información es de mucho interés para solicitar las ayudas del Estado. En caso de no llegar a los días cotizados no podremos optar a ello.

Si atendemos a las prestaciones por desempleo, la Seguridad Social obliga a tener cotizados un total de 360 días en un periodo de 6 años antes de solicitarla. En el caso de las pensiones contributivas se obliga a tener un total de 15 años cotizados a lo largo de la vida laboral, siendo obligatorio al menos dos años de los últimos 15 antes de solicitar la jubilación.

El informe de vida laboral es imprescindible para conocer las cotizaciones de un trabajador y la Administración Pública puede solicitar en muchas ocasiones este documento para realizar algún trámite. El Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que es el encargado de gestionar las prestaciones por desempleo en España, también puede requerirlo. Además, también suele ser muy utilizado entre los autónomos o trabajadores por cuenta propia para conocer sus cotizaciones o solicitado por las empresas para realizar un documento que acredite la experiencia laboral de un profesional.

Cómo solicitar el informe de vida laboral

En la página web de la Seguridad Social se puede consultar y descargar el informe de vida laboral en pocos minutos y existen varias formas de poder acceder a él. Una vez dentro de la sede electrónica de la Seguridad Social el siguiente paso es identificarse y se puede hacer de tres formas: por internet, vía telefónica o SMS:

Por teléfono: La Seguridad Social dispone de un servicio de atención telefónica llamando al 901 50 20 50 y en el que pedirán introducir los datos personales para poder solicitar el envío. Por SMS: En este caso, lo primero que hay que hacer es registrar el número de teléfono móvil en la base de datos. La Seguridad Social permite la descarga mediante un código que se envía a través de SMS. Por internet: Uno de los métodos más utilizados en la actualidad es vía electrónica. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) permite su descarga desde su web pero primero hay que identificarse mediante certificado digital o DNI electrónico.

Cabe destacar que en el caso de querer hacer el trámite de forma presencial también se puede hacer en las oficinas de la Seguridad Social mediante cita previa. Las personas mayores que no están acostumbradas a utilizar internet prefieren realizar este tipo de trámites en persona.

¿Cómo conseguir la vida laboral en 5 minutos?

La forma más rápida y sencilla de obtener el informe de vida laboral es realizar el trámite a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. De esta manera se obtiene el certificado en formato PDF. Para descargarlo primero hay que identificarse y se puede consultar la información propia o como apoderado. Las formas de identificación es a través del certificado digital, el DNI electrónico o la Cl@ve Pin. En el caso de no tener ninguno de estos certificados se puede realizar el trámite mediante SMS.

Por otra parte, la Seguridad Social también puede enviar el informe de vida laboral en una carta a domicilio. Para ello, se debe solicitar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) mediante un formulario en el que se piden los datos personales. Esta opción es mucho más lenta, pero permite obtener los datos sin la necesidad de tener ningún tipo de certificado de identificación. Esto se solicita en el apartado de la sede electrónica ‘Envío de la vida laboral a domicilio’. Una vez completados todos los datos enviarán un número de referencia para poder hacer el seguimiento mediante el correo electrónico que se ha facilitado anteriormente.