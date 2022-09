Vitolo aún no se ve

Vitolo no termina de encontrarse. El tercer debut del grancanario con la UD Las Palmas deberá esperar. Su presencia con el grupo desde el entrenamiento del miércoles de la semana pasada hacía presagiar su regreso a la convocatoria para la cita del domingo (17.30 horas) en Santander, sin embargo, ayer se retiró del partido que el primer equipo disputó contra el Esperanza –formado por jugadores de distintos filiales del club– en Barranco Seco y su presencia en los Campos de Sport de El Sardinero está casi descartada.

De alguna manera, el extremo ha decidido que no, que de momento no puede competir como requiere el fútbol profesional. Será él mismo el que determine cuándo estará en condiciones de volver a participar en un partido oficial, algo que no hace como titular desde el 19 de septiembre del año pasado, cuando militaba en el Getafe CF cedido por el Atlético de Madrid –desde entonces y hasta el 9 de enero, sumó 20 minutos en tres duelos–.

García Pimienta, por su parte, no tiene prisa: al fin y al cabo, sin Vitolo el equipo va líder, aunque le espera. «Lo he dicho desde el principio. No le vamos a meter ninguna presión porque lleva mucho tiempo sin jugar porque ha tenido problemas de lesiones. Le esperamos. En cuanto esté bien, él va a ser el primero en querer estar con el equipo. Puede ser la semana que viene o dentro de dos, tres o cuatro semanas», comentó el técnico en la previa del choque ante el Leganés.

Fue después de que, antes de la cita ante el Andorra, ofreciera la primera versión oficial desde la UD del motivo por el que Vitolo desapareció de las convocatorias –estuvo en el banquillo en la jornada inaugural, sin jugar– y de los entrenamientos: «Tiene molestias en la rodilla, aunque no puedo decir que sea una lesión. Sí es cierto que tiene una sensación rara que no le permite estar al 100%. No vamos a tener prisa con él. Vamos a tener toda la paciencia».

Incertidumbre

Como no hay un parte de lesiones con unos plazos determinados de recuperación, nadie sabe a ciencia cierta cuándo Vitolo se estrenará con el ‘7’ en la espalda. Depende totalmente de él. Por lo pronto, salvo que anuncie en el entrenamiento de mañana –hoy hay descanso– que quiere volver a probarse y se sienta mejor, circunstancia que nadie prevé en la UD, sumará un encuentro más sin participar. Estaba previsto que el partidillo de ayer fuera la prueba definitiva para comprobar si estaba listo, pero aludió nuevamente a molestias y se marchó antes de tiempo.

Tampoco está tan claro que las mismas sean en la rodilla. Antes de sellar su regreso a la UD cedido por el Atlético de Madrid fue sometido a una artroscopia rutinaria, según el mismo confesó el día de su presentación, tras la operación a la que fue sometido tras la grave lesión que sufrió en su estreno con el primer equipo, en la campaña 2010-11. Sin embargo, las dolencias que asegura tener parece que no se circunscriben únicamente a la articulación, sino también a otras zonas. Si no es una cosa, es la otra.

Vitolo, en definitiva, no se ve para jugar y nadie, tal y como aseguró García Pimienta, se aventura a pronosticar una fecha para su vuelta. Lo decidirá él. Fuentes del club consultadas por este medio defienden que el futbolista lleva prácticamente dos años sin jugar y que necesita su tiempo para volver a tener la sensación de que puede alcanzar el nivel que tenía. Por otro lado, descartan que sea una cuestión mental, de miedo a romperse, aunque nadie se atreve a garantizarlo porque el grancanario se ha convertido en una incógnita indespejable.

Cabe recordar que el extremo se sumó a la pretemporada de la UD el pasado sábado 23 de julio. Comenzó con un trabajo de fuerza en solitario antes de sumarse al grupo porque aún estaba convaleciente de la artroscopia. Su objetivo entonces era estar disponible para el primer partido de Liga, el 13 de agosto. Un mes después, sigue sin estar.

Pese a haber entrado en la convocatoria en la jornada inaugural el ‘7’ no jugó un sólo minuto; después no ha vuelto a estar en ninguna citación. Tampoco, salvo que determine lo contrario, estará en la de Santander. Decide que no.