La concejala acusada de adoctrinar a sus alumnos, Ore Vera, presenta su dimisión

Aurelia Vera, conocida popularmente como Ore, es profesora de Lengua Española y Literatura en el IES San Diego de Alcalá, en Puerto del Rosario. Feminista, promotora de la asociación La Sexta Cariátides, galardonada con el premio Meninas que conceden las Delegaciones del Gobierno de España a colectivos que fomentan valores de paz e igualdad, concurrió en el número 2 en las listas socialistas en las pasadas elecciones locales al Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

Algunas voces vinculan la decisión de Ore de abandonar el Consistorio a la apatía del gobierno municipal frente a la denuncia del presunto acoso sexual del concejal José Juan Herrera Martel por parte de una exasesora, querella que también alcanza al alcalde Juan Jiménez como colaborador necesario, al considerar la denunciante que conocía los hechos y ni actuó ni puso los mismos en conocimiento de las autoridades competentes.

Sin embargo, otras versiones apuntan hacia su gestión en la Concejalía de Deportes, principalmente respecto a la apertura de las instalaciones deportivas, especialmente la pista de atletismo de Risco Prieto, aunque la edil siempre ha defendido que no se puede proceder a su apertura por la falta de un plan de autoprotección y emergencia.

El nombre de Ore Vera tuvo una repercusión mediática no por su labor como docente, sino por la denuncia interpuesta en junio de 2019 por el entonces presidente del grupo de Vox en el Parlamento andaluz, Francisco Serrano, por los presuntos delitos de odio, amenazas, coacciones, injurias y contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, al considerar que en las aulas aplicaba métodos de adoctrinamiento a sus alumnos, tras grabar uno de ellos una de la clases. Curiosamente, Serrano dimitió del grupo parlamentario del partido de ultraderecha, aunque mantiene el acta, y se dio de baja de Vox por la querella interpuesta por la Fiscalía por un presunto delito de fraude en subvenciones.

Los hechos se remontan al pasado curso escolar cuando Ore Vera, debatía en clase El cuento de la criada y argumentó a sus alumnos de 4º de la ESO, de 14 y 15 años, plantear lo contrario. ¿ Qué pasaría si las mujeres dominasen el mundo? En otro apartado de su intervención dijo que "a los niños hay que castrarlos al nacer". Otra de sus frases que levantaron la polémica en los padres de los alumnos fue: "Si tú le cortas los huevos a los niños al nacer, no solo no van a poder tener hijos, sino que no van a desarrollar una serie de hormonas que no le van a dar fuerza física".

Ore Vera siempre defendió su inocencia y desmintió las acusaciones. Vera no respondió ayer a la llamada de este periódico.